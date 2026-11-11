„MM nu va mai conduce, pentru că nu știe!” Gigi Becali îi schimbă rolul lui Reghecampf: „Fii Ferguson!”

Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a oferit noi detalii despre schimbările care vor avea loc la gruparea roș-albastră.

Acesta a vorbit despre o potențială plecare a lui Mihai Stoica de la club și a explicat că antrenorul Laurențiu Reghecampf va avea un rol mai important la echipă.

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Gigi Becali anunțase, marți, câteva plecări de la club, la nivelul staff-ului tehnic și al conducerii, și a confirmat că plănuiește să se ocupe personal de transferuri.

În plus, patronul FCSB a anunțat că nu se va mai baza pe Mihai Stoica sau pe alt om din cadrului clubului când vine vorba de aceste mutări.

Gigi Becali: „ Nu-i accept demisia lui Mihai Stoica”

Gigi Becali a declarat că Mihai Stoica nu se va mai ocupa de transferuri, dar nu-i va accepta o eventuală demisie, în cazul în care acesta va fi nemulțumit de decizie.

„Trebuia să iau niște măsuri fără precedent. Trebuia să țin cont de unde s-au întâmplat astea. S-au întâmplat de la conducere, nu? Adică de la mine. Eu sunt vinovat. Dar nu mai vreau să fiu idiot și m-am deșteptat.

Mihai Stoica nu va mai conduce. Dacă el spune că vrea să plece, eu nu-i accept (n.r. - demisia). Nu-i accept, pentru că e prietenul meu și un prieten pe care îl ai de 25 de ani nu îl lași în bătaia puștii.

El a greșit, dar îmi e prieten de 25 de ani. Rămâne prietenul meu, rămâne în club. Nu va mai conduce el pentru că nu știe! Nu mi-a răspuns astăzi la telefon”, a declarat Becali la Digi Sport.

În plus, Gigi Becali a mai precizat că Laurențiu Reghecampf va avea un nou rol la FCSB, pe lângă cel de antrenor:

„Eu o să conduc clubul. Ați văzut că am spus: «Îl am pe MM, căruia i-am dat putere maximă. MM înseamnă că-i Becali acolo». Și așa spuneam tot timpul. Eu comand, eu țin toate, numai că voi da probabil putere mai mare anumitor persoane. De exemplu lui Reghecampf.

El nu va mai fi doar antrenor, va fi și manager. I-am spus într-un cuvânt, ca să nu mai explic: «Fii Ferguson!» (n.r. - Sir Alex Ferguson, fostul mare manager al lui Manchester United).

I-am spus asta ca să-i dau de înțeles, să-i dau putere. Atunci toate se vor centraliza și vor ajunge la mine. Dacă nu se implică stăpânul, se alege praful”.

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