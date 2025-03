FCSB - Lyon. Florin Lovin, 43 de ani, spune că francezii nu trebuie respectați peste măsură de jucătorii campioanei, pentru că „nu mai sunt o echipă de top”.

Fostul mijlocaș al Stelei spune în interviul acordat GOLAZO.ro că imixtiunile patronului ar trebuie să înceteze dacă FCSB vrea să treacă „la nivelul următor de performanță”.

FCSB - Lyon are loc azi, de la ora 19:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Returul se va disputa joia viitoare, la Lyon.

Florin Lovin, prezent la ambele „duble” pe care Steaua le-a disputat în compania francezilor de la Lyon, în 2006 și 2008, a acordat un interviu în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, în care a vorbit despre partida de astăzi.

FCSB - Lyon. Florin Lovin: „Nimic nu e întâmplător”

Salut, Florin. Am vorbit și cu Dorin Goian și i-am pus aceeași întrebare. La el m-a surprins răspunsul. Tu te-ai așteptat la acest parcurs al celor de la FCSB în Europa League?

Nu, m-a surprins enorm. Când am văzut grupa, în afara celor 3 puncte pe care le credeam sigure cu RFS, m-am mai gândit la un egal cu Midtjylland, cu Qarabag, deci credeam că 5-6 puncte sunt posibile. Dar uite că ne-au surprins și parcă văd un parcurs asemănător cu perioada Stelei din 2006.

Dar atunci aveai mai multă încredere în echipa aceea?

Nu eram atunci o echipă foarte mare, iar dovada e că foarte puțini dintre noi au plecat la echipe de un nivel foarte înalt. Ogăraru a plecat la Ajax, Mirel Rădoi în Arabia, Goian la Palermo, Dică la Catania, Paraschiv la Rimini, în liga a doua, eu tot în liga a doua, dar în Germania, Neșu la Utrecht. Deci nimic top, top, iar noi jucasem o semifinală de Cupa UEFA. Asta înseamnă că, deși nu eram individualități ieșite din comun, eram un grup unit, cam aceeași jucători de 3-4 ani. Iar ăsta e și cazul FCSB-ului de acum. Pentru că există acest nucleu de 2-3 ani, ceea ce e important.

Și la nivel de bancă tehnică e stabilitate.

Da, așa e. Deci nu e nimic întâmplător. Acestea sunt punctele forte forte ale acestui parcurs european. S-a putut crea o filosofie de joc pentru că a existat continuitate la nivel de lor șid e staff. Apoi e vorba despre pregătirea fizică. Neubert (n.r. preparatorul fizic al celor de la FCSB) e acolo de mai bine de zece ani. Cred că sunt vreo 15 ani, precum că era cu Reghecampf la echipă, în 2012.

Florin Lovin: „MM e liantul perfect”

Există continuitate și la nivel de patron. Cu tot cu imixtiunile sale în viața echipei.

Am mai spus. Un club de talia FCSB nu se conduce așa. La nivel european vorbim despre un patron care face schimbări.

Dar știi ce contrazice ce spui? Rezultatul. Iar, cel puțin deocamdată, FCSB merge bine și în campionat și în Europa League.

De acord, dar cum faci pasul mai sus? Și-ți mai spun ceva. Meritul antrenorilor e foarte mare în toată această poveste. Charalambous și Pintili cred că nu au fost falși în fața jucătorilor. Adică nu au lăsat ei impresia că dețin control absolut. Cum au încercat alți antrenori, dar lumea știa că nu e așa. Iar fotbaliștii își pierdeau încrederea în ei, pentru că vedeau că sunt mințiți. Cred că Elias și Pintili au fost corecți cu jucătorii. Așa că ei știu cine-i scoate în minutul 30, 45, 60. Așa că nu-i mai privesc pe antrenori ca pe dușmanii care-i schimbă din prima repriză. Cred că ăsta e marele merit al băncii tehnice. Dar, pe termen lung, dacă vrei să mergi în Champions League, nu ăsta e drumul.

Și cred că un rol important îl joacă și Mihai Stoica.

Sigur, cu minusuri, plusurile lui. El e liantul perfect între patron și echipă. Știe ce să absoarbă, ce să transmită jucătorilor, staff-ului. Iar toate acestea adunate dau succes. FCSB e o echipă matură. A venit Olympiakos, câștigătoare de Conference League. Nu a jucat nimic. PAOK, la fel. Nu poți să spui la infinit că adversarii joacă prost. Poate face și FCSB ceva de ăia nu joacă bine, nu?!

Florin Lovin: „Agresivitate, răutate, potență fizică”

Astăzi e Lyon la rând. Cum crezi că va fi meciul?

Să știi că nu e de speriat. Uite, cu PAOK, Olympiakos, Hoffenheim, nu au fost probleme. Când joci cu echipe de top, atunci se vede diferența de valoare. Dar e firesc. Noi când am jucat cu Real Madrid... Îți dai seama că noi ne uitasem la televizor ca să-i vedem, iar apoi eram în teren cu ei. Nu poți să ai aceeași răutate, agresivitate. E o chestie involuntară, acest respect pe care-l ai. Dar îți dăunează pe teren. Lyon nu face parte, în acest moment, din echipele de top ale Europei. Așa că nu trebuie priviți de jos în sus. Altfel intri pe teren cu un sentiment de inferioritate. Cu ce poți compensa diferența de valoare individuală? Agresivitate, răutate, potență fizică.

Iar FCSB are din plin aceste ingrediente.

Da, au aceste caracteristici, dar cred că au suferit atunci când au admirat prea mult unii adversari. Însă sunt sigur că au învățat din partidele cu Glasgow și Manchester United. Mai ales că acum e o altă miză în joc, accederea în sferturile Europa League.

Ai jucat o viață ca mijlocaș în fața apărării. Crezi că rezultatul din această seară va fi mult influențat de prestația perechii Chiricheș – Șut?

Să știi că am fost unul dintre inițiatorii acestei idei cu Chiricheș mijlocaș central. I-am spus și lui MM că-l văd pe Chiri acolo, mai ales în această etapă a carierei sale. Ca fundaș central era patronul cu lupa pe el. La mijloc ești mai relaxat, pentru că mai e o linie în spatele tău. Și are calități pentru acest post. Viziune, pasă lungă, tehnică bună, anticipație. Iar el și Șut sunt complementari. Șut e mai agresiv, cu un travaliu bun, capacitate de efort mare. Și are și inteligența de a citi jocul adversarilor, de a închide spațiile.