Rapid - Universitatea Craiova 1-0. Marian Aioani (25 de ani), portarul giuleștenilor, a vorbit despre lupta cu Benjamin Siegrist pentru postul de titular.

Acesta a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren în meciul cu Craiova, fiind lăudat de Marius Șumudică la finalul partidei.

Aioani a început sezonul ca titular timp de câteva etape, apoi și-a pierdut postul în dauna elvețianului Siegrist, adus la echipă de fostul antrenor Neil Lennon.

Rapid - Universitatea Craiova 1-0. Aioani: „L-am sunat pe domnul președinte”

'Aioani e din nou titular, iar după meciul cu U Craiova a dezvăluit că, în perioada în care a fost rezervă, l-a sunat pe Viorel Moldovan, președintele clubului, pentru a-și recupera postul.

„L-am sunat pe domnul președinte pentru că riscam să pierd naționala, cum de altfel am și pierdut-o. La orice echipă am fost, am fost titular mereu.

A fost o perioadă dificilă pentru mine (n.r. – cât a stat pe bancă), dar mă bucur că am depășit-o. Presiune la Rapid? Ce presiune? Presiune a fost doar din partea presei. Atmosfera e foarte bună”, a declarat Aioani la finalul partidei, potrivit sport.ro.

10 meciuri a apărat Aioani în Liga 1 în acest sezon, în timp ce Siegrist a fost titular în 13

Șumudică, despre prestația lui Aioani

Deși nu obișnuiește să laude pe cineva în mod direct la interviuri, tehnicianul lui Rapid a ținut să-l felicite pe portar pentru evoluția sa.

„Vreau să scot în evidență meritele jucătorilor mei și vreau să-l felicit pe Aioani, mie nu prea-mi place să dau nume, dar a făcut un meci senzațional și nu degeaba merge la echipa națională”, a spus Șumudică, după meci, la Prima Sport.

VIDEO. Golul lui Alex Dobre din Rapid - Craiova 1-0