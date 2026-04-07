A murit Mircea Lucescu Fotbalul românesc, în doliu » Cel mai mare antrenor român din istorie s-a stins la 80 de ani +14 foto
Nationala

A murit Mircea Lucescu Fotbalul românesc, în doliu » Cel mai mare antrenor român din istorie s-a stins la 80 de ani

alt-text Publicat: 07.04.2026, ora 21:03
alt-text Actualizat: 07.04.2026, ora 21:43
  • Mircea Lucescu a murit astăzi la Spitalul Universitar de Urgență București, unde se afla internat încă de pe 29 martie.
  • Mircea Lucescu a suferit de o formă rară de leucemie, descoperită târziu, abia în decembrie 2025
  • Tehnicianul avea 80 de ani și devenise la semifinala barajului CM 2026 cu Turcia, 0-1, cel mai bătrân selecționer care conduce o națională într-un meci oficial.

Lucescu s-a stins pe patul de spital după mai multe complicații apărute marți. Internat în spital de o săptămână, de când a leșinat în vestiarul naționalei, din cauza unei tahicardii ventriculare, în timp ce ținea ședința tehnică alături de jucători, selecționerul a suferit vineri, chiar înainte să fie externat, un infarct miocardic acut.

Marți seară, Spitalul Universitar de Urgență București a anunțat, prin intermediul unui comunicat, decesul fostului selecționer:

„Astăzi, marți, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20.30, a fost declarat decesul domnului MIRCEA LUCESCU. Domnul Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titrați antrenori și jucători de fotbal români, primul care a calificat echipa naționala a României la un Campionat European, în anul 1984.

Generații întregi de români au crescut cu imaginea sa în suflet, ca un simbol național. Dumnezeu să îl odihnească!”.

„Ați rămas înrobiți unor idei fixe!" Momentul în care Lucescu a realizat în ce s-a băgat la națională și a plecat de la stadion » Ironizat de oficialul FRF
Citește și
„Ați rămas înrobiți unor idei fixe!” Momentul în care Lucescu a realizat în ce s-a băgat la națională și a plecat de la stadion » Ironizat de oficialul FRF
Citește mai mult
„Ați rămas înrobiți unor idei fixe!” Momentul în care Lucescu a realizat în ce s-a băgat la națională și a plecat de la stadion » Ironizat de oficialul FRF

A murit Mircea Lucescu

Spitalul Universitar comunicase în această dimineață că Lucescu a avut aritmii severe peste noapte și starea sa se înrăutățise. Tehnicianul a petrecut o bună perioadă din 2026 în spital, chiar la începutul anului, după ce a avut fibrilații din cauza unei gripe severe, după care a suferit o infecție de la un furuncul. Ulterior a mers și la o clinică din Belgia, pentru a cere o a doua părere din partea unui oncolog român renumit care profesează acolo.

Și-a încheiat viața așa cum mărturisea că își dorește încă din 2010, în Gazeta Sporturilor: „Să mori pe teren e cel mai frumos lucru care i se poate întâmpla unui antrenor. Aș vrea să mor pe teren. Înseamnă că ai trăit totul în mijlocul luptei”.

2008. O imagine de colecție cu Lucescu alături de alți 3 titani - Anghel Iordănescu, Emeric Ienei și Gică Hagi. Foto - sportpictures.eu.jpg
2008. O imagine de colecție cu Lucescu alături de alți 3 titani - Anghel Iordănescu, Emeric Ienei și Gică Hagi. Foto - sportpictures.eu.jpg

Galerie foto (14 imagini)

1970. În tricoul echipei naționale a României. Foto - Imago.jpg 1992. Antrenor în Italia, la Brescia. Foto - Imago.jpg 2000. O învinge pe Real Madrid și câștigă Supercupa Europei cu Galatasaray. Foto - Imago.jpg 2003. Alături de Daniel Pancu la Beșiktaș. Foto - Imago.jpg 2003. Campion cu Beșiktaș Foto - Imago.jpg
+14 Foto
labels.photo-gallery

A preluat naționala României în august 2024 și, după ce a promovat-o în Liga B din Nations League, spera să o readucă la un Campionat Mondial după 28 de ani. A fost învins însă la baraj de Turcia, scor 0-1. Amicalul cu Slovacia, 0-2, trebuia să fie ultimul meci la cârma naționalei, însă problemele medicale nu i-au mai permis să își termine mandatul pe bancă.

Lucescu mai suferise un preinfarct în 1992, când o antrena pe Brescia, și un infarct în 2009, când era la Shakhtar.

76 de meciuri
a bifat Lucescu ca selecționer al echipei naționale a României, înregistrând 35 de victorii, 20 de egaluri și 21 de înfrângeri

Lucescu, cel mai mare antrenor din istoria României

Palmaresul lui Lucescu este unul uluitor după o carieră care a traversat 6 decenii, începută în 1979, când încă activa ca jucător, și încheiată în 2026, în era modernă a fotbalului.

