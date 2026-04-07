A murit Mircea Lucescu Fotbalul românesc, în doliu » Cel mai mare antrenor român din istorie s-a stins la 80 de ani

Mircea Lucescu a murit astăzi la Spitalul Universitar de Urgență București, unde se afla internat încă de pe 29 martie.

Mircea Lucescu a suferit de o formă rară de leucemie, descoperită târziu, abia în decembrie 2025

Tehnicianul avea 80 de ani și devenise la semifinala barajului CM 2026 cu Turcia, 0-1, cel mai bătrân selecționer care conduce o națională într-un meci oficial.

Lucescu s-a stins pe patul de spital după mai multe complicații apărute marți. Internat în spital de o săptămână, de când a leșinat în vestiarul naționalei, din cauza unei tahicardii ventriculare, în timp ce ținea ședința tehnică alături de jucători, selecționerul a suferit vineri, chiar înainte să fie externat, un infarct miocardic acut.

Marți seară, Spitalul Universitar de Urgență București a anunțat, prin intermediul unui comunicat, decesul fostului selecționer:

„Astăzi, marți, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20.30, a fost declarat decesul domnului MIRCEA LUCESCU. Domnul Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titrați antrenori și jucători de fotbal români, primul care a calificat echipa naționala a României la un Campionat European, în anul 1984.

Generații întregi de români au crescut cu imaginea sa în suflet, ca un simbol național. Dumnezeu să îl odihnească!”.

Spitalul Universitar comunicase în această dimineață că Lucescu a avut aritmii severe peste noapte și starea sa se înrăutățise. Tehnicianul a petrecut o bună perioadă din 2026 în spital, chiar la începutul anului, după ce a avut fibrilații din cauza unei gripe severe, după care a suferit o infecție de la un furuncul. Ulterior a mers și la o clinică din Belgia, pentru a cere o a doua părere din partea unui oncolog român renumit care profesează acolo.

Și-a încheiat viața așa cum mărturisea că își dorește încă din 2010, în Gazeta Sporturilor: „Să mori pe teren e cel mai frumos lucru care i se poate întâmpla unui antrenor. Aș vrea să mor pe teren. Înseamnă că ai trăit totul în mijlocul luptei”.

A preluat naționala României în august 2024 și, după ce a promovat-o în Liga B din Nations League, spera să o readucă la un Campionat Mondial după 28 de ani. A fost învins însă la baraj de Turcia, scor 0-1. Amicalul cu Slovacia, 0-2, trebuia să fie ultimul meci la cârma naționalei, însă problemele medicale nu i-au mai permis să își termine mandatul pe bancă.

Lucescu mai suferise un preinfarct în 1992, când o antrena pe Brescia, și un infarct în 2009, când era la Shakhtar.

76 de meciuri a bifat Lucescu ca selecționer al echipei naționale a României, înregistrând 35 de victorii, 20 de egaluri și 21 de înfrângeri

Lucescu, cel mai mare antrenor din istoria României

Palmaresul lui Lucescu este unul uluitor după o carieră care a traversat 6 decenii, începută în 1979, când încă activa ca jucător, și încheiată în 2026, în era modernă a fotbalului.

De-a lungul carierei a adunat nu mai puțin de 35 de trofee, ultimele în 2021, pe banca lui Dinamo Kiev, fiind depășit doar de două nume uriașe: Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40).

Trofeele câștigate de Mircea Lucescu

Dinamo - 1 titlu (1990), 2 Cupe (1986, 1990)

Rapid - 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)

Galatasaray - 1 titlu (2002), Supercupa Europei (2000)

Beșiktaș - 1 titlu (2003)

Shakhtar - 8 titluri (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 6 Cupe (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) 7 Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), Cupa UEFA (2009)

Zenit - 1 Supercupă (2016)

Dinamo Kiev - 1 titlu (2021), 1 Cupă (2021), 1 Supercupă (2020).

Il Luce este singurul tehnician din istorie care a câștigat trofee cu 7 formații diferite. Îl urmează alte 3 nume mari din fotbal: Bela Guttmann, Carlo Ancelotti, Ernst Happel și Jose Mourinho, care au ridicat trofee cu câte 6 echipe. Ancelotti l-ar putea egala în această vară, dacă va reuși să conducă Brazilia către a șasea Cupă Mondială.

Lucescu a avut succes și în Italia, unde, la Brescia, a câștigat Serie B și Cupa Anglo-Italiană, însă aceste trofee nu sunt luate în calcul în numărătoarea oficială, fiind considerate trofee minore.

Longevitatea și succesul de-a lungul carierei de aproape 50 de ani îl plasează pe Luce în fruntea ierarhiei celor mai titrați antrenori români din istorie, peste alte nume imense: Ștefan Covaci, Anghel Iordănescu sau Emeric Ienei.

Pe lângă marile performanțe înregistrate la echipele de club, Lucescu a condus și naționalele României și Turciei, reușind să-i califice pe „tricolori” la Euro 1984.

Uriaș și ca jucător

Până să devină un antrenor de succes la nivel mondial, Mircea Lucescu s-a remarcat ca extremă la Dinamo, unde a evoluat timp de 14 ani. Alături de formația din „Ștefan cel Mare” a reușit să câștige o Cupă și nu mai puțin de 7 titluri.

Ultimul a venit în 1990, când revenise ca antrenor și a intrat pe teren la 44 de ani într-un meci cu Sportul Studențesc. Mai mulți jucători ai „câinilor” erau în cantonament cu echipa națională pentru a pregăti Mondialul din Italia, astfel că Lucescu a bifat 14 minute pe teren la 8 ani de la retragere și și-a ajutat echipa să obțină o remiză, 1-1. Dinamo a câștigat titlul atunci după ce a terminat sezonul cu exact un punct în fața Stelei.

A mai evoluat pentru Știința București și Corvinul. La Hunedoara avea să activeze ca antrenor-jucător, reușind să promoveze în Divizia A în 1980. Doi ani mai târziu încheia pe locul 3 în campionat, calificând echipa pentru prima dată în istorie în cupele europene.

Două calificări alături de naționala României

Din postura de jucător, Lucescu a adunat 64 de selecții în tricoul României pentru care a marcat 9 goluri. A purtat banderola în aproape o treime dintre meciurile disputate. A debutat la națională în timpul mandatului lui Ilie Oană și a participat alături de națională la Campionatul Mondial din 1970, unde România le-a înfruntat pe Anglia (0-1), Cehoslovacia (2-1) și Brazilia (2-3). A evoluat ultima dată în „tricolor” în 1979, într-o remiză cu Spania, 2-2, în preliminariile Euro 1980.

S-a întors la națională în noiembrie 1981, ca selecționer, fiind în același timp și antrenor-jucător la Corvinul! A readus România la un turneu final după o pauză de 14 ani, la Euro 1984, reușind să câștige grupa preliminară cu Suedia, Cehoslovacia, Italia și Cipru. A obținut un punct într-o grupă infernală, după 1-1 cu Spania, 1-2 cu RFG și 0-1 cu Portugalia.

Lucescu este și tehnicianul care i-a oferit debutul lui Gică Hagi la echipa națională, la un amical cu Norvegia, 0-0, pe 10 august 1983, când „Regele” avea doar 18 ani și abia fusese transferat de Sportul după ce retrogradase cu Farul.

