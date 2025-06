Zicu pleacă! Antrenorul îi spune adio lui Metaloglobus. Mesaj la 6 dimineața: „Nu am dormit deloc de 24 de ore”

Ianis Zicu (41 de ani) , antrenorul celor de la Metaloglobus, a confirmat că se desparte de club.

a confirmat că se desparte de club. Zicu a preluat echipa în urmă cu doi ani, într-un moment dificil, și pe care a condus-o spre o performanță istorică: promovarea în Superliga.

Zicu a postat mesajul la 6.30 dimineaţa, pe reţelele de socializare, după victoria în barajul de promovare împotriva Politehnicii Iași, scor 2-1 la general.

Ianis Zicu a anunțat că pleacă de la Metaloglobus

„Scriu rar pe Facebook... dar simt nevoia să fac asta acum, ca să nu spun la interviu și să uit ceva... Este aproape 7 dimineața și nu am dormit deloc de 24 de ore... dar cred că sunt încă lucid în acest moment, să scriu câteva rânduri despre această performanță istorică, reușită împreună cu toți cei care au participat, în ultimii aproape 2 ani, la antrenamente și la organizarea clubului...

Vreau să mulțumesc în ordinea în care s-au întâmplat lucrurile... în primul rând îi mulțumesc președintelui clubului, care m-a sunat acum 2 ani să vin la Metaloglobus, fiind într-o situație delicată în clasament...

Și chiar dacă am avut și unele mici diferențe de opinie în acești doi ani cu domnul președinte, el a fost primul care m-a căutat la vremea respectivă și vreau să îi mulțumesc pe această cale...

Al doilea om cu care am interacționat atunci a fost patronul clubului, care mi-a dat de înțeles că am să fiu lăsat să lucrez pe partea sportivă așa cum îmi doresc... adică să fac echipa de start și schimbările și doar eu să am contact cu vestiarul... L-am simțit din prima clipă ca fiind un om sincer și așa a fost până la finalul acestei aventuri. I-am cunoscut familia lui Imad și toți au fost foarte corecți cu mine și cu jucătorii…”, a notat Zicu, pe rețelele sociale.

VIDEO. Zicu a plâns în hohote la finalul meciului

Ianis Zicu: „Pot să plec și las jucătorii în Superligă”

Zicu a subliniat că această promovare reprezintă un moment unic, nu doar din punct de vedere profesional, ci și uman.

„De acolo a început povestea cu adevărat frumoasă pe care am trăit-o zi de zi cu acești jucători, la antrenamente și meciuri... sunt atât de multe momente frumoase, din punct de vedere sportiv și uman, încât nu o să stau să le detaliez... și alte momente de suferință... greu de descris chiar și în scris...

Am avut sprijinul lui Gigel Coman, care și-a dedicat aproape tot timpul lui băieților, pentru a avea minimul necesar din punct de vedere organizatoric , și pe această cale îi mulțumesc în numele staffului și al jucătorilor și îl considerăm cu toții un prieten pe viață! Un sufletist cum rar mi-a fost dat să văd!

Mi-am făcut prieteni în acest club și am cu mine o sumedenie de momente pe care am să le păstrez în sufletul meu mereu... dar de acum pot să mă gândesc în liniște la decizia pe care am să o iau legat de viitorul meu sportiv...

Le doresc mult succes în viitorul sezon celor din club și jucătorilor... acum, că s-a terminat contractul meu cu Metaloglobus, pot să spun următoarele: dacă nu am fi promovat, aș fi fost foarte trist să plec de la acest club... acum, că am promovat, sunt foarte fericit că pot să plec lăsând jucătorii în Superligă... ”

M-ar fi durut enorm să îi văd în Liga a 2-a și eu să merg la un alt club, pentru că știu câtă suferință au simțit în momentele grele și cât de mult ne-a durut zi de zi, auzind multe voci întrebându-ne, timp de luni de zile: „Dar voi chiar vreți să promovați?” Și nu doar că am vrut, am și promovat! Ianis Zicu

Zicu nu a anunțat încă oficial următoarea sa destinație, însă este favorit pentru preluarea băncii tehnice de la Farul Constanța, în contextul în care Gică Hagi ar vrea să ia o pauză din antrenorat.

Zicu a mai pregătit formația constănțeană înainte de fuziunea cu Viitorul, între 2019 și 2021.

În finalul mesajului, Ianis Zicu i-a mulțumit inclusiv lui Luca Manolache, un tânăr jucător al clubului, care trecut a trecut în neființă în februarie.

„O promovare istorică a unui club care are un „jucător-suporter” de acolo de sus, care face cât toate galeriile din lume la un loc... Acest «jucător-suporter» este Luca Manolache.

Dumnezeu să te odihnească în pace! Ești cu noi mereu!”.

Tehnicianul nu a uitat nici de adversarii de la Poli Iași, pe care i-a învins în barajul de promovare, și cărora le-a urat să revină curând în Liga 1

Îmi pare rău pentru Iași. Știu ce simt cei de acolo, pentru că și eu, când eram la Chiajna, am pierdut un baraj cu Chindia, acum 3 ani, la 11 metri... Le doresc să revină în prima ligă, pentru că au un oraș frumos și oamenii merită fotbal în prima ligă! Ianis Zicu

Bucuria din vestiarul lui Metaloglobus, la finalul partidei

Citește și