Dar doar atât? Potrivit știrilor venite din Italia, Man și Mihăilă nu mai au viitor la Parma. Întrebarea este care club din Italia sau din Vest mai este dispus să mai experimenteze cu fotbaliști români

Cu fiecare ispravă a celor plecați deja, cei care visează la un transfer în fotbalul care contează văd cum porțile se mai închid un pic. Până când într-o bună zi se va trage definitiv zăvorul

Din fericire, acel “îl voi apăra până la moarte” s-a dovedit o metaforă de esență fotbalistică. Cristi Chivu a salvat Parma de la retrogradare fără să aibă ca unică opțiune sacrificiul suprem pentru a se pune scut în jurul lui Dennis Man.

Parma a câștigat cu stil în fața Atalantei, 3-2, fără cei doi români din lot pe teren (Mihăilă mai mereu accidentat, Man indisponibil la suferințele echipei care îl plătește cu 1,5 milioane de euro pe sezon), dar cu aportul decisiv al francezului Antoine Hainaut și al suedezului Jacob Ondrejka.

Implicare

De remarcat în continuarea ideii că Hainaut și Ondrejka, autorii celor 3 goluri ale Parmei contra echipei lui Gasperini, sunt semnificativ mai prost plătiți decât Dennis Man.

Intrați în joc imediat după pauză, cei doi au confirmat strategia antrenorului, francezul înscriind în minutul 49, iar suedezul în 71 și 90+2.

Retrospectiv, schimbările operate de Chivu sunt numite inspirație de geniu. Nemuritorul clișeu funcționează însă pentru că Hainaut și Ondrejka au înțeles să răsplătească încrederea antrenorului cu responsabilitate. Și cu implicare.

Neimplicare

Tocmai lipsa de implicare este ceea ce li se reproșează românilor Man și Mihăilă. În special lui Man, pentru că Mihăilă este și victima unor carențe de natură fizică.

“Românii nu sunt pregătiți psihologic” afirmă Allesandro Melli, fost jucător de marcă al Parmei. Și continuă Melli. “Sunt blocați din punct de vedere mental. Pentru a reporni la drum, au nevoie de aer nou. Iar Chivu s-a lămurit în privința lor”. Hopa!

Când dublul limbaj devine inutil

Interesant. Uite că de la apărarea necondiționată a jucătorului invocată imediat după acel trist Parma-Como 0-1, când Man și-a bătut joc de o ocazie pe care scria salvare de la retrogradare în avans, acum antrenorul-revelație din Serie A vrea să renunțe la protejatul lui.

Avertizam într-un articol anterior asupra dublului limbaj practicat de oamenii de fotbal, așa că desfășurarea actuală a evenimentelor nu ar trebui să mire. Pe teritoriul minat al minunatului nostru fotbal trebuie să știi să citești printre rânduri. E indicat să pui bază pe subtext în dauna textului.

Potrivit știrilor venite din Italia, Man și Mihăilă nu mai au viitor la Parma

Sindromul românesc al neadaptării

Cristi Chivu a priceput că bine cu forța nu se face pentru că nu se face. E și periculos să încerci să scoți un om din bula lui de confort. Nu doar că nu îți va fi recunoscător, riști să îți poarte pică. Dennis Man este un jucător cu potențial tehnic bun, dar cu o capacitate minimă de racordare la interesele echipei.

Din cauza asta, nici Mircea Lucescu nu are motive de liniște. Teoretic, Man este unul unul dintre fotbaliștii determinanți ai naționalei. Practic, la grijile pe care le are cu jucătorii accidentați - Drăgușin, Ianis Hagi, Mihăilă - se adaugă munca de pedagog pe care e obligat să o ducă pentru a alunga spleen-ul unora ca Man.

Și ca să nu pară că am o fixație cu atacantul Parmei tras pe dreapta de însuși antrenorul care se punea scut între el și mediul chipurile ostil, e bine să spunem că sindromul acesta al neadaptării fotbalistului român este cvasi generalizat.

Remember Mazilu?

Apropo, câți vă mai amintiți că există un fotbalist român pe numele lui Adrian Mazilu, mare talent plecat de la Academia Hagi spre Premier League, la Brighton?

Din ianuarie 2024 până astăzi, Mazilu, care a fost împrumutat imediat de englezi în Olanda, la Vitesse Arnhem, nu a bifat decât 3 apariții.

Un total de 21 de minute jucate, cu zero goluri și zero pase decisive într-un an și 4 luni!? Vorbim despre un jucător care la data apariției la Farul era văzut va viitorul vârf al naționalei. Dar de ce mai vorbim?