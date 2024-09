Dan Alexa laudă managementul lui Dan Șucu la Rapid.

Fost antrenor în Grant, în prezent, la CS Tunari, Alexa crede că Rapid va face performanță în viitor.

Tehnicianul de 44 de ani e convins că șefii alb-vișiniilor au experiența necesară pentru a crea un proiect de succes.

Laude pentru Dan Șucu: „Mare diferență între patronii care fac bani din speculă și unii care creează un business”

„Cred că Rapid este un caz fericit, unde există un patron foarte potent financiar. Foarte important este faptul că el a făcut business, iar aici este o mare diferență între patronii care fac bani din speculă și unii care creează un business.

Fotbalul este diferit și este important că Dan Șucu are oameni în jurul lui care au făcut fotbal. Lucrurile merg bine spre foarte bine. Stadionul este nou, galeria este impecabilă, s-au făcut transferuri de top.

Rapidul plătește suma de transfer, ceea ce este cam rar în ziua de astăzi.

„Rapid are toate ingredientele pentru a face performanță”

S-a început prost pentru că s-a luat decizia aducerii unui antrenor anglo-saxon. S-a adeverit faptul că lor le este foarte greu să reușească în Europa. Au fost rarități care au reușit, precum Bobby Robson. S-a demonstrat că a fost o alegere greșită aducerea lui Lennon.

Tot ceea ce se întâmplă la Rapid nu are cum să nu aibă progres. Sunt oameni serioși și clubul are toate ingredientele pentru a face performanță. Eu văd Rapidul foarte bine. Dacă nu anul acesta, în viitorul apropiat o să ia trofee. Dacă lucrurile se fac corect, mai devreme sau mau târziu vor avea rezultate pozitive.

Rapid are totul pentru a face performanță în acest moment. Are suporteri, are lot, are stadion, condiții de antrenament excepționale. Are și un antrenor cu multă experiență și un patron care bagă bani.

Eu mă gândesc la Rapid că poate să ajungă în grupele europene”, a spus Alexa, conform fanatik.ro.

