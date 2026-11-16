Mihai Stoica și Gigi Becali au avut un schimb de replici în direct pe tema plecării conducătorului de la FCSB și a reacției ulterioare a patronului

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Becali a declarat azi: „MM nu a plecat, MM e al nostru, nu e așa, de aruncat. MM o să vină înapoi, numai că o să vină smerit și o să vină pe alți cai, nu pe din ăia nărăvași. O să vină frumos, pe măgăruș, taca-taca, taca-taca. Nu merge așa. Se va întoarce când o să ia Reghe campionatul”.

Mihai Stoica a reacționat, nemulțumit de declarațiile finanțatorului roș-albaștrilor, dar și de cele ale antrenorului Laurențiu Reghecampf.

„Dacă e să judec stricto sensu ce spune, e jignitor, bineînțeles. Și uită că eu am plecat. Eu am plecat! La cum pune problema, pare că m-a dat afară, dar lasă, că o să mă întorc.

Eu sunt vinovat și mi-am asumat, de-aia am plecat. Pentru parcursul din ultima vreme, că jucătorii pe care i-am propus și pe care i-a adus tot Gigi, bineînțeles, că el plătește, n-au dat randament.

Dar dacă până acum hățurile au fost la mine, înseamnă că și perioada aia, cea mai bună din ultima vreme, e în era mea. Deci cel mai bun și cel mai lung parcurs din istoria fotbalului românesc al unei echipei în Europa e al meu. Că altfel nu înțeleg.

Cu măgărușul, aia e o chestie din Biblie, împărații când intrau în orașe, mergeau de regulă să cucerească, intrau pe cai, Iisus Hristos a intrat pe asin, mă rog, pe un măgăruș, tocmai pentru a-și demonstra smerenia și nu mândria. Toată lumea se aștepta la un împărat cuceritor, el s-a dus umil.

Ce se va întâmpla, viitorul ne va spune, nu știm la momentul ăsta. Dar eu la momentul ăsta n-am absolut... Am plecat ca să mă liniștesc, cât va dura nu știu, dar în niciun caz nu am în cap să mă întorc pe măgăruș, rapid, o chestie de genul ăsta.

Mă deranjează pentru că nici nu văzusem, eu văzusem un fragment din ce spunea el, nu chestia asta că «a plecat dar e al nostru», nu știu ce. Eu chiar m-aș bucura foarte mult să nu se mai discute de mine.

M-aș bucura foarte mult să nu mai discute Reghe de mine, să spună că e temporar. Nu știe el ce am eu în cap, că n-am discutat, să-i explic eu ce am în cap și în niciun caz dacă discutam nu era ok să-i explic eu că e o chestie temporară. Pur și simplu am plecat pentru că nu era normal să stau dacă Cernat și Alin Stoica fuseseră dați afară.

N-am nicio idee de ce a spus Reghe asta și nici nu prea mă interesează. Eu n-am discutat cu nimeni din club după ce am plecat, vorbesc cu Gigi că mă sună el și atât. Și aici se încheie. Și nu vreau să știu nimic din ce se întâmplă acolo pentru că nu mai e treaba mea și gata.

Când a plecat Charalambous, i-am zis «Gigi, eu nu mai știu fotbal! Hai, ia un milion, nu mai aduce un jucător, să zicem, și hai să ne luăm un antrenor din Norvegia sau Danemarca, să vină cu stafful lui, să ne învețe fotbal».

Unul de 35 de ani, portret-robot făceam eu, care să vină cu altceva. De ce Norvegia? Pentru că Bodo/Glimt a făcut performanțe inimaginabile cu un buget apropiat de bugetul nostru. Și de aia m-am gândit. Și pentru că Norvegia are două echipe acum în Champions League, drept dovadă.

Am zis așa, antrenor, cu antrenor secund, cu preparator, cu șef de academie, să ne învețe. Și după un an de zile o să învățăm și noi. Oamenii ăia sunt mult mai buni decât noi. Din moment ce pot face asta cu banii noștri, să bată și să elimine Interul. Că terenul e sintetic acasă contează prea puțin.

