„Așa încheiem turul” Mesajul  căpitanului de la Dinamo, după ce „câinii” au fost depășiți de Craiova în clasament

Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul lui Dinamo, a transmis un mesaj pe rețelele de socializare după ce „câinii” au fost depășiți în fruntea clasamentului de U Craiova.

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Dinamo a avut ocazia de a termina turul sezonului regulat pe primul loc, însă a fost învinsă, scor 1-2, de FC Argeș. U Craiova a remizat, 0-0, cu CFR Cluj, și a depășit formația antrenată de Nuno Campos la golaveraj, 34:10 vs 32:11.

Cătălin Cîrjan: „Revenim mai puternici după pauză”

Campionatul se va întrerupe timp de două săptămâni pentru meciurile echipei naționale, iar căpitanul lui Dinamo a transmis un mesaj de unitate și încredere înainte de startul returului sezonului regulat.

„La bine, împreună. La greu, și mai uniți. Până la final. Așa încheiem turul de campionat. Revenim mai puternici după pauză”, a fost mesajul lui Cătălin Cîrjan pe contul de Instagram.

Cîrjan este singurul dinamovist convocat de Gică Hagi pentru meciurile cu Polonia și Bosnia.

5 goluri și 3 pase decisive a strâns Cătălin Cîrjan în 16 meciuri jucate pentru Dinamo în acest sezon

Clasamentul în Superliga

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 15 33 2 Dinamo 15 33 3 Rapid 15 31 4 Petrolul 15 27 5 U Cluj 15 26 6 Farul 15 24 7 Corvinul 15 22 8 FCSB 15 22 9 CFR Cluj 15 19 10 UTA Arad 15 18 11 Sepsi 15 18 12 FC Argeș 15 15 13 FC Botoșani 14 14 14 Oțelul 14 12 15 FC Voluntari 15 8 16 Csikszereda 15 6

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