De-a lungul carierei a adunat nu mai puțin de 35 de trofee, ultimele în 2021, pe banca lui Dinamo Kiev, fiind depășit doar de două nume uriașe: Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40).

Trofeele câștigate de Mircea Lucescu

  • Dinamo - 1 titlu (1990), 2 Cupe (1986, 1990)
  • Rapid - 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)
  • Galatasaray - 1 titlu (2002), Supercupa Europei (2000)
  • Beșiktaș - 1 titlu (2003)
  • Shakhtar - 8 titluri (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 6 Cupe (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) 7 Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), Cupa UEFA (2009)
  • Zenit - 1 Supercupă (2016)
  • Dinamo Kiev - 1 titlu (2021), 1 Cupă (2021), 1 Supercupă (2020).

Il Luce este singurul tehnician din istorie care a câștigat trofee cu 7 formații diferite. Îl urmează alte 3 nume mari din fotbal: Bela Guttmann, Carlo Ancelotti, Ernst Happel și Jose Mourinho, care au ridicat trofee cu câte 6 echipe. Ancelotti l-ar putea egala în această vară, dacă va reuși să conducă Brazilia către a șasea Cupă Mondială.

Lucescu a avut succes și în Italia, unde, la Brescia, a câștigat Serie B și Cupa Anglo-Italiană, însă aceste trofee nu sunt luate în calcul în numărătoarea oficială, fiind considerate trofee minore.

Longevitatea și succesul de-a lungul carierei de aproape 50 de ani îl plasează pe Luce în fruntea ierarhiei celor mai titrați antrenori români din istorie, peste alte nume imense: Ștefan Covaci, Anghel Iordănescu sau Emeric Ienei.

Pe lângă marile performanțe înregistrate la echipele de club, Lucescu a condus și naționalele României și Turciei, reușind să-i califice pe „tricolori” la Euro 1984.

2005. Duel Mircea vs. Răzvan Lucescu în Cupa UEFA. Foto - captură Realitatea TV.jpg
2005. Duel Mircea vs. Răzvan Lucescu în Cupa UEFA. Foto - captură Realitatea TV.jpg

Galerie foto (14 imagini)

1970. În tricoul echipei naționale a României. Foto - Imago.jpg 1992. Antrenor în Italia, la Brescia. Foto - Imago.jpg 2000. O învinge pe Real Madrid și câștigă Supercupa Europei cu Galatasaray. Foto - Imago.jpg 2003. Alături de Daniel Pancu la Beșiktaș. Foto - Imago.jpg 2003. Campion cu Beșiktaș Foto - Imago.jpg
+14 Foto
labels.photo-gallery

Uriaș și ca jucător

Până să devină un antrenor de succes la nivel mondial, Mircea Lucescu s-a remarcat ca extremă la Dinamo, unde a evoluat timp de 14 ani. Alături de formația din „Ștefan cel Mare” a reușit să câștige o Cupă și nu mai puțin de 7 titluri.

Ultimul a venit în 1990, când revenise ca antrenor și a intrat pe teren la 44 de ani într-un meci cu Sportul Studențesc. Mai mulți jucători ai „câinilor” erau în cantonament cu echipa națională pentru a pregăti Mondialul din Italia, astfel că Lucescu a bifat 14 minute pe teren la 8 ani de la retragere și și-a ajutat echipa să obțină o remiză, 1-1. Dinamo a câștigat titlul atunci după ce a terminat sezonul cu exact un punct în fața Stelei.

A mai evoluat pentru Știința București și Corvinul. La Hunedoara avea să activeze ca antrenor-jucător, reușind să promoveze în Divizia A în 1980. Doi ani mai târziu încheia pe locul 3 în campionat, calificând echipa pentru prima dată în istorie în cupele europene.

Două calificări alături de naționala României

Din postura de jucător, Lucescu a adunat 64 de selecții în tricoul României pentru care a marcat 9 goluri. A purtat banderola în aproape o treime dintre meciurile disputate. A debutat la națională în timpul mandatului lui Ilie Oană și a participat alături de națională la Campionatul Mondial din 1970, unde România le-a înfruntat pe Anglia (0-1), Cehoslovacia (2-1) și Brazilia (2-3). A evoluat ultima dată în „tricolor” în 1979, într-o remiză cu Spania, 2-2, în preliminariile Euro 1980.

S-a întors la națională în noiembrie 1981, ca selecționer, fiind în același timp și antrenor-jucător la Corvinul! A readus România la un turneu final după o pauză de 14 ani, la Euro 1984, reușind să câștige grupa preliminară cu Suedia, Cehoslovacia, Italia și Cipru. A obținut un punct într-o grupă infernală, după 1-1 cu Spania, 1-2 cu RFG și 0-1 cu Portugalia.

Lucescu este și tehnicianul care i-a oferit debutul lui Gică Hagi la echipa națională, la un amical cu Norvegia, 0-0, pe 10 august 1983, când „Regele” avea doar 18 ani și abia fusese transferat de Sportul după ce retrogradase cu Farul.

