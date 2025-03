Replică pentru Simeone Ce i-a transmis Brahim Diaz antrenorului de la Atletico Madrid, după golul marcat în Liga Campionilor

Real Madrid - Atletico Madrid 2-1. Campioana Europei s-a impus la limită în manșa tur a optimilor Ligii Campionilor.

Brahim Diaz (25 de ani) a fost marcatorul golului doi, după o fază superbă în careu, iar apoi a fost suprins când îi transmitea un mesaj lui Diego Simeone.

Partida retur dintre cele două formații madrilene se joacă pe Metropolitano miercuri, 12 martie, de la ora 22:00.

Real Madrid - Atletico Madrid 2-1. Brahim Diaz, replică pentru Simeone

După 1-1 la pauză grație celor două goluri superbe marcate de Rodrygo, respectiv Julian Alvarez, Brahim Diaz a fost cel care și-a readus echipa în avantaj, în minutul 55.

După ce a driblat doi adversari în careu, Brahim a șutut pe jos, la colțul lung al porții lui Oblak, iar apoi a fost surprins de camerele TV când i-a strigat lui Simeone: „Vorbește acum, vorbește acum!”.

Replica este o aluzie la conferința de presă susținută de tehnicianul lui Atletico înaintea meciului, în care a făcut referire și la Brahim, despre care a spus că nu ar avea loc în primul „11” al lui Ancelotti, potrivit marca.com.

„Sunt aici pentru a contribui la succesul echipei și acesta este singurul lucru pe care trebuie să-l fac. Să joci aici este ceva incredibil, o spun mereu. Când porți acest tricou trebuie să dai totul.

Golul a fost bun, dar nu s-a terminat, e și returul și, oricum, trebuie să dăm totul. Întotdeauna am avut echilibru, e adevărat că au egalat și am căzut puțin, dar în repriza a doua am început bine. Aceasta este Liga Campionilor și fiecare lucru mic face diferența”, a spus Brahim Diaz după meci.

Declarațiile lui Simeone înainte de meci

„Îmi imaginez că vor încerca să compenseze acea poziție cu Camavinga, alături de Modric și Tchouameni.

Există și posibilitatea să fie Brahim, dar nu cred, pentru că e evident că există un tipar care se repetă și probabil că vor juca astfel”, a spus tehnicianul lui Atletico, la conferință, înainte de meci, conform sursei citate.