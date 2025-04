Ion Marin cheamă galeriile la EURO 2025 Selecționerul U19, apel la suporteri după stabilirea grupelor: „Să le dea o mână de ajutor acestor copiii”

Marți, la Casa Fotbalului, a avut loc tragerea la sorți pentru stabilirea grupelor Campionatului European U19 din acest an.

„Tricolorii mici” au picat cu Spania, Danemarca și Muntenegru.

Turneul final de Campionat European U19 din 2025 se va disputa în perioada 13-26 iunie 2025, pe stadioanele din București, Ploiești și Voluntari.

Ion Marin: „Ne vom juca șansa până la capăt”

Iată componența celor două grupe de la Euro 2025 U19:

Grupa A: România, Danemarca, Spania, Muntenegru

Grupa B: Germania, Norvegia, Anglia, Olanda

Selecționerul României, Ion Marin, recunoaște că și-ar fi dorit Muntenegru în grupă, însă consideră că formația ex-iugoslavă nu merită subestimată.

„Aici nu mai e cu evitat. Nu putem spune că am căzut foarte rău, dar la acest nivelul acesta toate echipe sunt foarte bune. Avem speranța noastră și o s-o jucăm până la capăt. Cu Spania am terminat la egalitate în toamnă, dar nu seamănă meciurile. Mai ales că atunci era amical.

Este greu de evaluat o șansă. Vom juca până la capăt.Da, am făcut și noi o simulare și Muntenegru era prima echipă pe care o treceam, dar trebuie să fie foarte atenți.

Băieților le spun că este șansa lor, una imensă. Le va deschide niște uși fantastice. Au 19 ani, pentru cariera lor va fi un lucru fantastic. Mai ales dacă atingi o semifinală sau o finală. E bine să visăm.

Este un mare avantaj că jucăm acasă. Sperăm ca, poate, printr-o organizare a marilor galerii din București să vină și să le dea o mână de ajutor acestor copiii. Sperăm să avem un suport puternic”, a declarat selecționerul României U19, Ion Marin.

Vlad Munteanu: „Avem șanse și trebuie să ne dorim ieșirea din grupă”

Directorul sportiv al FRF, Vlad Munteanu, consideră că jucătorii lui Ion Marin ar trebui să-și propună ieșirea din grupă la acest turneul final, deoarece au șanse bune.

„Dacă nu ne dorim să mergem mai departe, înseamnă cu nu merităm să fim aici. E grupă grea, chiar dacă Muntenegru nu ne spune nimic. E pentru prima dată aici, dar dacă vedeți din ce grupă de calificare a ieșit o să înțelegeți că este o echipă foarte bună. Da, cred că avem șanse și trebuie să ne stabilim ca obiectiv ieșirea din grupă.

Cred că Zidul Galben, ar trebui să se uite și la generațiile mai mici. De ce? Pentru că în 4-5 ani aceste generații vor juca pe Arena Națională în calificările europene și mondiale.

E o generație care promite mult. Cu meciurile pe care le vor aduna aici vor strânge experiență pentru campionatul românesc. Sunt jucători care vor fi eligibil pentru următoarele două sezoane de U21. De ce să nu ne bucurăm de spectacol, de viitori campioni?”, a declarat Vlad Munteanu.

Pașcanu: „Cred că putem fi surpriza turneului”

Alexandru Pașcanu, fundașul celor de la Rapid București, a ajutat la tragerea la sorți.

„Am primit feedback-uri pozitive. Era destul de greu, la ce echipe erau acolo. Dar cred că a ieșit ok. Am avut emoții, dar cred că m-am descurcat destul de bine.

Cred că putem fi surpriza. La nivelul acesta echipele sunt foarte echilibrate. Mai ales că jucăm acasă, vor fi stadioanele pline, vor fi susținuți din tribune”, a declarat Alexandru Pașcanu.

Bilete accesibile pentru turneul final

Fanii români care vor dori să-i susțină pe „tricolorii mici” la turneul final vor avea la dispoziție bilete la prețuri accesibile.

Spectacolul din meciurile care se vor juca în luna iunie va putea fi vizionat de aproape pentru următoarele prețuri:

Faza grupelor: 20 de lei (categoria 1) și 15 lei (categoria 2);

20 de lei (categoria 1) și 15 lei (categoria 2); Semifinale: 25 de lei (categoria 1) și 20 de lei (categoria 2);

25 de lei (categoria 1) și 20 de lei (categoria 2); Finala: 35 de lei (categoria 1) și 25 de lei (categoria 2).

