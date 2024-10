Lituania - România. Edgaras Jankauskas (49 de ani), selecționerul balticilor, a prefațat partida de la Kaunas.

Lituania - România se joacă marți, de la 21:45 și poate fi urmărit în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Janlauskas a vorbit la conferința de presă despre partida contra României și a lăudat jocul naționalei din ultima vreme.

Selecționerul Lituaniei, laude pentru România

„Nu știu cum se va desfășura meciul, având în vedere cum se prezintă terenul. Nici la București nu a fost cel mai bun teren, dar calitatea meciului a fost mai bună decât a terenului. Să sperăm că va fi la fel, dar cu un rezultat mai bun pentru noi.

Gertmonas (n.r. - portarul lui U Cluj) ne-a oferit ceva informații, dar am studiat bine naționala României. Nu cred că vom avea parte de surprize. Trebuie să oprim seria de înfrângeri. România are jucători de mare calitate. Oricine poarte înscrie. Defensiva e foarte puternică, iar portarul are mare experiență.

Este o echipă de top, care vine după un parcurs bun la EURO. O națională tare, cu jucători care evoluează la cluburi importante. Va fi un test pentru noi și vom încerca să dăm tot ce avem mai bun.

Am pus probleme în tur, dar la final nu ne-am ales cu nimic. Am simțit că meritam mai mult decât am obținut”, a spus selecționerul Lituaniei.

Imediat după conferință, jucătorii lituanieni au ieșit la antrenamentul oficial.

România a câștigat în fața Lituaniei, în urmă cu o lună, scor 3-1. Valentin Mihăilă ('4), Răzvan Marin ('87) și Alexandru Mitriță ('90+2) au marcat pentru naționala lui Lucescu, iar pentru lituanieni a punctat Armandas Kucys ('34).

Meciul Lituania - România va fi transmis de Antena 1

Pentru Liga Națiunilor, drepturile pentru meciurile naționalei sunt împărțite de Prima TV și Antena 1. Cele două canale transmit meciurile alternativ.

Astfel, partida de marți, cu Lituania, este transmisă de Antena 1, după ce Prima TV a transmis deplasarea din Cipru, scor 3-0.

Meciurile României din 2026 și 2027, din Liga Națiunilor și preliminariile Euro 2028 se vor vedea doar la Antena 1 și nu vor mai fi împărțite cu Prima TV.

