Bosnia - România LIVE de la 21:45 » Zi decisivă pentru „tricolori": meci crucial în drumul spre CM 2026
Bosnia - România FOTO: Montaj GOLAZO.ro
Bosnia - România LIVE de la 21:45 » Zi decisivă pentru „tricolori”: meci crucial în drumul spre CM 2026

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 15.11.2025, ora 00:23
alt-text Actualizat: 15.11.2025, ora 00:23
  • Bosnia și România se întâlnesc în preliminariile CM 2026, într-un meci decisiv în drumul spre revenirea la turneul final după aproape 3 decenii.
  • Meciul dintre Bosnia și România se joacă azi, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

România trebuie să câștige la Zenica pentru a mai putea spera la locul secund în grupa de calificare pentru turneul final din Statele Unite.

Înaintea partidei, Bosnia ocupă locul 2 în grupă, cu 13 puncte, în timp ce „tricolorii” se clasează pe locul al treilea, cu 10 puncte acumulate în 6 partide.

Bosnia - România, live de la 21:45

  • Stadion: Bilino Polje, Zenica
  • Arbitru: Michael Oliver (Anglia) / Asistenți: Stuart Burt și James Mainwaring (ambii din Anglia) / Rezervă: Chris Kavanagh (Anglia) / Camera VAR: Michael Salisbury și Peter Bankes (ambii din Anglia)

Mircea Lucescu, înainte de partida cu Bosnia: „Nu-mi e frică de acest meci”

În conferința de presă premergătoare partidei, selecționerul a vorbit despre importanța meciului, dar și despre componența lotului Bosniei. Mai mult, Lucescu a adus în discuție și înfrângerea cu Bosnia din martie, scor 0-1.

„Pentru mine acest meci nu reprezintă o presiune, este o responsabilitate să reușesc să creez o echipă competitivă, care să se califice la Campionatul Mondial.

Jucăm împotriva unei echipe care nu merita să câștige la București. Dacă arbitrul ne dădea acel penalty care a fost 100% valabil lucrurile erau diferite. Am dominat categoric acel meci, deci nu are de ce să îmi fie frică.

Va fi un meci dificil, Bosnia e o echipă puternică, are jucători cu experiență, dar și jucători tineri, de 22, 23 de ani, care au jucat deja în Nations League împotriva unor echipe puternice precum Olanda, Germania sau Ungaria”, a declarat Mircea Lucescu.

Sergej Barbarez: „Sunteți foarte buni, dar suntem pregătiți”

Tehnicianul bosniac a vorbit despre duelul cu România și a lăudat echipa lui Mircea Lucescu. Totodată, el a spus că echipa sa este foarte pregătită pentru meciul cu România.

„Aș vrea să repetăm meciul de la București. Am fost pregătiți mental, am deschis scorul rapid. Jucătorii au dat totul, au fost un exemplu. Am meritat să învingem, ne-am surprins adversarii.

Invidual, sunteți foarte buni, dar suntem pregătiți. Respectăm România, apreciem ce ați făcut la Euro. Mircea Lucescu? A realizat atât de multe, merită doar respect. E o onoare pentru mine să fiu alături de el.

Știm totul despre România, analizăm toate detaliile. Trebuie să fim atenți tot meciul”, a spus selecționerul Bosniei.

FOTO. Antrenamentul „tricolorilor” de pe stadionul Bilino Polje

Bosnia - România. Antrenamentul oficial al „tricolorilor". Foto - Raed Krishan
Bosnia - România. Antrenamentul oficial al „tricolorilor”. Foto - Raed Krishan (17).jpg

Bosnia - România. Antrenamentul oficial al „tricolorilor". Foto - Raed Krishan (1-5).jpg
Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Austria6 (19-3)15
2. Bosnia6 (13-5)13
3. România6 (11-6)10
4. Cipru7 (11-9)8
5. San Marino7 (1-32)0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

VIDEO. Antrenamentul oficial al României în Bosnia

