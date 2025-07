CFR Cluj - Paksi 3-0. Alin Fică (24 de ani) a oferit primele reacții după calificarea în turul doi preliminar.

Jucătorul clujenilor este încântat după golul de senzație prin care a deschis scorul joi seară.

Elevii lui Dan Petrescu s-au calificat în faza următoare din preliminariile Europa League, iar Fică, intrat pe parcurs, a fost un element important în succesul de la Cluj.

CFR Cluj - Paksi 3-0 . Alin Fică: „Este o chestie de ambiție”

„Am făcut suporterii fericiți, pe toată lumea care ține cu CFR, cei din conducere, din staff, jucătorii... Și cred că astăzi ne-am făcut treaba.

Am încercat și dimineață la antrenament [execuția], chiar vorbeam cu Ovidiu Hoban. Mi-a făcut o referire cam din aceeași poziție și am văzut colțul… N-am avut vizibilitate bună, dar mă bucur că am dat gol și am reușit să-mi ajut echipa.

Nu este niciun secret. Încerc să-mi fac treaba, mă concentrez doar pe fotbal, pentru că asta este pasiunea mea.

Am oameni care mă susțin, familia mea, prietena mea, a fost ziua ei acum câteva zile și vreau să-i dedic golul. Și este o chestie doar de ambiție și să dai totul până la sfârșit”, a spus Fică, după meci, la Digi Sport.

Întrebat despre următorul adversar, Fică a răspuns:

„Sunt foarte optimist pentru că îmi cunosc colegii, îl cunosc pe Mister. Suntem o echipă ambițioasă și sigur vom face o figură frumoasă și în meciurile următoare”.

