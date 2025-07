„Am construit, fără intenție, un fake-news!” I-a cerut scuze lui Cristian Tudor Popescu, după ce l-a atacat: „M-am dus după fentă, l-am nedreptățit!”

Horia Ivanovici i-a cerut scuze lui Cristian Tudor Popescu, după ce l-a atacat pentru o declarație pe care credea că a făcut-o cu privire la festivalul „Beach Please”.

Redactorul șef al site-ului Fanatik a explicat că a fost vorba despre o confuzie.

Într-un dialog cu Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, Horia Ivanovici s-a declarat consternat de faptul că CTP ar fi făcut apologia festivalului care a avut loc la Costinești în perioada 9-13 iulie.

Horia Ivanovici îi cere scuze lui Cristian Tudor Popescu: „Am construit un fake-news !”

Scandalizat de cele auzite, Cristian Tudor Popescu a afirmat că declarațiile nu-i aparțineau, iar Ivanovici a explicat acum că a fost informat greșit.

De fapt, jurnalistul fusese deranjat de cuvintele psihiatrului Cristian Andrei.

„L-am atacat/jignit pe dl. Cristian Tudor Popescu , care ar fi luat apărarea derapajelor în cascadă de la «Beach, please», cea mai nouă autoritate supremă întru educație, bune maniere și moralitate pentru copiii românilor.

Chiar înainte de podcast, niște «binevoitori» m-au informat/dezinformat asupra unei așa-zise poziții infame desfășurate sub brandul CTP. Ca la fotbal, m-am dus după fentă! Și dă-i, și bălăcărește-l pe dl. Cristian Tudor Popescu preț de vreo 2 minute… da, într-un acces de convulsie morală.

Am gemeni, încă mititei, și m-au revoltat multe văzute la «Beach, please». Dar ideea că un senior, o autoritate în domeniu, pe a cărui carte de vizită a scris mereu «moralitate», poate să gireze imoralitatea de la Costinești, asta chiar m-a dezechilibrat! Ceva de genul: «Cum? Nu cred! Până și CTP-ul?!».

S-a dovedit că am greșit și, practic, fără să am intenția, am construit un fake-news. După replica publică pe care am primit-o, am luat la mână toate site-urile, rețelele de socializate, Google, Tik-Toacele, vecinii, prietenii, chiar și pe omniprezentul și sâcâitorul AI. Dl. Cristian Tudor Popescu n-a spus niciodată ceea ce am crezut eu orbește că ar fi spus!

Citatul care mi s-a prezentat pe post de nadă «Muzica, într-adevăr e urâtă. Dar era necesară muzica pentru anii ăștia. E o descătușare! E un strigăt de revoltă al generației» i-a aparținut aproximativ dr. Cristian Andrei, iar în original suna așa: «Nu era o muzică frumoasă – era o muzică necesară. Ca un strigăt care-ți spune că lumea asta nu are destul loc pentru adolescenți». Paranteză: înlocuiți «strigăt» cu «înjurătură» și o să fiți mai aproape de adevăr, distinse psihiatru!

Un text, e adevărat, publicat tot pe Republica.ro, site-ul fondat de dl. Cristian Tudor Popescu. Dar fără nicio legătură cu dl. Cristian Tudor Popescu! E ca la Radio Erevan, bicicleta era trotinetă, și, de fapt, i-a luat-o, nu i-a dat-o… În fine, nu caut atenuante, am comis-o!

În concluzie, îmi cer scuze public d-lui Cristian Tudor Popescu, am rugat colegii să șteargă bucata video cu pricina de pe Youtube etc și mă ofer voluntar să fiu copil de mingi la următorul meci de tenis al distinsului gazetar pe care l-am NEDREPTĂȚIT. O merit!

Vestea bună e că il voi citi/ savura în continuare pe dl. Cristian Tudor Popescu, vestea proastă pentru domnia sa este că va avea un mușteriu din categoria «bezna minții, nigredo putrefact, black hole». Sper să poată trăi cu asta!

Și încă o tușă: «binevoitorii» mei nu sunt cu nimic mai breji decât «binevoitorii» d-lui Cristian Tudor Popescu…”, a explicat Ivanovici pe fanatik.ro.