Citește și

Nationala
14:24
Familia a vrut să-l mute pe Lucescu Motivul pentru care medicii nu au permis ca selecționerul să fie transportat în străinătate
Citește mai mult
Familia a vrut să-l mute pe Lucescu Motivul pentru care medicii nu au permis ca selecționerul să fie transportat în străinătate
Nationala
14:21
Răzvan Lucescu vine acasă Antrenorul lui PAOK a fost chemat de urgență, azi, la București, după ce starea tatălui s-a agravat
Citește mai mult
Răzvan Lucescu vine acasă Antrenorul lui PAOK a fost chemat de urgență, azi, la București, după ce starea tatălui s-a agravat

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Efect imediat după anunțul lui Trump. Prețul petrolului, scădere istorică
Efect imediat după anunțul lui Trump. Prețul petrolului, scădere istorică
antrenor mircea lucescu romania deces mircea lucescu a murit
Știrile zilei din sport
A murit Mircea Lucescu Fotbalul românesc, în doliu » Cel mai mare antrenor român din istorie s-a stins la 80 de ani
Nationala
07.04
A murit Mircea Lucescu Fotbalul românesc, în doliu » Cel mai mare antrenor român din istorie s-a stins la 80 de ani
Citește mai mult
A murit Mircea Lucescu Fotbalul românesc, în doliu » Cel mai mare antrenor român din istorie s-a stins la 80 de ani
Superliga
07.04
Transfer surpriză la Dinamo Fiul unui fost fotbalist al „câinilor” ar putea ajunge în „Ștefan cel Mare”: „2-3 clase peste tatăl său”
Citește mai mult
Transfer surpriză la Dinamo Fiul unui fost fotbalist al „câinilor” ar putea ajunge în „Ștefan cel Mare”: „2-3 clase peste tatăl său”
Superliga
07.04
Ședință la FCSB Mihai Stoica a dat detalii de culise: „El e jucătorul care a avut azi un discurs impecabil! Am avut o surpriză”
Citește mai mult
Ședință la FCSB Mihai Stoica a dat detalii de culise: „El e jucătorul care a avut azi un discurs impecabil! Am avut o surpriză”
Liga Campionilor
07.04
Real Madrid, învinsă pe Bernabeu Bayern și Arsenal, victorii la limită în sferturile de finală din Liga Campionilor
Citește mai mult
Real Madrid, învinsă pe Bernabeu Bayern și Arsenal,  victorii la limită în sferturile de finală din Liga Campionilor
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:55
„Golul nu va putea fi umplut niciodată” Ianis Hagi despre Mircea Lucescu: „Cu inima grea scriu aceste rânduri…”
00:16
„Unul dintre adevărații creatori ai jocului” UEFA și FIFA, emoționant, după dispariția lui Mircea Lucescu
00:24
„Îmi aducea mâncare, mă proteja”  Diego Simeone,  amintiri cu Mircea Lucescu: „Mereu modest”
23:25
„Nu avea ce să caute la Istanbul” L-a avertizat pe Lucescu înainte de baraj: „I-am zis că nu arată bine, dar mi-a spus: «Lasă că trece, îmi revin eu»”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor
Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor
Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri
Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Top stiri
Nationala
07.04
Cărțile sunt făcute: Gică Hagi, noul selecționer! Comitetul Executiv al FRF validează mâine numirea „Regelui”, chiar dacă pe listă este și Edi Iordănescu
Citește mai mult
Cărțile sunt făcute: Gică Hagi, noul selecționer! Comitetul Executiv al FRF validează mâine numirea „Regelui” , chiar dacă pe listă este și Edi Iordănescu
Diverse
07.04
Bătaie la Sf. Gheorghe Doi oficiali ai clubului Sepsi, implicați într-o altercație violentă, cu conotații politice: „Din cauza alegerilor din Ungaria”
Citește mai mult
Bătaie la Sf. Gheorghe Doi oficiali ai clubului Sepsi, implicați într-o altercație violentă, cu conotații politice: „Din cauza alegerilor din Ungaria”
Superliga
07.04
Femeia lovită de Keita a murit Ce se poate întâmpla acum cu fotbalistul de la Rapid
Citește mai mult
Femeia lovită de Keita a murit Ce se poate întâmpla acum cu fotbalistul de la Rapid
B365
06.04
FOTO | Nisipoasa și Salubrității, două străzi cu nume straniu predestinate, pline de gropi și de alte capcane pentru șoferi. Răspunsul Brigăzii Rutiere la sesizările unui bucureștean
Citește mai mult
FOTO | Nisipoasa și Salubrității, două străzi cu nume straniu predestinate, pline de gropi și de alte capcane pentru șoferi. Răspunsul Brigăzii Rutiere la sesizările unui bucureștean

Echipe/Competiții

fcsb 37 CFR Cluj 20 dinamo bucuresti 23 rapid 27 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
08.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share