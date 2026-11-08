„Așa încheiem turul” Mesajul  căpitanului de la Dinamo, după ce „câinii” au fost depășiți de Craiova în clasament

- Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul lui Dinamo, a transmis un mesaj pe rețelele de socializare după ce „câinii” au fost depășiți în fruntea clasamentului de U Craiova.
Dinamo a avut ocazia de a termina turul sezonului regulat pe primul loc, însă a fost învinsă, scor 1-2, de FC Argeș. U Craiova a remizat, 0-0, cu CFR Cluj, și a depășit formația antrenată de Nuno Campos la golaveraj, 34:10 vs 32:11.
Cătălin Cîrjan: „Revenim mai puternici după pauză”
Campionatul se va întrerupe timp de două săptămâni pentru meciurile echipei naționale, iar căpitanul lui Dinamo a transmis un mesaj de unitate și încredere înainte de startul returului sezonului regulat.
„La bine, împreună. La greu, și mai uniți. Până la final. Așa încheiem turul de campionat. Revenim mai puternici după pauză”, a fost mesajul lui Cătălin Cîrjan pe contul de Instagram.
Cîrjan este singurul dinamovist convocat de Gică Hagi pentru meciurile cu Polonia și Bosnia.
5 goluri
și 3 pase decisive a strâns Cătălin Cîrjan în 16 meciuri jucate pentru Dinamo în acest sezon
Clasamentul în Superliga
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova
|15
|33
|2
|Dinamo
|15
|33
|3
|Rapid
|15
|31
|4
|Petrolul
|15
|27
|5
|U Cluj
|15
|26
|6
|Farul
|15
|24
|7
|Corvinul
|15
|22
|8
|FCSB
|15
|22
|9
|CFR Cluj
|15
|19
|10
|UTA Arad
|15
|18
|11
|Sepsi
|15
|18
|12
|FC Argeș
|15
|15
|13
|FC Botoșani
|14
|14
|14
|Oțelul
|14
|12
|15
|FC Voluntari
|15
|8
|16
|Csikszereda
|15
|6