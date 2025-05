Explicațiile lui Ancelotti De ce pleacă de la Real Madrid: „Fiecare aventură are un sfârșit” 

Carlo Ancelotti (65 de ani) a explicat în cadrul unei conferințe de presă de ce va pleca de la Real Madrid la finalul stagiunii curente.

Înaintea partidei cu Mallorca din La Liga, Carlo Ancelotti a avut un discurs emoționant în care a explicat ce a însemnat pentru el perioada petrecută pe banca lui Real Madrid.

Carlo Ancelotti: „O perioadă foarte frumoasă s-a încheiat”

Italianul a subliniat faptul că despărțirea de „galactici” s-a produs de comun acord.

„Nu simt nicio dezamăgire. Dacă cineva mi-ar fi spus în ziua în care am ajuns aici că voi câștiga 11 trofee, aș fi semnat imediat cu propriul meu sânge.

Acest sezon nu a decurs bine din mai multe motive, dar a fost o perioadă de neuitat. Sunt fericit. Dacă nu ar fi fost această conferință de presă, ziua ar fi fost fantastică, dar acum trebuie să explic lucruri pe care nu vreau să le explic, pentru că am un respect enorm pentru acest tricou.

Nu am avut niciodată sentimentul că Madridul nu mă iubește. Mă iubește. Chiar și când voi pleca în Brazilia, mă va iubi. Nu pot fi antrenorul lui Real Madrid toată viața. Clubul are nevoie probabil de un nou impuls. Nu dramatizez.

Voi rămâne madridista toată viața. Nu mi-am imaginat niciodată că aș putea fi antrenorul lui Real Madrid timp de șase ani, dar iată că s-a întâmplat”, a declarat italianul, în cadrul conferinței, citat de marca.com.

Ca în orice aspect al vieții, și în fotbal fiecare aventură are un început și un sfârșit. Am știut întotdeauna că într-o zi se va termina. O perioadă foarte frumoasă s-a încheiat. Am petrecut momente minunate. Pe 26 mai voi vorbi despre noua provocare. Nu am avut și nu voi avea niciodată probleme cu clubul. Carlo Ancelotti

Întrebat când va veni comunicatul oficial în care este anunțată despărțirea sa de Real Madrid, Carlo Ancelotti a răspuns:

„Real Madrid va emite o declarație când va considera necesar. Nu am nicio problemă cu asta. Nu știu când o vor face. Nu am nimic de adăugat pe acest subiect. Nu pot dezvălui ce am discutat cu clubul, este o chestiune privată”.

Carlo Ancelotti a antrenat-o pe Real Madrid în două mandate: 2013-2015 și 2021-2025.

Palmaresul lui Carlo Ancelotti cu Real Madrid:

3x UEFA Champions League (2014, 2022, 2024)

3x Supercupa Europei (2014, 2022, 2024)

2x Cupa Mondială a Cluburilor (2015, 2023)

2x La Liga (2022, 2024)

2x Cupa Spaniei (2014, 2023)

2x Supercupa Spaniei (2022, 2024)

1x Cupa Intercontinentală (2024)

TOTAL: 15 trofee

350 de meciuri a disputat antrenorul italian pe banca lui Real Madrid

Carlo Ancelotti este noul selecționer al Braziliei

După ce s-a discutat mult în ultima perioadă despre numirea lui Carlo Ancelotti pe banca echipei naționale a Braziliei, luni, 12 mai, a venit și anunțul oficial.

Președintele CBF (Federația Braziliană de Fotbal), Ednaldo Rodrigues, a oferit prima reacție referitoare la numirea tehnicianului italian pe banca selecționatei Braziliei.

„A-l aduce pe Carlo Ancelotti la conducerea Braziliei este mai mult decât o mișcare strategică, este o declarație către lume că suntem hotărâți să câștigăm primul loc.

Este cel mai bun antrenor din istorie, iar acum va conduce cea mai mare echipă națională de pe planetă. Împreună vom scrie noi capitole glorioase în fotbalul brazilian”, a declarat Ednaldo Rodrigues, președintele Federației Braziliene.

A maior Seleção da história do futebol agora será liderada pelo técnico mais vitorioso do mundo. Carlo Ancelotti, sinônimo de conquistas históricas, foi anunciado nesta segunda-feira (12) pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, como o novo técnico da Seleção Brasileira. Ele… pic.twitter.com/grw3Rb1BmL — CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 12, 2025

Actualul antrenor al celor de la Real Madrid va prelua locul lăsat liber de Dorival Junior, selecționer care a fost demis după ce Brazilia a pierdut meciul cu Argentina, din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

GOLAZO.RO lansează podcastul TOP LEVEL, realizat de jurnaliștii Cătălin Țepelin și Dan Udrea

Citește și