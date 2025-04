„Mourinho avea dreptate” Pep Guardiola, declarație surprinzătoare : „Acum înțeleg de ce a spus asta”

Pep Guardiola (54 de ani) a vorbit despre șansele lui Manchester City de a se califica în Champions League și i-a dat dreptate lui Jose Mourinho (62 de ani).

Antrenorul portughez declarase, în 2018, că este o adevărată performanță să reușești să te califici în cea mai puternică competiție europeană.

Pep Guardiola, antrenorul celor de la Manchester City, a vorbit despre obiectivul principal al echipei sale pentru acest sezon.

Spaniolul a fost întrebat despre declarația lui Mourinho din 2018, care declarase că obținerea locului doi în Premier League, în spatele lui City, și calificarea în Liga Campionilor a fost una dintre cele mai mari realizări ale sale ca antrenor, având în vedere diferența de valoare dintre cele două echipe.

La acel moment, Mourinho se afla pe banca tehnică a lui United, rivala din Manchester a formației lui Guardiola.

Pep Guardiola, despre calificarea în Champions League: „Acum înțeleg de ce Jose a spus asta”

Manchester City traversează cel mai slab sezon de la venirea lui Guardiola la club, în 2016. Echipa se află în acest moment pe locul 5 în Premier League, în afara locurilor care permit calificarea în Champions League.

Antrenorul catalan a vorbit despre riscul de a rata calificarea și a comentat o declarație făcută de Jose Mourinho în urmă cu 7 ani.

„Calificarea în Champions League în sezonul viitor ar reprezenta un succes incredibil. În ciuda problemelor pe care le-am avut, ar fi incredibil. Acum înțeleg de ce Jose (n.r. - Mourinho) a spus asta.

Am spus-o de o mie de ori, oamenii cred că City trebuie să fie în fiecare sezon în Liga Campionilor. Este foarte greu, altfel toate echipele mari ar fi an de an în competiție”, a declarat Pep Guardiola, citat de marca.com.

Guardiola: „Cea mai slabă campanie de Liga Campionilor de când sunt la City”

Tehnicianul spaniol a vorbit despre numeroasele accidentări cu care s-a confruntat formația pe care o antrenează, dar și despre campania europeană dezamăgitoare a clubului din Manchester.

„Acest sezon a fost unul extrem de ciudat și foarte dificil. În primul rând, nu am avut toți jucătorii sănătoși, acesta a fost motivul principal pentru sezonul slab făcut de noi.

În Premier League a fost foarte greu în acest sezon, iar în Champions League este cea mai slabă campanie din perioada mea la City”, a mai adăugat Guardiola