„Ianis Hagi are o problemă” Internaționalul român, analizat: „Spania, Italia și Germania sunt grele pentru el”

Antrenorul Ionuț Chirilă (59 de ani) a analizat situația lui Ianis Hagi (26 de ani) și a vorbit despre provocările pe care le întâmpină internaționalul român.

Hagi este în prezent liber de contract, după ce Rangers a ales să nu îi prelungească înțelegerea.

Ionuț Chirilă, despre Ianis Hagi: „Spania, Italia și Germania sunt grele pentru el”

Internaționalul român a fost propus recent celor de la Legia Varșovia, club la care a ajuns, recent, fostul selecționer Edi Iordănescu, într-un proiect care se anunță a fi unul ambițios.

„Hai să lămurim și chestia asta cu Ianis. Spania, Franța, Italia și Germania sunt foarte grele pentru el. Există o calitate cu care te naști și pe care nu o poți îmbunătăți decât foarte puțin, explozia.

Tatăl lui a jucat la Real Madrid și Barcelona pentru că era ca o motocicletă. El nu are chestia asta. În schimb, îți spun ce trebuie să se facă pentru ca el să joace. El este un jucător tehnic, mobil, foarte rafinat, inteligent.

Are nevoie de un antrenor care să îl regimenteze în trasee și automatisme de joc atât de precise cu jucătorii din jurul lui încât lipsa asta de viteză să fie compensată de o știință a jocului. El are o problemă. E un jucător foarte talentat, dar uită-te la ce viteză de joc s-a ajuns în Italia ”, a declarat Chirilă, conform digisport.ro.

1,5 milioane de euro este cota lui Ianis Hagi, conform transfermarkt.com

Ionuț Chirilă le-a antrenat pe Electromagnetica București, Unirea Focșani, Jiul Petroșani, UTA Arad, Concordia Chiajna, Poli Iași și pe ASA Târgu Mureș. În prezent, tehnicianul de 59 de ani e liber de contract.

Hagi, despre oferta la Legia Varșovia: „Îmi doresc să joc la cel mai mare nivel”

Întrebat despre interesul lui Edi Iordănescu, care l-ar dori în Polonia, la Legia Varșovia, Hagi nu a negat discuțiile:

„ Cum am spus, sunt jucător liberi de contract. Este și normal să primim telefoane, puteți să-mi întrebați mai direct pe impresarii. Eu am un pop-up de care am grijă momentan cu Maria, cu Elena, avem multă treabă și sunt relaxat, așa cum am spus.

Sunt relaxat, știu ce vreau de la viață și aștept. Îmi doresc să progresez, îmi doresc să joc la cea mai mare nivel”.

Ianis Hagi la Rangers, cu suișuri și coborâșuri

Ianis Hagi a fost inițial împrumutat la Rangers în ianuarie 2020 și a semnat un contract definitiv în vara aceluiași an.

În cele 130 de apariții pentru club, Ianis Hagi s-a bucurat de câteva momente importante, reușind să influențeze 48 de goluri (20 de reușite, 28 de assisturi) în cele 129 de meciuri la Rangers.

Printre acestea se numără celebra „dublă” reușită împotriva lui Sporting Braga, în UEFA Europa League.

De asemenea, a contribuit cu goluri și pase decisive în sezonul 2020-2021, sezon care a adus titlul pentru Rangers.

Atunci, a influențat atunci 23 de goluri (8 reușite, 15 pase) în 46 de confruntări în toate competițiile.

Un alt moment notabil a fost golul marcat în „Old Firm”, în victoria cu 3-0 din 2 ianuarie 2025.

