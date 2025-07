„Meritam mai mult” Dinamoviștii se pregătesc de două meciuri grele: „Orice transfer e binevenit”

Dinamoviștii au participat azi la o acțiune a unuia dintre sponsorii clubului, iar Cătălin Cîrjan (22 de ani) și Alex Pop (25 de ani) au dat câteva declarații despre începutul de sezon și ce va urma pentru „câini”

Oțelul - Dinamo e duminică seară, de la 21:30, iar pe 2 august roș-albii vor evolua acasă, cu FCSB.

Alex Pop: „Meritam mai multe puncte decât arată clasamentul”

Alex Pop a evoluat la Oțelul 2 ani înainte de a semna cu Dinamo, în ianuarie 2025, iar în weekend își va întâlni fosta echipă.

„Un meci la Galați e o deplasare grea. Știm cu toții cum e echipa Oțelului, că e combativă, e luptătoare și o să mergem acolo cu gândul cu care am pornit și în primele două meciuri, să obținem cele trei puncte.

Acum, privind înapoi la cele două remize (n.r. 2-2 cu Csikszereda și 0-0 cu Botoșani), meritam mai multe puncte decât arată clasamentul în momentul de față.

[Supărare după remiza cu Botoșani?] E mult spus supărare, pentru că e început de sezon, mai sunt meciuri, o grămadă de puncte puse în joc, deci nu are rost să vorbim de supărare deocamdată.

Într-adevăr, o oarecare frustrare a fost, pentru că am controlat jocul și meritam mai mult.

Bineînțeles că se simte lipsa unor jucători importanți în orice echipă, însă de aceea au venit alți jucători, să-i suplinească pe ei și să le ia locul în teren.

[Îl așteptați pe Ștefănescu?] Da, îl așteptăm cu drag.

Am văzut și eu știrile astăzi abia și nu știu dacă o să se concretizeze sau nu, dar după mine îl așteptăm cu drag și o să-l primim cât de bine putem, ca pe oricare alt coleg.

Blănuță e un atacant de careu, puternic, a dat multe goluri sezonul trecut, deci oricine vrea să vină și e dispus să ne ajute și să contribuie la munca echipei, e binevenit aici.

Având în vedere sezonul trecut, dacă stăm să ne uităm, a fost chiar o luptă până la final, deci nu s-au despărțit apele prea curând. Cred că și sezonul ăsta va fi o luptă strânsă, fiecare punct va conta și se va decide până pe ultima sută de metri.

O luăm treptat. Prima dată avem ca obiectiv play-off-ul și mai apoi ne gândim la locurile de Europa. Dar într-adevăr, da, este o motivație în plus ca jucător să știi că ai pentru ce să joci, să joci afară”, a spus Pop.

Cătălin Cîrjan: „Vom arăta altfel cu Oțelul”

Căpitanul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan, nu crede că pasa proastă se va prelungi și spune că odată ce noii veniți se vor integra, totul va merge bine.

„Nu am început campionatul așa cum ne doream. Ne doream mult mai mult. Speram la două victorii. Dar acum ăsta este fotbalul. Nu putem să dăm timpul înapoi.

Ne gândim la victorie. Ne-am antrenat foarte bine săptămâna asta până acum. Am analizat ce am greșit și cred eu că vom arăta altfel cu Oțelul.

Da, am citit și eu [despre Ștefănescu]. Așteptăm orice jucător care poate ajuta Dinamo. Vrem să ducem Dinamo acolo unde îi este locul. E un jucător de valoare, care ne poate ajuta.

Și Blănuță e un jucător foarte bun. Cum am spus, așteptăm orice jucător valoros, care poate ajuta clubul. Acum nu am vorbit cu el, nu știu absolut nimic, doar ce-am citit și eu. Dar cum am zis, aștept jucători, să avem o echipă foarte bună.

Mister și clubul ne dau foarte multă încredere și putem să ne exprimăm pe teren, să ne bucurăm de fotbal.

Cred că vor fi cam aceleași echipe în play-off ca sezonul trecut. Cred că va fi acolo și Farul, se va bate pentru un loc în play-off. Dar campionatul este lung. Nu putem să spunem acum, la începutul sezonului. Sperăm ca noi să fim acolo la finalul sezonului regular.

Musi este prietenul meu, mă știu cu el de când eram mici. Cred că s-a întrebat că era foarte bine, a jucat foarte bine, a și marcat. Are un început foarte bun și sper să țină tot așa.

Nu cred că problema noastră e că au plecat jucători importanți. Cred că avem un început mai greu pentru că au venit foarte mult jucători noi și au timp de adaptare.

Noi jucăm un stil puțin diferit față de foarte multe echipe, avem acest joc de posesie și cred că au nevoie de puțin timp. Dar totul o să fie bine”, a spus Cîrjan.

Contează că se joacă derby-ul pe Arena Națională, pentru că vor veni foarte mulți dinamoviști. Îi așteptăm în număr cât mai mare, să ne susțină, și sperăm să le facem o bucurie. Pentru că anul trecut nu am avut rezultatele pe care le așteptau în derby-uri. Cătălin Cîrjan, căpitan Dinamo

