Mirra Andreeva (19 ani) a câștigat turneul WTA Finals (Turneul Campioanelor), desfășurat la Indian Wells, după ce a învins-o în finală pe ucraineanca Elina Svitolina (32 de ani) cu scorul de 7-5, 6-3, într-o oră și 48 de minute

Rusoaica a încheiat competiția cu cinci victorii din cinci meciuri și fără să piardă vreun set.

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Cele două sportive se mai întâlniseră în faza grupelor, când Andreeva câștigase clar, cu 6-4, 6-0.

Mirra Andreeva a câștigat Turneul Campioanelor 2026. Mesaj pentru Elina Svitolina

La finalul meciului, nu a avut loc tradiționala strângere de mână la fileu. Jucătoarele din Ucraina au ales în mod constant să nu le salute pe cele din Rusia și Belarus, în urma războiului început în 2022.

După discursul ținut în calitate de finalistă, Svitolina a ales să părăsească scena și să se așeze lângă teren.

Cu toate acestea, Andreeva a avut un mesaj pentru ucraineancă la ceremonia de premiere:

„Sunt pur și simplu foarte fericită că am reușit să câștig împotriva unei jucătoare atât de experimentate. Ea este o sursă de inspirație pentru multe femei.

Am vrut să o felicit pe Elina și pe echipa ei pentru o săptămână extraordinară. Ați avut un sezon extraordinar. Știu că e greu să pierzi în finală.

Ai o fiică mică. Ești o mamă extraordinară că ai reușit să revii și să faci asta. Nici nu-mi pot imagina cât este de greu. Felicitări pentru asta și echipei tale, de asemenea. Îți urez mult noroc pentru sezonul viitor”, a spus Andreeva. Svitolina a dat din cap aprobator.

Andreeva: „O motivație extraordinară să-mi iau permisul de conducere cât mai repede”

Succesul de la Turneul Campioanelor i-a adus Mirrei un cec de 1.640.000 de dolari. Cu această sumă, câștigurile sale totale din premii oficiale au depășit 15 milioane de dolari.

Campioana a primit și un automobil de lux Mercedes-AMG SL 55 4MATIC+, estimat la aproximativ 170.000 de euro. Andreeva a spus că nu are încă permis de conducere, dar încearcă să îl obțină.

„Da. Asta e o motivație extraordinară pentru mine să-mi iau permisul de conducere cât mai repede posibil. Totuși, vreau să încerc să fac o mică tură, vreo doi metri.

Sunt sigură că o să reușesc să fac asta sau măcar să claxonez puțin. Dacă nu, atunci am 5 persoane în echipa mea. Voi fi «prințesa pasagerilor» pentru totdeauna. Și asta e o opțiune pentru mine”.

Mirra Andreeva after beating Elina Svitolina in WTA Finals Championship match “Are you gonna finally get your drivers license so you can take this for a spin?” Mirra: “Yes. This is an amazing motivation for me to get my drivers license as fast as I can. I still wanna try to give it a little spin, a couple of meters. 😂 I’m sure I’m gonna be able to do that or at least honk a little bit. 😂 If not, then I have 5 people on my team. I’ll be a passenger princess forever. That’s also an option for me.” 😭😭😭 “7 teenagers have won the WTA Finals. Only two of them on their debut, Chris Evert and Maria Sharapova…” Mirra : “It feels amazing to be part of this amazing group of people. I’m super privileged to put my name in that group. I’m super thankful to my team for helping me work every day. For pushing me to my limits. For forcing me to do some stuff when I don’t wanna do anything. Trying to tell me ‘Mirra, that’s what you have to do’. Thanks for fighting with me and forcing me to do everything I have to do, and not asking any questions” 😂 Mirra: “I wanted to congratulate Elina and the team for an amazing week. You had an amazing season. I know it’s tough to lose in the final. You have a young daughter. You’re an amazing mom to come back and do this. I wouldn’t know how hard it is to do that. Congratulations for that and to your team as well. I wish you the best of luck for next season.” ❤️ — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 15, 2026

Mirra Andreeva, performanțe incredibile la doar 19 ani

Victoria din finală aduce o serie de repere istorice pentru Andreeva, notează wtatennis.com:

La 19 ani și 6 luni, Andreeva a devenit cea mai tânără câștigătoare a Turneului Campioanelor de la succesul Mariei Sharapova din 2004 (17 ani și 6 luni).

Andreeva este a treia jucătoare din istorie care câștigă trofeul la chiar prima participare, după Chris Evert (la ediția inaugurală din 1972) și Serena Williams (în 2001).

E o senzație extraordinară să fac parte din acest grup minunat. Mă simt extrem de privilegiată să-mi alătur numele de ale lor. Sunt extrem de recunoscătoare echipei mele pentru că mă ajută să lucrez în fiecare zi. Pentru că mă împinge la limitele mele. Pentru că mă obligă să fac anumite lucruri chiar și atunci când nu am chef de nimic. Încercând să-mi spună: „Mirra, asta trebuie să faci”. Vă mulțumesc că ați luptat alături de mine și m-ați obligat să fac tot ce trebuie să fac, fără să puneți nicio întrebare. Mirra Andreeva, locul 2 WTA

Andreeva este doar a treia sportivă din istorie care termină WTA Finals fără set pierdut, performanță atinsă anterior de Serena Williams (2012) și Iga Swiatek (2023).

Doar 26 de game-uri cedate: De la reintroducerea formatului cu grupe în 2003, o singură jucătoare a cedat mai puține game-uri într-un turneu câștigat: Iga Swiatek, cu 20 în 2023.

Rusoaica a început sezonul pe locul 13 și îl finalizează pe locul 2 WTA.

293 de puncte mai are Mirra Andreeva de recuperat față de Elena Rybakina, locul 1 mondial. În prima parte a sezonului 2027, kazaha va încerca să-și apere cele 2.000 de puncte obținute după triumful de la Australian Open 2026

Andreeva a încheiat anul cu 55 de meciuri câștigate în WTA, cel mai mare număr din circuit. A fost al patrulea său titlu din acest an (după Adelaide, Linz și Roland Garros), egalând-o la numărul de trofee pe Elena Rybakina.

În intervalul 2025–2026, rusoaica a adunat cele mai multe titluri majore câștigate în premieră (4: Roland Garros, Turneul Campioanelor, Dubai și Indian Wells), depășindu-le pe Rybakina (3), Swiatek (3), Gauff (2) și Sabalenka (2).

Mirra's Moment 🏆 The 2026 FAGE WTA Finals Champion lifts the trophy, and is your FA-YAY Moment of the day, presented by @FAGEUSA! #FAGEWTAFinals https://t.co/KayXW4Br8U — wta (@WTA) November 16, 2026

Mirra Andreeva, drumul spre trofeu

6-4, 6-0 cu Elina Svitolina (grupa B)

6-4, 6-0 cu Aryna Sabalenka (grupa B)

6-2, 6-1 cu Diana Shnaider (grupa B)

6-3, 6-4 cu Jessica Pegula (semifinale)

7-5, 6-4 cu Elina Svitolina (finala).

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