Petrolul Ploiești a învins-o pe Unirea Slobozia, scor 2-1 (1-1), în această seară, la Clinceni, într-o partidă din etapa a 6-a din Liga 1.

Golurile ploieștenilor au fost marcate de Mihnea Rădulescu (min. 39) și Alexandru Tudorie (min. 77), în timp ce pentru ialomițeni a punctat Jordan Gele (min. 29), cel care avea să fie eliminat în minutul 50.

Chiar dacă ocupă loc de play-off în acest moment, jucătorii Petrolului preferă să rămână cu picioarele pe pământ.

În urma acestui rezultat, provizoriu, Petrolul Ploiești a urcat pe locul 4, cu 9 puncte, în timp ce Unirea Slobozia a rămas pe locul 12, cu 5 puncte.

Paul Papp: „După golul de 2-1 am făcut un joc execrabil”

Experimentatul fundaș al celor de la Petrolul, Paul Papp, s-a arătat inițial deranjat de faptul că toată lumea plasează formația din Ploiești în lupta pentru salvarea retrogradării în acest sezon, chiar dacă în acest moment se află sus, dar recunoaște că acesta este totuși obiectivul.

În același timp, Papp consideră că eliminarea lui Gele a fost una corectă, însă nu și atitudinea colegilor săi, după golul de 2-1.

„Trei puncte importante, cu o contracandidată a noastră la retrogradare. Toată lumea zice așa . Cred că suntem acolo. Ne gândim la fiecare meci. O să vedem ce-o să iasă.

(n.r. - despre faza eliminării lui Gele) Trebuie să-mi controlez atacantul, să am o mână pe el, să nu stea pe mine călare pentru că atunci mă întoarce el cum vrea.

Eu cred că e roșu indiscutabil. Nu ai voie să faci așa ceva. Niciodată n-am dat cu cotul, să sar și să dau în figură.

Mă bucur că am luat cele trei puncte. După 2-1 am făcut un joc execrabil, ne-am retras, n-am mai avut intensitate, mijlocul n-a mai funcționat, n-am mai ținut de minge, apatici, ne vedeam cu sacii în căruță .

Trebuie să tragem o învățătură din asta pentru că puteam să pierdem două puncte. Era păcat.

Am muncit. Suntem o echipă de băieți muncitor, cuminți. Vom vedea ce va ieși la final. Sper să ne salvăm de la retrogradare .

Las conducătorii să vorbească despre bani. Treaba noastră este să jucăm fotbal și cam atât”, a declarat Paul Papp, la Prima Sport.

Mihnea Rădulescu: „Îi dedic acest gol tatălui meu”

Mihnea Rădulescu a reușit primul său gol în Liga 1, pentru echipa care l-a șlefuit, Petrolul Ploiești. Reușita i-a fost dedicată tatălui său.

Mihnea Rădulescu

„A fost un gol care m-a ajutat pentru viitor. Îi dedic golul lui tata, că a fost ziua lui. E exemplul meu în viața și sper să se uite. Și vreau să-i mulțumesc lui Mister pentru toată încredere acordată, dar și fanilor pentru susținerea lor.

Era dorința mea să marchez primul meu gol pentru echipa mea de suflet. Sunt din academie... Foarte multe sacrificii și muncă. Degeaba ai talent, dacă nu muncești.

Vreau să-mi ajut echipa cât mai mult, să câștigăm și să ajungem acolo sus”, a declarat Rădulescu.

Alexandru Tudorie: „Suntem un grup frumos și sper să rămânem așa”

Alexandru Tudorie a marcat golul de trei puncte, prima sa reușită în tricoul „lupilor galbeni”, în patru partide jucate.

„ Sunt bucuros că am spart gheața și am marcat primul gol pentru Petrolul. Le dedic acest gol colegilor, pentru că au avut încredere în mine, staff-ului, suporterilor, tuturor.

Am încercat să pasăm mai mult cu om în plus și cred că așa am reușit să-i desfacem puțin și să marcăm pentru 2-1. Eu zic că e o victorie meritată, muncită, pe un teren greu.

Urmează un meci foarte greu acasă și, dacă nu câștigăm, am câștigat degeaba în această seară. Suntem un grup frumos și sper să rămânem la fel”, a declarat Tudorie.