Bosnia - România. Daniel Bîrligea (26 de ani) a deschis scorul la Zenica după doar câteva minute de joc.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Naționala României are nevoie de o victorie în această seară cu Bosnia pentru a încheia grupa B4 pe locul trei și pentru a evita barajul.

Nici Polonia nu trebuie să nu se impună în fața Suediei pentru ca „tricolorii” să-și asigure poziția a treia.

FOTO. Daniel Bîrligea a deschis scorul în meciul cu Bosnia

Meciul de la Zenica a început cu fluierăturile fanilor bosniaci în timpul imnului României. „Tricolorii” nu au fost afectați de presiunea adversarilor și au avut un început perfect de partidă.

În minutul 6 al confruntării, Dennis Man a fost lansat excelent pe partea stângă. Jucătorul lui PSV a înaintat și i-a pasat lui Daniel Bîrligea, aflat în poziție centrală.

Atacantul împrumutat de FCSB la Frosinone în acest sezon a înaintat, și-a așezat mingea și a șutat la colțul lung al porții apărate de Zlomislic.

Deși șutul lui Bîrligea nu a fost unul puternic, mingea a intrat în plasă după ce portarul Bosniei nu a putut interveni.

România a deschis astfel scorul la primul șut pe poartă al partidei!

Același Bîrligea a mai avut ocazia de a înscrie în minutul 20, dar Zlomislic a respins de această dată șutul din partea stângă al atacantului român.

Echipele de start:

Bosnia: Zlomislic - Memic, Smajlovic, Muharemovic (cpt.), Dedic - Mahmic, Tahirovic, Basic - Bajraktarevic, Lukic, Alajbegovic

Zlomislic - Memic, Smajlovic, Muharemovic (cpt.), Dedic - Mahmic, Tahirovic, Basic - Bajraktarevic, Lukic, Alajbegovic Rezerve : Jurkas, Hamzic - Mujakic, Malic, Kolasinac, Gigovic, Bazdar, Demirovic, Sunjic, Burnic, Katic, Radeljic

: Jurkas, Hamzic - Mujakic, Malic, Kolasinac, Gigovic, Bazdar, Demirovic, Sunjic, Burnic, Katic, Radeljic Selecționer : Sergej Barbarez

: Sergej Barbarez România: Hindrich - Rațiu, Drăgușin, Coubiș, Bancu - Screciu, R. Marin, V. Dragomir - Man, Bîrligea, I. Hagi (cpt.)

Hindrich - Rațiu, Drăgușin, Coubiș, Bancu - Screciu, R. Marin, V. Dragomir - Man, Bîrligea, I. Hagi (cpt.) Rezerve : Târnovanu, L. Popescu - Ghiță, Fl. Coman, Cicâldău, M. Ilie, R. Ilie, Eissat, Cîrjan, Corbu, Moruțan, Strata

: Târnovanu, L. Popescu - Ghiță, Fl. Coman, Cicâldău, M. Ilie, R. Ilie, Eissat, Cîrjan, Corbu, Moruțan, Strata Selecționer: Gică Hagi

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport