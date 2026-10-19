Mirel Rădoi (45 de ani) a transmis un mesaj după evenimentele tensionate din Arabia Saudită.

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Potrivit celui mai recent bilanț, publicat pe 15 octombrie 2026, atacurile rebelilor houthi au provocat 19 decese și au rănit alte 364 de persoane.

Mirel Rădoi, mesaj după evenimente tensionate din Arabia Saudită: „Dumnezeu să vă protejeze”

Fost antrenor și jucător în Arabia Saudită, Mirel Rădoi s-a alăturat celor care au transmis mesaje de susținere pentru saudiți.

„Salutări fanilor lui Al-Hilal. Salutări oamenilor din Arabia Saudită. În aceste vremuri, trebuie să rămâneți uniți și să fiți puternici. Nu sunteți singuri. Dumnezeu să vă protejeze pe toți”, a declarat Mirel Rădoi.

جاؤوا من بلدان مختلفة، وسكنوا أرضنا، وعاشوا بين أهلنا، اختلفت اللغات والثقافات، لكن بقي الوفاء للسعودية وشعبها حاضرًا في كلماتهم 🇸🇦❤️ ميريل رادوي وراؤول كانيدا ومارسيلو كماتشو ورامون دياز ومحمد حسين ورينيه هيجيتا وتشيكو وهشام بوشروان وإدواردو، وغيرهم، يوجّهون رسائل التقدير والامتنان للسعودية وشعبها. #بالخبرة_مع_ياسر_القحطاني — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) October 17, 2026

În ianuarie 2009, Rădoi era vândut de FCSB la Al Hilal pentru suma de 6 milioane de euro. Ulterior, în vara lui 2011, ajungea la Al-Ain, în Emiratele Arabe Unite, pentru 4,2 milioane de euro.

A fost și antrenor la Al-Tai între ianuarie-martie 2023, după primul mandat la U Craiova. În acest moment, Rădoi este liber de contract. A fost demis de Gaziantep la sfârșitul lunii august, în urma unui parcurs dezastruos.

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