BOSNIA - ROMÂNIA. „Tricolorii” au fost întâmpinați de un cor de fluierături marți seară, la Zenica, bosniacii ne-au fluierat imnul, dar nu mai e atmosfera incredibil de tensionată de anul trecut.

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România s-a întors după un an și două zile la Zenica să înfrunte Bosnia. Pe 17 noiembrie 2026, la fix 33 de ani de la marele meci al naționalei, acel 2-1 cu Țara Galilor de la Cardiff, când ne-am calificat la Mondialul nostru istoric, am revenit la Zenica, pe „Bilino Polje”.

În 2025 a fost furie și rasism contra românilor pe „Bilino Polje”: „Țiganii, țiganii”

În toamna lui 2025, toți bosniacii îi primeau pe „tricolori” la primul contact cu terenul nu doar cu un cor asurzitor de fluierături. Stadionul răsuna de „Țiganii, țiganii”, într-o explozie de furie și rasism.

Bosniacii au fost provocați atunci de ultrașii români, care s-au oprit în drum spre destinație la Belgrad și au afișat împreună cu sârbii mesaje care-l glorificau pe criminalul de război Ratko Mladic pentru că „a redus musulmanii la zero” în timpul războiului care a sfâșiat Bosnia între 1992 și 1995.

În 2026, când au apărut „tricolorii” pe teren, cor de fluierături, dar nu insulte

Acum, nu a mai existat acea provocare. Și în momentul în care jucătorii noștri au pătruns pe gazon prima oară, cu o oră și 45 de minute înaintea meciului, au fost fluierați, huiduiți, plus vuvuzele care te făceau să nu mai auzi nimic.

Dar nu au fost insultați. Fanii gazdelor scandau „Te iubesc, Bosnia!”. Și fluierăturile s-au stins încet.

Când au apărut „dragonii” în iarbă, ultrașii albaștrilor, cei mai duri, BH Fanaticos, au dat tonul: „Cine nu sare urăște Bosnia!”. Și nimeni nu a stat, toți au sărit.

Nu mai e incredibila tensiune de anul trecut

„Bilino Polje” era plin la două ore de start. 13.000 de spectatori, arena sold-out, cum era de așteptat.

Până atunci, suporterii localnici au așteptat la terasele din jurul stadionului. Tineri, oameni în vârstă, prieteni, familii întregi cu copii mici și foarte mici. Zona răsuna de muzică populară bosniacă și fumul grătarelor se ridica spre cer. Era o atmosferă de sărbătoare. Steagul Bosniei era oriunde te uitai în jur.

Deși partida a fost considerată de risc maxim și toată poliția cantonului Zenica-Doboj a fost mobilizată, forțele de ordine asigurând întreaga zonă din jurul „Bilino Polje”, nu mai era în aer tensiunea incredibilă de anul trecut. Chiar dacă tribunele erau împânzite pe scările dintre sectoare de trupe, polițiști în uniforme de camuflaj.

Și ultrașii BH Fanaticos, care au venit într-un corteo incendiar la arenă, și ceilalți fani, scandau „Palestina, Palestina”.

110 fani români, la stadion cu 30 de minute înainte de start

În interiorul arenei, a fost pusă la boxe melodia „Ljiljani” (Crinii) a lui Halid Beslic, o melodie populară faimoasă aici, și toți spectatorii cântau. Și pe o singură voce, „Te iubesc, Bosnia”.

Pe tabelă, a apărut și „Bun venit”, în română. Nu doar în engleză și bosniacă.

La o jumătate de oră de start, au apărut și fanii români, 110, în colțul peluzei Nord. Aveau rezervate 550 de bilete, dar au venit mult mai puțini.

Scutierii poliției din Zenica erau foarte aproape de ei. Erau cordoane în ambele părți, dar și sus. Toți ochii polițiștilor de acolo erau pe ei.

Imnul, fluierat și acum. Dar mult mai puțin ca anul trecut

Cele două echipe au ieșit pe teren pentru imnuri. Cum e întâmpinat cel al nostru? Anul trecut, nu s-a auzit nimic de fluierături. A fost zdrobit!

Imnul nostru a fost fluierat și acum, tare la început, dar incomparabil cu ce s-a întâmplat în 2025. Acum s-a putut auzi, chiar clar spre final.

Meciul putea începe pe „Bilino Polje”. În scandarea celor 110 fani ai noștri: „România, România”. Și fluierăturile bosniacilor. Care s-au oprit când a înscris Bîrligea.

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