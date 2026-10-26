Cine a construit Generația de Aur Legendă și Adevăr, episodul 2: povestea anilor în care România era o forță mondială. Cât de influent era Hagi?

Cum a ajuns naționala României pe locul 3 în lume?

Cum am putut fi atât de aproape de Everest cu un fotbal care e acum în comă?

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Pe 10 iulie 1994, pe un stadion arhiplin din California, doar câteva zeci de secunde ne-au despărțit de un meci istoric și o performanță epocală: România - Brazilia în semifinalele Campionatului Mondial de fotbal.

Dar am pierdut cu Suedia la penalty-uri și visul s-a terminat brutal, în lacrimi.

Am rămas, totuși, cu cea mai mare performanță a României la un Mondial. Și cu o națională care, după ce bătuse Columbia lui Valderrama și Argentina lui Maradona, câștigase respectul întregii lumi.

Iar trei ani mai târziu, aceeași generație urca România pe locul 3 în clasamentul FIFA, în fața unor puteri istorice ale fotbalului.

Dar cum ajunsese România atât de sus?

România '94 a fost ultimul mare produs al comunismului sau primul mare produs al libertății?

Cine a construit, de fapt, Generația de Aur? Sistemul, antrenorii sau valoarea excepțională a jucătorilor?

Cine conducea cu adevărat acea echipă?

Și cât de influent era Hagi?

Dincolo de golurile și de victoriile pe care le știm cu toții, există o poveste mult mai complicată.

Povestea despre cum s-a construit cea mai valoroasă generație din istoria fotbalului românesc.

Jurnaliștii Cătălin Țepelin, Cristian Geambașu, Dan Udrea și Theodor Jumătate spun această poveste în episodul 2 al seriei „Legendă și Adevăr”.

Legendă și adevăr #2 - VIDEO: Cum a ajuns România pe locul 3 în lume

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