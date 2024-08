CFR Cluj, Corvinul Hunedoara și Universitatea Craiova au câștigat în total 1.450.000 după meciurile din Europa League și Conference League

Craiova a primit 350.000 de euro după 0-2 și 3-2 cu Maribor

Dacă se califică în grupele Conference League, CFR Cluj și Corvinul vor încasa câte 3.170.000 de euro

Luni, 5 august, CFR Cluj și Corvinul, își vor afla posibilii adversari din playoff-ul Conference League. În turul 3 preliminar din Conference, CFR Cluj va întâlni Maccabi Petah Tikva, iar Corvinul se va duela cu Astana.

„Să vină banii la băieți!”

CFR Cluj și Corvinul Hunedoara și-au asigurat câte 550.000 de euro pentru o victorie și un egal în preliminariile Conference, respectiv Europa League.

Bonusul va urca la 750.000 de euro dacă cele două echipe românești rămase în Conference League obțin calificarea în playoff, scrie gsp.ro.

Băieții erau puțin supărați, dar nu avem timp să ne lamentăm, trebuie să ne regrupăm și să câștigăm meciul cu Astana de joia viitoare Florin Maxim, antrenor Corvinul Hunedoara

Universitatea Craiova a câștigat din scurta aventură europeană doar 350.000 de euro.

Oltenii se mai pot consola și cu faptul că nu au pierdut niciun meci jucat în Conference League pe Arena Ion Oblemenco.

„Suntem supărați. Am făcut un meci bun, am avut două sau trei ocazii de gol. Trebuia să fim mai deștepți, să oprim jocul. Nu cred că s-a pierdut calificarea în acest meci, s-a pierdut în meciul tur.

Aveam mult mai mult timp să întoarcem, dar s-a văzut, am dominat, am avut atitudine, dar au fost două greșeli care nu trebuiau să fie și am luat două goluri. Frustrarea e foarte mare, ne doream să ajungem acolo, dar nu avem ce să mai facem”, a declarat Alexandru Mitriță după meciul cu Maribor