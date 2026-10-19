Cristiano Ronaldo (41 de ani), căpitanul naționalei Portugaliei, a fost sancționat de Federația Portugheză de Fotbal (FPF), după ce a părăsit cantonamentul echipei înaintea partidei cu Danemarca, din Liga Națiunilor.

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Fotbalistul a plecat pe 30 septembrie, fără să anunțe în prealabil conducerea naționalei, după ce selecționerul a anunțat că acesta nu va evolua nici în partida cu Danemarca (2-4) din Liga Națiunilor.

Anterior nu jucase nici cu Norvegia (2-1), ci doar în primul meci, cu Țara Galilor (1-0).

Cristiano Ronaldo, pedepsit după ce a părăsit cantonamentul naționalei

Comisia de Disciplină a FPF l-a suspendat pentru 30 de zile și l-a amendat cu 255 de euro, potrivit record.pt.

Decizia Comisiei de Disciplină arată că Ronaldo a încălcat articolul 160, alineatul 1, din Regulamentul Disciplinar al Federației Portugheze de Fotbal.

„Comisia de Disciplină a Federației Portugheze de Fotbal decide să admită în totalitate acuzația și, în consecință, să îl sancționeze pe Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro pentru săvârșirea intenționată a unei abateri disciplinare.

Se aplică o suspendare de 30 de zile și, suplimentar, o amendă de 255 de euro”, se arată în hotărârea citată în presa din Portugalia.

19 zile de suspendare a ispășit deja Cristiano Ronaldo, astfel că mai are de efectuat doar 11

Prin urmare, Ronaldo va putea fi convocat pentru următoarele meciuri ale Portugaliei, cu Danemarca (14 noiembrie) și Țara Galilor (17 noiembrie), ambele din Liga Națiunilor.

De ce a părăsit Cristiano Ronaldo cantonamentul Portugaliei

În documentul Comisiei de Disciplină este prezentată cronologia evenimentelor din 30 septembrie.

Ronaldo a plecat din cantonament înaintea antrenamentului oficial programat la ora 18:00, pe stadionul Parken din Copenhaga.

Căpitanul naționalei a solicitat un autoturism prin intermediul directorului responsabil de echipele naționale și a părăsit cantonamentul din proprie inițiativă.

„Nu s-a prezentat la sesiunea de antrenament și nici la cina ulterioară, care a avut loc la ora 20:30 la Hotelul Marriott Copenhagen.

Cristiano Ronaldo nu a comunicat și nu a justificat în prealabil, în fața responsabililor Federației Portugheze de Fotbal sau ai echipei naționale, intenția sa de a părăsi stadionul și cantonamentul”, se arată în document.

La scurt timp după scandalul iscat la națională, Cristiano Ronaldo a transmis un amplu comunicat în care a dat vina pe selecționerul Jorge Jesus.

Abia după plecare, Ronaldo l-a sunat pe Pedro Proença, președintele federației, pentru a-i comunica decizia.

„În timpul convorbirii telefonice, jucătorul l-a informat pe președintele Federației Portugheze de Fotbal că nu se afla într-o stare emoțională care să-i permită să continue cantonamentul echipei naționale”, precizează hotărârea.

146 de goluri și 46 de assisturi are Cristiano Ronaldo în 234 de meciuri pentru Portugalia

În timpul procedurii disciplinare, căpitanul Portugaliei a solicitat ca federația să țină cont de trei circumstanțe atenuante.

Acestea au fost serviciile importante aduse fotbalului, meritele sale sportive și contribuția la clarificarea faptelor în cadrul anchetei.

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