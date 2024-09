Rapid joacă, luni cu U Cluj, de la ora 21:00, iar Marius Șumudică speră ca echipa sa să reușească un rezultat bun contra liderului Ligii 1.

Șumudică a venit cu pastilele la conferință: „Am înnebunit de tot!”

Marius Șumudică e fericit că s-a întors la Rapid, dar recunoaște că e mai stresat ca niciodată și că simte presiunea mai mult ca oricând.

Rapid a licențiat de curând o categorie de suplimente: Hepazen Rapid și Cardiozen Rapid, dar și Anticârcel Rapid, iar antrenorul a ținut să promoveze produsele în stilul caracteristic.

„Trebuie să vă arăt ce m-a ajutat în această perioadă foarte stresantă (n.r. - pune pe masă Cardiozen). Am trecut de la Anticârcel la Cardiozen. Îmi echilibrează ritmul cardiac. M-a ajutat enorm produsul ăsta.

Mi-am cumpărat și un ceas să văd cât dorm, cât de stresat sunt. Am înnebunit de tot. Când mă trezesc, mă uit imediat.

A fost o perioada foarte grea. M-am bucurat că a trecut și pot să mă concentrez doar pe pregătire, pe analiza adversarilor.

Sunt foarte mulțumit de tot ce s-a făcut. Noi suntem un tot unitar. Nu decid numai eu. Avem un grup, ne uităm, dar decizia finală îmi aparține”, a spus Șumudică.

Marius Șumudică, înainte de Rapid - U Cluj: „Să arătăm bine”

Antrenorul va juca din nou acasă, în fața propriului public, luni, contra lui U Cluj, liderul din Liga 1, și admite că are emoții.

„Mă întorc în Giulești, asta e cel mai important. Cu cât se apropie ora meciului, cresc și emoțiile. Sper să fie de bun augur. Avem nevoie de rezultat, de tot ce înseamnă dorință, agresivitate, motivație, fiindcă, într-un final, deznodământul la fotbal nu poate fi controlat. Există factori externi care pot să perturbe rezultatul.

Fac tot ce ține de mine ca echipa să arate bine. Sunt mulțumit de cum s-au pregătit, ce mi-au arătat la ultimele antrenamente. Vorbesc despre jumătate de lot, pentru că cealaltă jumătate a fost la loturile naționale.

Abia astăzi am fost toți și le-am explicat ce vreau de la meciul acesta. Întâlnim liderul U Cluj. Nu poți ajunge acolo (n.r. - pe locul 1) întâmplător. Ne dorim foarte mult să arătăm bine și sper ca rezultatul să fie pozitiv și să ne bucurăm după joc”.

Marius Șumudică: „Antrenorul e responsabil de ce se întâmplă”

„Încerc să-i fac fericiți pe cei de lângă mine. Îi văd pe jucători mulțumiți de ceea ce lucrăm. Antrenorul e responsabil de ce se întâmplă. Pentru mine, Rapidul înseamnă enorm, nu trebuie să mă mai repet. În fiecare zi pentru asta muncesc și toți așteaptă să vină și rezultatele.

Dacă voi realiza mai mult decât cei dinaintea mea, poate voi fi cartea câștigătoarea. Dar nu știu ce se va întâmpla în continuare.

Sper să-i fac fericiți pe fani, ăsta este targetul meu. Cea mai bună motivație, să fac tot ce ține de mine”

În ultimele două meciuri suntem în grafic. Am luat patru puncte. Trebuie să recuperăm. Mai sunt 22 de etape și trebuie să ajungem în play-off”.

Laude pentru Boupendza

Eu am zis doar ce jucători îmi doresc. Îi cunoșteam pe Boupendza și N'Jie, sunt la un nivel ridicat. Eu răspund doar de ce e pe dreptunghiul verde. Doleanțele pe care le-am avut mi-au fost acceptate, mai departe vorbiți cu jucătorul, cu conducerea.

Eu știam cine e Boupendza. Este născut în aceeași zi, aceeași lună, același an cu băiatul meu”.

