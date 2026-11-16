Pe 6 decembrie, de la ora 19:00, la Belfast, va avea loc tragerea la sorți pentru preliminariile CE din 2028, care va fi găzduit de Anglia, Scoția, Irlanda și Țara Galilor

România va fi în urna a 3-a, în condițiile în care doar ocupantele locurilor 1 au garantată calificarea la turneul final

Nu există nicio națională, din primele două urne valorice, care să ne fie inferioară din punct de vedere al cotei de piață

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Marți seară, la Zenica, vom afla dacă vom termina grupa de Liga Națiunilor pe ultimul sau penultimul loc și dacă vom susține sau nu un baraj, în luna martie, pentru menținerea în Liga B.

Indiferent însă de rezultatul întâlnirii cu Bosnia și de configurația clasamentului din Nations League, un lucru e cert: la tragerea la sorți pentru preliminariile CE 2028 vom fi în urna a treia valorică.

Cât de greu e ca România să se califice la Euro 2028

Țintarul se va stabili peste 3 săptămâni, la Belfast, în Irlanda de Nord. Aproape toate urnele își cunosc componența în proporție de 99%.

Prima urnă e completă, în vreme ce pentru a doua mai sunt două semne de întrebare: Irlanda sau Kosovo, Slovenia sau Scoția. În acest moment, pe cum arată clasamentul azi, accesul în urna a doua îl au cele două naționale din fosta Iugoslavie, Kosovo și Slovenia.

Pentru noi se anunță o misiune foarte grea aceea de a ne califica la Euro 2028 și de a lega două prezențe la competiția continentală. Suntem în urna a 3-a, iar sistemul de calificare a devenit mai greu decât la precedentul turneu final. Nu se mai califică direct primele două clasate.

Doar primul loc din cele 12 grupe și cele mai bune 8 formații de pe locul secund ajung la turneul final. Restul de 4 poziții de loc 2 vor merge la baraj, alături de formațiile care vor veni din Liga Națiunilor.

IMPORTANT: România a pierdut orice șansă de a accesa barajul din Liga Națiunilor. Deci: dacă nu ne clasăm pe unul dintre primele două locuri în preliminarii, atunci vom fi out din drumul spre Euro 2028.

În prima urnă valorică sunt formații extrem de tari. De fapt, primele 3 clasate din cele 4 grupe de Nations League, Liga A. De la Spania, Anglia și Franța, fiecare cu o cotă de piață de peste 1,3 miliarde de euro, până la Croația, Danemarca și Grecia, dar și ele trecând de pragul de 300 de milioane euro.

URNA 1 VALORICĂ

Spania

Anglia

Franța

Portugalia

Germania

Olanda

Belgia

Italia

Norvegia

Croația

Danemarca

Grecia

România e undeva la 110 milioane de euro, adică foarte jos, conform Transfermarkt. Nu ne putem compara cu absolut nici una dintre formațiile care vor veni din prima grupă valorică.

Miza importantă e ce adversar ne va ieși în cale din urna a doua. Pentru că de cele două meciuri directe va depinde în mare parte fie calificarea directă la Euro, fie accesul în play-off-ul care va avea loc în martie 2028.

În această grupă valorică, toate naționalele, cu o excepție, sunt peste noi din punct de vedere al cotei fotbaliștilor. Excepția e Irlanda de Nord, aflată și ea undeva în jur de 110 milioane de euro. Restul sunt fie ușor peste noi, cum e cazul pentru Kosovo, Cehia, Slovenia, Bosnia, Ungaria, fie sunt chiar la mare distanță, exemple: Turcia, Suedia, Elveția, Serbia.

URNA VALORICĂ 2 ȘI COTA DE PIAȚĂ AZI

Naționale cotate la peste 400 de milioane de euro

Turcia

Elveția

Naționale cotat la cel puțin 300 de milioane de euro

Serbia

Elveția

Naționale cotat la cel puțin 200 de milioan de euro

Austria

Țara Galilor

Irlanda

Naționale cotate între 150 și 200 de milioane de euro

Ungaria

Bosnia

Cehia

Scoția

Slovenia

Naționale cotate ca noi sau puțin deasupra, sub 130 milioane de euro

Irlanda de Nord

Kosovo

În aceste condiții, șansele de a prinde o grupă care să pară accesibilă sunt mici, chiar foarte mici. E foarte probabil să ne fie foarte greu.

TREI EXEMPLE DE GRUPĂ INFERNALĂ

Spania, Suedia, ROMÂNIA, Finlanda

Franța, Turcia, ROMÂNIA, Belarus

Anglia, Elveția, ROMÂNIA, Estonia

Raportat la cota de piață, cele mai accesibile echipe din fiecare urnă valorică ar fi Grecia (325 milioane), Irlanda de Nord (110) și San Marino (1 milion)

DOUĂ EXEMPLE DE GRUPĂ MAI ACCESIBILĂ

Grecia, Irlanda de Nord, ROMÂNIA, San Marino

Danemarca, Kosovo, ROMÂNIA, Moldova

Dacă ar fi ca sorții să ne scoată în cale echipe aflate în media valorică a fiecărei urne valorice, din primele două, atunci ne-ar fi iarăși dificil:

Belgia, Țara Galilor, ROMÂNIA, Cipru

Norvegia, Ungaria, ROMÂNIA, Armenia

Cum ne-am calificat ultima dată

În preliminariile Euro 2024 am avut un parcurs excelent, cu Edi Iordănescu selecționer. Fără înfrângere și am terminat pe primul loc, peste Elveția, Israel, Belarus, Kosovo și Andorra. Am făcut 22 de puncte din 30 posibile.

La tragerea la sorți pentru grupa preliminară, am fost, exact ca acum, în urna a 3-a valorică. Din prima urnă ne-a venit Elveția, iar din a doua Israel, naționale cu care am făcut 8 puncte din 12.

Cum am ratat ultima campanie

În preliminariile Euro 2020 am fost slabi, cu Cosmin Contra antrenor. Am avut o grupă deosebit de grea și am terminat doar peste Feroe și Malta. La tragerea la sorți am fost în urna a 4-a valorică, iar din primele 3 ne-au venit Spania, Suedia și Norvegia, cu care am luat doar două puncte dintr-un maximum de 18, două remize cu norvegienii.

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