Mihai Stoica (61 de ani), fostul oficial de la FCSB, nu a fost interesat de prezentarea oficială a lui Raul Rusescu (38 de ani) și Lukasz Szukala (42 de ani) la gruparea roș-albastră.

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Mihai Stoica a părăsit-o recent pe FCSB, iar Gigi Becali a efectuat mutări importante în cadrul conducerii clubului.

Lukasz Szukala este acum noul director sportiv al echipei, în timp ce Raul Rusescu ocupă funcția de coordonator al academiei clubului.

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Mihai Stoica, despre sosirile lui Rusescu și Szukala: „Nu eram interesat”

Fostul oficial de la FCSB a dezvăluit că nu a urmărit conferința de presă în care au fost prezentați Raul Rusescu și Lukasz Szukala în noile funcții.

„Nu. Nu prea mă uit la conferințe. N-am văzut o conferință în viața mea. Doar cele pe care sunt obligat să le văd aici (n.r. - în studioul Prima Sport). Nu-s fan conferințe, nu-s fan emisiuni.

Nu eram interesat. Sunt interesat să mă eliberez și să fiu liniștit in my new life (trad. - în noua mea viață)”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Întrebat dacă l-a surprins faptul că antrenorul Laurențiu Reghecampf a fost prezent la evenimentul dedicat celor doi foști fotbaliști, Stoica a răspuns:

„Cineva trebuia să-i prezinte. Ar fi trebuit să-i prezinte Valeriu Argăseală, dar cred că e plecat. Altcineva cine putea să-i prezinte? Hai să o luăm și așa. Nu puteau să se prezinte singuri.

I-a prezentat el. Mi se pare… Acum înțeleg că el este mai mult decât antrenor. Atunci e logic să-i prezinte el, că nu avea cine să-i prezinte altcineva”.

N-am niciun comentariu. Nu mă aștept la nimic. Mă aștept să mă lase în pace că n-am niciun fel de problemă. N-am murit. N-am dispărut. Nu-mi place să vorbească despre mine când n-are sens să se vorbească despre mine. Mihai Stoica

Mihai Stoica, subiect sensibil. Reghecampf acuză presa că inventează conflicte

Întrebat la conferința de prezentare a celor doi oficiali despre declarațiile făcute cu o seară înainte de Mihai Stoica, care transmisese că nu și-ar mai dori să fie adus în discuțiile despre club, Laurențiu Reghecampf s-a enervat.

„Nu mă uit la nimic, la absolut nimic. Vă spun sincer, îmi mai apar niște știri pe telefon. Nu știu despre ce vorbești (n.r - despre transferul lui Ammar Ramadan). E adevărat, eu nu am vorbit cu MM și v-am spus lucrul ăsta, nu am vorbit cu MM.

Dacă dorința lui este să nu mai discutăm despre el, nu o să mai discutăm. Eu nu am discutat, doar am zis o părere, nu am vorbit despre MM. Eu v-am spus ce am simțit ca om, ca prieten. Îl simt tot aici, atât.

În rest, voi luați o declarație a mea și o puneți în context. Că mă cert cu Gigi, că nu știu ce, că vorbesc contra lui MM, că vorbesc despre MM. Ce s-a scris după nu mai e problema mea”, a declarat tehnicianul.

VIDEO. Conferința de prezentare a lui Rusescu și Szukala la FCSB

Raul Rusescu și Lukasz Szukala, din nou la FCSB

Raul Rusescu a obținut recent diploma de director sportiv la cursurile organizate de FRF.

De asemenea, Szukala a absolvit programul UEFA Master for International Players, un curs de management sportiv de doi ani la care a participat alături de un alt fost coleg, Florin Gardoș.

Cei doi au fost coechipieri la FCSB în două perioade distincte: între 2012 și 2013, respectiv între septembrie 2014 și ianuarie 2015.

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