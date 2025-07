Hromada, ce surpriză! După un an și jumătate în România, slovacul a dat primul interviu în română: „Impecabil! Aviz altora care sunt de 2 ani aici”

Csikszereda - Rapid 0-2 . Jakub Hromada (29 de ani) a marcat un gol și a impresionat la flash-interviu, unde a vorbit în limba română și s-a descurcat excelent.

Rapid a luat 3 puncte la Miercurea Ciuc și s-a instalat, provizoriu, pe prima poziție a clasamentului Ligii 1, cu 7 puncte în primele 3 etape.

După meci, rapidistul Jakub Hromada a impresionat la flash-interviu, vorbind într-o limbă română aproape perfectă.

Jakub Hromada, interviu în limba română. Radu Naum, impresionat: „Impecabil!”

„Cel mai important este că am câștigat trei puncte și mă bucur, normal că mă bucur și pentru gol, dar cel mai important e că am câștigat și dacă nu am jucat așa bine, special în repriza a doua.

Nu cred că a fost o relaxare în repriza a doua, dar ei au prins încredere, au jucători buni, cu calitate și s-au mișcat bine.

Noi nu am arătat bine cum am făcut-o în prima repriza.

Adversarii s-au mișcat foarte bine în repriza a doua, au prins încredere.

Eu, personal, nu m-am simțit așa bine din punct de vedere fizic. Am avut și o mică accidentare, în pregătire am făcut doar un meci amical și am avut și crampe.

Nu m-am simțit la nivel 100%”, a spus Hromada la Digi Sport.

Impecabil în românește! Omul ăsta e venit de mai puțin de un an și jumătate. Aviz altora, nu mai vreau să-i numesc, care stau de vreo 2 ani pe aici și tot stăm să buchisim, să traducem ce spun. Foarte bine, bravo, felicitări! Radu Naum, editorialist GOLAZO.ro și moderator Fotbal Club, la Digi Sport

Jakub Hromada: „Am început bine”

Întrebat dacă startul de sezon e așa cum au sperat giuleștenii, Hromada a spus:

„Da, da, e mulțumitor. Anul trecut am început prost, acest an am început bine, am făcut șapte puncte în trei etape și mergem mai departe.

Acum avem 10 zile până meciul următor și sperăm și facem tot pentru a obține cele trei puncte și cu Botoșani”.

Am celebrat golul și i l-am dedicat soției mele, care este gravidă și am vrut să mă bucur așa”.

Un jucător de limbă slavă să vorbească românește într-un an jumate... cu siguranță și-a luat profesor. Cea mai mare surpriză de până acum. Daniel Pancu

