Veste pentru Edi Ce au anunțat ultrașii Legiei Varșovia: „Nu vom înceta să punem presiune. Dar facem asta acum”

Edward Iordănescu va avea de acum și susținerea galeriei la meciurile de acasă ale Legiei Varșovia.

Decizia ultrașilor și mesajul lor, după ce anunțaseră că boicotează jocurile propriei echipe.

Început bun pentru Edward Iordănescu la Legia.

Patru meciuri, trei victorii, un egal, nicio înfrângere la noua sa echipă.

2-1 cu Lech Poznan, în Supercupa Poloniei.

1-0 (a) și 1-0 (d) cu Aktobe (Kazahstan), în turul 1 preliminar de Europa League.

2-2 (d) cu Banik Ostrava, în prima manșă a turului 2 preliminar EL. Revanșa, joia viitoare, la Varșovia.

Duminică seară debutează în campionat, în deplasare împotriva lui Kielce.

Ultrașii echipei lui Iordănescu au dat înapoi

Antrenorul în vârstă de 47 de ani i-a găsit pe „militari” într-o situație complicată, după un loc 5 în campionat.

Până acum, s-a descurcat, Legia e într-un moment bun după primele săptămâni ale sezonului.

Edi Iordănescu, în timpul meciului Banik - Legia 2-2, în Europa League Foto: Imago

Iordănescu a mai primit o veste pozitivă. Facțiunea cea mai înfocată și dură a galeriei, care intrase în grevă și anunțase încă de luna trecută că va boicota meciurile de acasă ale alb-negrilor, a dat înapoi.

Iordănescu va avea galeria pe stadion: protest suspendat

Fanii au decis să suspende protestul declanșat împotriva clubului pentru lipsa transferurilor.

Cele trei achiziții, slovenul Petar Stojanovic (adus de la Empoli), polonezul Arkadiusz Reca (Spezia) și mai ales danezul Mileta Rajovic (Watford), cel mai scump transfer din istoria Ekstraklasa, i-au convins pe suporteri că Legia vrea să se lupte la titlul Poloniei în 2025-2026.

3 milioane de euro a plătit Legia pentru Mileta Rajovici, cumpărat de la Watford

„Sperăm ca proprietarul și conducerea clubului să nu se comporte ca niște trădători”

„Când am început greva de avertisment, am spus foarte clar că vrem transferuri. Am cerut întărirea lotului pentru a se ridica la nivelul dorințelor noastre, voiam ca Legia să aibă o șansă în lupta din campionat.

Jucătorii Legiei, asaltând poarta adversă la Ostrava Foto: Imago

Presiunea a fost logică. Lipsa fanilor, numărul scăzut de spectatori și vânzările slabe de abonamente au atras atenția consiliului de administrație al clubului.

Avem dreptul să punem presiune când ne dedicăm total echipei. Avem dreptul și obligația să supraveghem și să luptăm pentru ca un club atât de mare ca Legia să obțină mai mult”, a comunicat galeria pe social media, potrivit Przeglad Sportowy.

Nu vom înceta să cerem mai mult. Nu vom înceta să punem presiune. Dar acțiunile noastre au avut efect, de aceea protestul este suspendat. Sperăm ca împreună cu echipa și noul antrenor să concurăm pentru ținte îndrăznețe. Sperăm ca proprietarul și conducerea clubului să nu se comporte ca niște trădători și să spună «gata» Galeria Legiei Varșovia

Ultrașii vor veni de acum la meciurile de acasă. Primul, joi, manșa secundă cu Banik Ostrava, în turul 2 preliminar de Europa League.

