LASK LINZ - FCSB 1-1. Elias Charalambous (43 de ani) a vorbit despre remiza obținută de echipa sa în prima manșă din play-off-ul Europa League.

Returul este programat joi, 29 august, pe Stadionul „Steaua” cu începere de la ora 21:30.

Învingătoarea se califică în faza principală din Europa League, în timp ce învinsa merge în Conference League.

Charalambous spune că LASK Linz nu l-a surprins cu nimic și că echipa sa putea să marcheze în partea secundă când a controlat jocul.

LASK LINZ - FCSB. Charalambous: „Puteam marca și golul 2 dacă aveam mintea mai limpede”

„Meciul a fost exact cum ne așteptam, greu pentru ambele echipe. Am avut ocazii în a doua repriză, puteam să mai marcăm, dar e un rezultat bun. Oricum, indiferent de rezultatul de azi, meciul decisiv era la București. Cu fanii noștri în spate, avem șanse să ne calificăm.

V-am zis, meciul a fost așa cum l-am pregătit. În prima repriză am fost compacți, am avut ocazii dar în partea a doua, dacă am fi avut mintea mai limpede, am fi putut marca din nou. Nu prea e timp, de aici plecăm direct la meciul cu Hermannstadt. Abia apoi vom revedea meciul acesta și ne vom da seama unde trebuie să ne îmbunătățim. Sunt lucruri pe care trebuie să le vedem mai clar”, a spus Elias Charalambous la Voyo.

Situația lui Darius Olaru

În minutul 79, Darius Olaru a fost schimbat cu Marius Ștefănescu, o decizie care a surprins în acel moment.

Charalambous a lămurit situația și a explicat că motivele ar fi unele medicale:

„Darius a cerut o schimbare. La prima vedere nu pare să fie vorba de ceva care îl va ține departe de teren”.