Ideea este că Norvegia la ora asta, cu Viking și Bodo/Glimt, joacă în Champions League. Și nu au bugete de 55-70 de milioane, cum au polonezii sau sârbii”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Gigi Becali a intervenit: „Pentru ce mândria asta, așa? Ce contează?”

După această declarație a fostului președinte de la FCSB, patronul clubului a intrat în direct și a urmat un dialog între cei doi:

GB: Am vrut să intervin, ca să confirm că toată perioada aia de glorie este a lui. A lui MM.

MS: Dar nu e a mea, că tu ai luat toate hotărârile. Dacă am propus eu e una, dar tu ai luat hotărârile.

Mihai, perioada e a ta, da? Și spun serios asta. Este a ta, că așa este, tu ai condus și tu ai făcut ce ai făcut. Deci este a ta. Pur și simplu a ta este. Da? Că eram eu și că… Dar tu ai condus. Veneam eu, făceam eu ceva? Tu ai stat cu echipa zi și noapte în cantonament. Deci asta e, aia e a ta. Deci eu confirm că e a ta. Nu-mi zice că nu e a ta, e a mea. Veneam eu, munceam eu acolo? De-aia și spun că MM este al nostru. Pentru perioada aia.

Eu am înțeles aia, pilda. E ok, n-am niciun fel de problemă. Dar la modul ăsta, parcă aș fi o cârpă. Stai așa că vine, că l-aducem noi. Stai să ia Reghe campionatul și-l aducem. Nu-i normal așa! Numai nu mi se mai pare respect și prietenie. Chiar nu mi se mai pare.

Pentru ce mândria asta, așa? Ce contează?

Contează.

Bine, uite, dacă contează, de-acum când mă întreabă de tine, nu mai comentez.

Ar fi foarte bine.

Dacă tu îmi spuneai, nu mai comentam așa. Ce te superi, că nu știu ce? Am făcut o glumă.

Ok, gluma aia am înțeles-o, dar mai departe n-am mai înțeles. Adică, mă rog, nu contează.

Dar n-am spus că ne-am rugat de tine? N-am spus eu că m-am rugat de tine?

Păi, da, dar undeva se oprește logica. Lasă că-l vine el, dar o să vină smerit că-l aducem, că e al nostru, nu știu ce. Ok, dar totuși nu e în regulă.

Bine, mă, dacă te-a deranjat, uite, eu îți promit de acum încolo că dacă te-a deranjat așa, atunci când o să mă întrebi, eu nu o să mai…

Dacă te-ai uitat la emisiune, înseamnă că ai văzut și exact ce ai spus. Dacă tu crezi că alea nu sunt înjositoare, aia este, înseamnă că e greșeala mea.

Adică e înjositor faptul că ești al nostru?

Nu. Că «bineînțeles, că-l aducem», că nu știu ce.

Dar stai puțin, că te aducem, vrei să te lăsăm la Prima Sport? Ești al nostru, o să stai puțin pe colo, pe colo, și atunci te aducem înapoi. Tu acum, probabil, ești puțin... din cauza că ai plecat, probabil că ești puțin, cum să spun, ai un mic stres. Deși zici că te liniștești, văd că nu te liniștești.

Păi, când văd declarații din astea, normal că nu mă liniștesc. Eram foarte liniștit dacă nu apăreau declarații de genul ăsta. Dar, mă rog, aia e.

Eu îți promit că nu o să mai dau niciun fel de declarație, da?

Mulțumesc.

Păi, nu mai fi supărat! Nu? Am zis că perioada aia bună e a ta. Tu ai condus, tu ai stat cu echipa, tu ai făcut, e a ta. Dar și asta e a ta. Tu ai vrut să aduci din Norvegia. Păi, vezi, eu nu vreau să aduc din Norvegia. Eu vreau să-i aduc pe Szukala și pe Rusescu.

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