Nicolae Stanciu (31 de ani), căpitanul echipei naționale, a fost desemnat omul meciului cu Ucraina, scor 3-0, la debutul României la Euro 2024.

Tatăl său a fost prezent la meciul de la EURO 2024, iar cei doi au fost surprinși după meci în timp ce se îmbrățișau.

FRF a dezvăluit și cum l-a ajutat tatăl său să treacă peste unul dintre cele mai grele momente din carieră.

România a obținut o victorie impresionantă în meciul de debut la EURO 2024 împotriva Ucrainei, cu scorul de 3-0.

Această victorie marchează cel mai clar succes din istoria participărilor echipei naționale la turneele finale.

Imagine superbă cu Stanciu și tatăl său după victoria cu Ucraina

FRF a publicat astăzi imagini emoționante cu căpitanul României alături de tatăl său, imediat după victoria cu Ucraina. Fotografiile au fost însoțite și de povestea unui moment dificil din cariera mijlocașului.

În 2009, la vârsta de 16 ani, Nicolae Stanciu a suferit o accidentare gravă la genunchi. Din cauza problemelor financiare, Stanciu a folosit o pungă de zahăr în timpul tratamentului său ca să suplineascăechipamentele dintr-o clinică specializată.

Tatăl său a fost prezent la meci, tot el este cel care i-a cumpărat pungile de zahăr, fără de care nu ar fi putut să treacă peste accidentare și nu ar fi ajuns aici. Tatăl lui Stanciu i-a fost sprijin în junioratul său plin de dificultăți.

15 goluri a reușit Stanciu în cele 71 de meciuri pentru echipa națională, de la debutul său din 2016, unde antrena atunci Anghel Iordănescu

Căpitanul era nevoit să facă naveta 36 de kilometri pe zi

În copilărie, căpitanul naționalei a fost nevoit să facă naveta zilnic de la Craiva, satul său natal, la Alba Iulia, în total 36 de kilometri, pentru a juca fotbal.

De la vârsta de 10 ani, talentul său pentru fotbal a fost evident. A fost adus de mama sa la stadion, unde l-a impresionat din prima zi pe antrenorul Alexandru Kalanyos, de la Unirea Alba Iulia, potrivit Libertatea.

„Nicu a fost adus de mamă-sa. Spunea că puștiul se afla pentru prima dată la fotbal. Am schimbat câteva pase cu el. I-am pasat ușor pe dreptul, i-am pasat la fel pe stângul, apoi i-am trimis mingea mai tare și a făcut preluare corectă. După ce am văzut cum lovește mingea, excelent cu ambele picioare, am întrebat-o pe mama lui dacă nu cumva a mai jucat fotbal. Nu mai văzusem așa talent. I-am zis doamnei: «Mâine, să-mi aduceți două poze de-ale lui»”. Nu mai făcusem așa ceva, să legitimez pe cineva după doar câteva pase schimbate.”, declara primul antrenor al lui Stanciu, Alexandru Kalanyos, potrivit sursei citate.

La vârsta de 16 ani a suferit o accidentare gravă la genunchi care putea să-i pună în pericol cariera.

După ce m-am operat, am făcut exerciții de recuperare acasă, singur. Nu ne-am permis să mergem la o clinică specializată. Legam o pungă de zahăr și făceam ce arăta în pozele pe care le primisem printate de la medicul de la București. Nicolae Stanciu

După ce a reușit să se recupereze din accidentare, Stanciu și-a continuat ascensiunea.

Nicușor Stanciu și-a început cariera fotbalistică la Alba Iulia, apoi a evoluat la FC Vaslui în România. Ulterior, a fost transferat la FCSB, care l-a vândut în Belgia la Anderlecht pe 9,7 milioane de euro.

După aceasta, a jucat pentru Sparta Praga, iar după o scurtă perioadă la Al-Ahli, a jucat pentru Slavia Praga în Cehia.

În 2022 a ajuns la Wuhan Three Towns, în China, iar după două sezoane a plecat în Arabia Saudită, la Damac FC.