Echipa națională de fotbal a României se pregătește de meciurile amicale cu Bulgaria și Liechtenstein , ultimele înaintea debutului la Campionatul European din Germania.

Denis Alibec (33 de ani) și Andrei Burcă (31 de ani), ambii accidentați, vor absenta din lotul lui Edi Iordănescu în partida cu Bulgaria, care va avea loc astăzi, 4 iunie, cu începere de la ora 21:30, pe Stadionul Steaua.

Înaintea partidei din această seară, președintele FRF, Răzvan Burleanu, a oferit ultimele detalii cu privire la starea de sănătate a celor doi.

Răzvan Burleanu, despre Denis Alibec și Andrei Burcă

„Chiar am fost ieri în cantonamentul jucătorilor. Am stat de vorbă cu Denis, la fel cum am stat de vorbă şi cu ceilalţi. Ne pare foarte rău de această situaţie.

Denis ar fi trebuit să se opereze acum 2 sau 3 săptămâni, astfel încât să fie evitată această situaţie. În continuare sperăm să îl putem recupera. Aşteptăm staff-ul medical să vedem ce spune. E prematur în momentul de faţă, din punct de vedere medical ai nevoie de 3 – 4 zile. E o tăietură şi depinde mult cât de repede se va recupera.

Nu e la mână, e la picior şi asta face şi mai dificilă recuperarea. Ne-am fi dorit ca această intervenţie medicală să fi avut loc acum 2-3 săptămâni.

Printr-o experienţă similară, chiar Nicuşor Bancu a trecut şi ne-a lipsit în luna martie.

La Burcă, staff-ul medical trebuie să continue toate aceste rapoarte şi să nu avem niciun risc cu privire la participarea lui la EURO. Andrei Burcă îşi doreşte să revină cât de repede şi ieri a fost destul de supărat că nu a intrat în programul echipei”, a spus Răzvan Burleanu la conferința de presă susținută în cursul zilei de marți la Casa Fotbalului.

