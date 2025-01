Marius Șumudică (53 de ani) a oferit o primă reacție după ce Rapid a rezolvat transferul lui Denis Ciobotariu (26 de ani).

Fundașul celor de la Sepsi a semnat cu giuleștenii până în 2028 și se va alătura echipei, din vară.

Marius Șumudică și Denis Ciobotariu au mai lucrat împreună și la CFR, în perioada scurtă petrecută de antrenor pe banca clujenilor, în vara lui 2021.

Marius Șumudică, încântat de Denis Ciobotariu

La scurt timp după ce Rapid l-a prezentat oficial pe noul jucător, Marius Șumudică a oferit o primă reacție.

Antrenorul a scos în evidență experiența pe care fundașul de la Sepsi a adunat-o până la vârsta de 26 ani și consideră că fotbalistul o va ajuta mult pe Rapid în acest sezon.

„Înainte să vin la Rapid am rostit numele acestui jucător. E un jucător constant, care nu se accidentează, care are continuitate în ceea ce arată pe teren.

Are continuitate în prestații, nu gafează, este un jucător care poate merge doar de la mediu spre bine.

Este un jucător cu care am lucrat la CFR, are o experiență internațională, a câștigat 5-6 trofee. Rapid are nevoie de astfel de jucători, care sunt lideri și au câștigat ceva în activitatea fotbalistică.

Eu nu contest că sunt jucători cu calitate la Rapid, dar de la a fi jucători cu calitate până la a avea trofee e o diferență”, a declarat Șumudică, pentru digisport.ro.

Palmaresul lui Denis Ciobotariu:

CFR Cluj

3 titluri de campion - sezoanele 2019/20, 2020/21, 2021/22

Supercupa României - 2020/21

Sepsi Sfântu Gheorghe

Cupa României - 2022/23

2 Supercupe ale României - 2022/23, 2023/24

Denis Ciobotariu a semnat cu Rapid

Anunțul a fost făcut de club, printr-o postare pe pagina oficială de Facebook, unde se regăsește și prima reacție a fotbalistului, după ce a semnat cu Rapid.

„Denis Ciobotariu a intrat în familia Rapid”, au adăugat giuleștenii.

„Mă bucur ca am luat decizia de a semna cu Rapid. Au fost mai multe oferte, inclusiv din Superligă, și cred că am luat cea mai buna decizie.

Rapid este un club foarte mare, un club de tradiție, și cred că, ușor, ușor, va deveni și mai mare. Rapid este cel mai stabil club din România, în momentul de față, și are un proiect excelent pentru viitor.

Suporterii sunt minunați, atmosfera era mereu fantastică când jucam împotriva Rapidului, și mă bucur că, de data aceasta, îi voi avea de partea mea.

Sunt sigur că de la Rapid pot ajunge la echipa națională, însă totul va depinde de evoluțiile mele. Sunt nerăbdător să lucrez din nou cu domnul Șumudică, am mai făcut-o și în trecut, și am avut rezultate foarte bune împreună ”, a declarat Denis Ciobotariu, conform site-ului oficial al clubului Rapid.

1.200.000 de euro este cota de piață a lui Denis Ciobotariu, conform Transfermarkt