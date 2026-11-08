A refuzat interviul de la pauză  VIDEO. După meci a fost „înțepat” de legenda rivalei: „Cel mai urât”
Pablo Maffeo (stânga) și Marcelo (dreapta). Foto: Imago. Montaj: GOLAZO.ro
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A refuzat interviul de la pauză VIDEO. După meci a fost „înțepat” de legenda rivalei: „Cel mai urât”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 08.11.2026, ora 23:10
  • Pablo Maffeo (29 de ani), fundașul Valenciei, a răbufnit în timpul flash-interviului de la pauza meciului cu Real Madrid, pierdut cu 0-3 în etapa #12 din La Liga.
  • Marcelo (38 de ani), fostul mare fundaș stânga al „galacticilor”, l-a „înțepat” pe argentiniano-spaniol pe rețelele de socializare.
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La pauza meciului de sâmbătă, la scorul de 2-0 pentru Real Madrid, Pablo Maffeo a fost foarte deranjat din cauza faptului că trebuia să acorde un interviu.

Apărătorul Valenciei fusese deja enervat de deciziile arbitrului Francisco Jose Hernandez Maeso.

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VIDEO. Pablo Maffeo a răbufnit în timpul flash-interviului de la pauză: „E o porcărie”

Jucătorul împrumutat de Valencia de la Olympiakos în acest sezon nu s-a ferit să critice arbitrajul din prima repriză a meciului cu Real Madrid.

Nu am absolut nicio dorință să dau acest interviu. E o porcărie, nu își are locul aici, suntem în mijlocul unui meci.

Se acordă faulturi împotriva noastră care nu sunt faulturi. Acum facem interviul ăsta, întrebați-mă ce vreți”, a declarat Maffeo.

Maffeo era nemulțumit din cauza cartonașului galben primit în minutul 26, după ce Kylian Mbappe s-a împiedicat în timpul unui duel.

În urma acelei lovituri libere, Federico Valverde a deschis scorul, după ce mingea fusese deviată de zid.

Arbitrul trebuie să fie mai corect, asta e tot. Nu a fost fault înaintea primului gol, iar asta ne afectează. Sigur, ajungem prea rar în careu și jocul nostru suferă, dar cred că echipa luptă bine. Pablo Maffeo, conform Goal.com

VIDEO. Faza în care Pablo Maffeo a primit cartonașul galben

Sergio Quirante, reporterul DAZN, a dezvăluit că Pablo Maffeo a dorit să-și ceară scuze pentru declarațiile făcute la pauza meciului cu Real Madrid.

„Și-a cerut scuze și m-a rugat să nu o iau personal. Oamenii ar trebui să știe că Maffeo mi-a spus că frustrarea lui nu a fost îndreptată spre mine, ci a fost cauzată de emoțiile meciului”, a povestit jurnalistul.

Interviul de la pauza meciurilor este prevăzut în contractul TV din Spania încă din 2023. O parte din banii primiți de cluburi prin drepturile TV vin dintr-un cumul de puncte pentru activitățile media, cum ar fi interviuri la pauză sau camerele de lângă băncile de rezerve.

În joc sunt milioane de euro. De exemplu, în sezonul 2024/2025, Valencia a primit 52,5 milioane de euro din drepturi TV cumulate.

Marcelo, „înțepătură” la adresa lui Maffeo

După ce Pablo Maffeo, jucătorul Valenciei, a criticat arbitrajul din partida de sâmbătă, Marcelo, legendă a lui Real Madrid, l-a taxat pe argentinian.

În postarea sa de pe X, Marcelo și-a început mesajul cu un joc de cuvinte. A scris la început „Masfeo”, care se traduce prin „cel mai urât”, joc de cuvinte între „mas feo” și numele fotbalistului de la Valencia.

„Câtă ură are Masfeo pentru Madrid… Dumnezeule”, a transmis brazilianul.

Pablo Maffeo a mai fost implicat în scandaluri în meciurile cu Real Madrid. A fost implicat într-un conflict cu Vinicius timp de câțiva ani.

Totul a început în sezonul 2021/22, când Maffeo a fost eliminat pentru un fault urât asupra brazilianului, pe vremea când juca pentru Mallorca.

În 2025, Maffeo a afirmat că l-ar bate pe Vini Jr. într-un meci de box „în zece secunde”, conform goal.com.

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