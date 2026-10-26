Cine a construit Generația de Aur Legendă și Adevăr, episodul 2: povestea anilor în care România era o forță mondială. Cât de influent era Hagi?
Special

Cine a construit Generația de Aur Legendă și Adevăr, episodul 2: povestea anilor în care România era o forță mondială. Cât de influent era Hagi?

alt-text Publicat: 26.10.2026, ora 20:00
alt-text Actualizat: 26.10.2026, ora 20:00
  • Cum a ajuns naționala României pe locul 3 în lume? 
  • Cum am putut fi atât de aproape de Everest cu un fotbal care e acum în comă?
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Pe 10 iulie 1994, pe un stadion arhiplin din California, doar câteva zeci de secunde ne-au despărțit de un meci istoric și o performanță epocală: România - Brazilia în semifinalele Campionatului Mondial de fotbal.

Dar am pierdut cu Suedia la penalty-uri și visul s-a terminat brutal, în lacrimi.

Am rămas, totuși, cu cea mai mare performanță a României la un Mondial. Și cu o națională care, după ce bătuse Columbia lui Valderrama și Argentina lui Maradona, câștigase respectul întregii lumi.

Iar trei ani mai târziu, aceeași generație urca România pe locul 3 în clasamentul FIFA, în fața unor puteri istorice ale fotbalului.

  • Dar cum ajunsese România atât de sus?
  • România '94 a fost ultimul mare produs al comunismului sau primul mare produs al libertății?
  • Cine a construit, de fapt, Generația de Aur? Sistemul, antrenorii sau valoarea excepțională a jucătorilor?
  • Cine conducea cu adevărat acea echipă?
  • Și cât de influent era Hagi?  

Dincolo de golurile și de victoriile pe care le știm cu toții, există o poveste mult mai complicată.

Povestea despre cum s-a construit cea mai valoroasă generație din istoria fotbalului românesc.

Jurnaliștii Cătălin Țepelin, Cristian Geambașu, Dan Udrea și Theodor Jumătate spun această poveste în episodul 2 al seriei „Legendă și Adevăr”.

Legendă și adevăr #2 - VIDEO: Cum a ajuns România pe locul 3 în lume

Citește și

Surpriza din contractul semnat de România pentru 32 de avioane F-16 din Norvegia, care s-au făcut 35
Surpriza din contractul semnat de România pentru 32 de avioane F-16 din Norvegia, care s-au făcut 35
Surpriza din contractul semnat de România pentru 32 de avioane F-16 din Norvegia, care s-au făcut 35
echipa nationala a romaniei Echipa Nationala gica hagi generatia de aur legenda si adevar
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:06
Mbappe, cenzurat în China! FOTO. Dispare de la TV, iar numele său a fost înlocuit în topul Balonului de Aur. Ce a declanșat scandalul și reacția LaLiga
Mbappe, cenzurat în China! FOTO. Dispare de la TV, iar  numele său a fost înlocuit în topul Balonului de Aur. Ce a declanșat scandalul și reacția LaLiga
13:12
Vești despre Musi și Pușcaș Ce se întâmplă cu absenții din atacul lui Dinamo
Vești despre Musi și Pușcaș Ce se întâmplă cu absenții din atacul lui Dinamo
13:04
Dispare clubul de tradiție? Lovitură la TAS după cazul jucătorului care a fost în comă: „Vor să șterpelească o sumă enormă!”
Dispare clubul de tradiție? Lovitură la TAS după cazul jucătorului care a fost în comă: „Vor să șterpelească o sumă enormă!”
13:50
Revoltă în tenisul mondial Campionii de la dublu cer ATP să renunțe la tăierile care amenință viitorul probei
Revoltă în tenisul mondial Campionii de la dublu cer ATP să renunțe la tăierile care amenință viitorul probei
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu
Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!
Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei
Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”
Pancu, sabotat din interior. Cum s-a prăbușit Rapidul în fața FCSB-ului

Cătălin Țepelin: Pancu, sabotat din interior. Cum s-a prăbușit Rapidul în fața FCSB-ului

Cătălin Țepelin: Pancu, sabotat din interior. Cum <span>s-a</span> prăbușit Rapidul în fața <span>FCSB-ului</span>
Pancu și-a învins echipa!

Cristian Geambașu: Pancu și-a învins echipa!

Cristian Geambașu: Pancu <span>și-a</span> învins echipa!
Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?
Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș
În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”
De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: <span>De-a</span> baba oarba și <span>v-ați</span> ascunselea la COSR
Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?
De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?
De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca <span>derby-uri</span> <span>după-amiaza</span>
Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară
Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei
Indolența

Cristian Geambașu: Indolența

Cristian Geambașu: Indolența
Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad
Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai <span>să-l</span> premiem și pe Valentin Ceaușescu!
Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
Top stiri
FCSB - Rapid vs El Clasico! Cine a câștigat bătălia audiențelor TV și unde s-a plasat ratingul meciului CFR - Dinamo
Superliga
26.10
FCSB - Rapid vs El Clasico! Cine a câștigat bătălia audiențelor TV și unde s-a plasat ratingul meciului CFR - Dinamo
Citește mai mult
FCSB - Rapid vs El Clasico! Cine a câștigat bătălia audiențelor TV și unde s-a plasat ratingul meciului CFR - Dinamo
Meme-uri, ediția El Clasico FOTO. Cele mai tari glume după Barcelona - Real Madrid: „I-a schimbat codul poștal lui Yamal”
Campionate
26.10
Meme-uri, ediția El Clasico FOTO. Cele mai tari glume după Barcelona - Real Madrid: „I-a schimbat codul poștal lui Yamal”
Citește mai mult
Meme-uri, ediția El Clasico FOTO. Cele mai tari glume după Barcelona - Real Madrid: „I-a schimbat codul poștal lui Yamal”
Stadionul trebuie modificat! Echipa din Liga 1, constrânsă de FRF: „Nu mi se pare corect! Am primit termen de un an”
Superliga
26.10
Stadionul trebuie modificat! Echipa din Liga 1, constrânsă de FRF: „Nu mi se pare corect! Am primit termen de un an”
Citește mai mult
Stadionul trebuie modificat! Echipa din Liga 1, constrânsă de FRF: „Nu mi se pare corect! Am primit termen de un an”
FOTO | De unde vine numele cartierului Berceni. Când legenda cu husari și groful Bercsényi dă nas în nas cu povestea bărcarilor, strângătorii de taxe
B365
03:00
FOTO | De unde vine numele cartierului Berceni. Când legenda cu husari și groful Bercsényi dă nas în nas cu povestea bărcarilor, strângătorii de taxe
Citește mai mult
FOTO | De unde vine numele cartierului Berceni. Când legenda cu husari și groful Bercsényi dă nas în nas cu povestea bărcarilor, strângătorii de taxe

Echipe/Competiții

fcsb 76 CFR Cluj 19 dinamo bucuresti 14 rapid 51 Universitatea Craiova 11 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share