Ce își propune Rapid în acest sezon

„Îmi doresc să fim agresivi, să ia din mentalitatea mea de învingător. Fiecare jucător să atragă ceea ce eu îmi doresc foarte mult. Să poată să dea ceea ce eu îmi doresc foarte mult

Încerc să îmbunătățesc factorul fizic. Sunt un antrenor căruia îi place să domine, să aibă minge. Nu e ușor: faci transferuri, găsești echipa cum o găsești. Am nevoie de timp și eu. Aș fi avut nevoie ca de aer de un cantonament, cu toată echipa, ca să implementez din filozofia mea. Nu pot să-i încarc. Încerc în fiecare zi să le dau câte un principiu, să-l priceapă.

Nu am nicio baghetă magică. Ultimele două rezultate, cu patru puncte, în două deplasări. Craiova are un lot foarte valoros și nu am pierdut. La Iași am jucat cu stadionul arhiplin. Nu știu câte echipe vor câștiga acolo.

Orice meci are istoria lui. Sper să continuăm rezultatele pozitive. Felul meu de a fi, de a mă comporta cu ei, de a câștiga grupul, sunt genul de om care e foarte apropiat de jucători. Eu, dându-le jucătorilor afecțiunea, ei îmi dau înapoi ceea ce eu îmi doresc. Sper ca asta să se întâmple și luni”.

Petrila nu pleacă de la Rapid

„ Nu a fost nicio discuție să plece Petrila. E o prostie pe care o aud. Nu vreau să intru în amănunte. Și alții spun că Boupendza e al lor. Eu țin legătura cu domnii Șucu și Angelescu, nici nu se pune problema să plece Petrila. La urechile mele n-a ajuns nimic.

Nici nu cred că e momentul să plece. Eu antrenez ce am la dispoziție, dar cred că eram și eu întreba dacă era vorba de o plecare. E un subiect care nici n-a existat.

Nu mai aduc pe nimeni. De plecat, nu pot să zic. Dacă cineva e nemulțumit de ce-i aici, dar mă îndoiesc să fie, vom vedea”.

Mi-aș fi dorit să vină Alibec la Rapid. Este un jucător exponențial. S-a născut talentat. Îl ascultă mingea. Un jucător care, dacă știi să-i vorbești, îți dă foarte mult înapoi. Marius Șumudică

Șumudică speră la titlu. La un moment dat

„Sper să luăm un trofeu. Nu știu dacă anul acesta, pentru că nu vreau să fac de acum promisiuni, dar vreau să stau cât mai mult la Rapid și să câștigăm trofee. Am promis, la un moment dat, că, dacă mă voi întoarce la Rapid, voi încerca să fac asta. Dacă nu anul ăsta, sper să colaborăm și anul viitor și pot să vă promit că vom fi una dintre echipele care se va bate pentru cucerirea unui trofeu, cu șanse reale.

Nu ne batem la titlu în acest an. Am zis că dacă Dumnezeu ne va ajuta și vom fi împreună și la anul... Este un handicap de puncte care nu poate fi recuperat peste noapte. Să ne batem și anul acesta, să fim aproape, și vom vedea.

Primul meu obiectiv este play-off-ul. După care vom trage linie și vom vedea unde suntem și vom decide ce facem pe viitor. Eu am semnat pe doi ani. Nici nu m-am uitat. Am semnat ca primarul. Îmi doream foarte mult. Cel mai mult îmi doresc ca lumea să vină la stadion și să plece mulțumită. Voi vedea dacă voi reuși”.

Șumudică va ține cu PAOK la meciul cu FCSB

Partida dintre PAOK Salonic și FCSB, din faza principală a Europa League, este programată pe 3 octombrie, la Salonic.

„(n.r. - despre FCSB în Europa ) Este un subiect care nu mă interesează. N-am nicio... O să mă uit la meciuri. Mai departe, nu pot fi suporter. Le doresc baftă.

Nu am niciun fel de adversitate, dar niciodată nu o să țin cu rivalii. Un milion la sută voi ține cu PAOK. Am fost secundul lui Răzvan (n.r. - Lucescu). Coleg de cameră. Îl voi susține până-n pânzele albe. E fratele meu”.

Rapid vrea Cupa României

„Cupa României o vom trata cu cel mai bun 11, chiar dacă joc la o zi distanță. Este competiția care îți dă șansa, în minim de jocuri, să atingi un target.

Dar voi trata competiția cu maximă seriozitate. Și-n campionat, nu e nimic pierdut. O să fac tot ce pot să terminăm cât mai sus”.