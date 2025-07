Sarajevo - Craiova 2-1. Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul oltenilor, a fost foarte supărat după eșecul din prima manșă a turului II din Conference League.

Nu și-a menajat jucătorii, dar nici patronul! Întrebat și despre reacția lui Mihai Rotaru, care a spus: „Slava Ukraini!”, fiind mulțumit de ucrainenii Isenko și Romanchuk, Rădoi a răspuns acid.

FK Sarajevo - U Craiova 2-1 . Mirel Rădoi, replică acidă pentru Rotaru:„Văd că acum face și analize!”

„E declarația dânsului, el știe cel mai bine. Văd că acum face și analize după meci. Eu spun ce mi-ați spus dumneavoastră. Nu știu ce a spus, acum aud” , a spus Rădoi la Digi Sport.

În plus, tehnicianul este foarte pesimist și pentru partida retur: „Întâi avem partida cu Universitatea Cluj și toată concentrarea va fi pe acea partidă. După vom vedea cum putem să întoarcem rezultatul.

După cum am început primele 18 minute, din punct de vedere mental, n-am existat pe teren. Multe mingi pierdute, nu cred că avem nicio șansă”.

Sarajevo - Craiova 2-1 . Mirel Rădoi: „ N-am fost în stare să ținem de minge”

Tehnicianul și-a criticat dur elevii după meciul slab făcut în Bosnia.

„O primă repriză care le-a aparținut lor. Aș spune primele 18 minute, unde nu am fost pregătiți mental și acolo cred că s-a decis rezultatul.

După aceea, în repriză a doua am încercat să schimbăm ce nu a funcționat în prima parte. Am făcut și ceva modificări, au apărut și câteva situații, dar, din păcate, nu am reușit să întoarcem rezultatul”, a adăugat Rădoi.

Antrenorul a răbufnit când a fost întrebat cum l-au surprins bosniacii:

„Ar trebui să îi întrebați pe ei, eu nu pot să fiu surprins! Le-am oferit de la început toate informațiile.

În momentul în care adversarul îți face presing om la om sunt două posibilități. Ori încerci să creezi superioritate prin dribling, ori încerci să pasezi rapid, din cât mai puține atingeri, prin combinație.

Noi n-am fost în stare nici măcar din a treia variantă, care e varianta de urgență, să ținem de minge. Aici s-a făcut diferența, puține baloane păstrate de noi, 17 mingi pierdute de noi în prima repriză, multe în jumătatea lor.

E greu să joci în Europa, știam lucrul asta, diferă intensitatea, diferă multe lucruri”

