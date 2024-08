Transmisii bune Paris 2024 oferă telespectatorilor o interfață video cu adevărat modernă

De regulă, ca societate, înregistrăm public lucrurile care nu merg. În cazul Jocurilor Olimpice 2024, experiența micului ecran și-a adăugat ceva esențial: libertatea de a opta și diversitate.

E foarte OK… Mă crispează acest început. Cum să fie ceva foarte bine? Sunt un jurnalist, crescut în spiritul distanței critice necesare față de orice instituție. Inclusiv față de instituția televizorului.

Dar e OK să spunem și când lucrurile sunt OK. Iar sistemul Max/Eurosport prin care sunt transmise Jocurile Olimpice merită remarcat. Și la Tokyo 2020, Eurosport a avut o platformă de transmisie a competițiilor. De data aceasta, cea gândită împreună cu Max reprezintă un plus pentru iubitorii sportului. Poți alege pe să vezi dintre zecile de sporturi și de probe care se derulează la aceeași oră.

E abia ora 16 și am văzut deja badminton, hochei, gimnastică, tenis, câte puțin din fiecare, cu posibilitatea să faci slalom și să te oprești unde îți place.

La hochei, arbitrul ascultă un jucător care reclamă o infracțiune, apoi solicită arbitrajului video să verifice respectiva fază. La badminton, perechea nr. 1 a Chinei (și favorita nr. 1 a competiției) poate fredona, cu încredere, „fluturaș / nu mai ai aripioare”. Asta dacă vezi, ca adversar, fluturașul.

Platforma Max acoperă integral Jocurile Olimpice

Fără publicitate, asculți, în pauze, cum publicul cântă Joe Dassin. La gimnastică, îl auzi clar pe britanicul Fraser cum își reproșează, zâmbind, că a ieșit în afara covorului.

La tenis, miroși nițică frică la Swiatek la 3-3 cu Begu în setul doi. O lovitură feroce o aruncă de pe norișor pe lidera mondială, însă nu e suficient. Întoarce de la 3-5, câștigă al doilea set și meciul. Greu de tot să te pui cu Iga.

La Alcaraz, publicul - încântat de spaniol - salută zgomotos primul game câștigat de libanezul Habib, jucător de locul 200+ mondial. La sărituri se dau deja primele medalii. E un zâmbet larg în pozele de final.