La pauza meciului România - Polonia din Liga Națiunilor ultrașii polonezi au desfășurat două bannere în sectorul oaspeților de pe Arena Națională. Primul îl viza direct pe premierul Donald Tusk

Al doilea îl înfățișa pe generalul Wojciech Jaruzelski, liderul comunist sub care a fost instaurată legea marțială în Polonia.

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„Tusk, trădător al națiunii” era mesajul întins de-a lungul tribunei. Pe celălalt banner, lângă portretul generalului Jaruzelski în uniformă scria „Iadul te va înghiți pentru că ți-ai vândut poporul”.

De ce apare Jaruzelski pe al doilea banner

Mesajul de lângă portretul lui Jaruzelski are un precedent în tribunele poloneze. Ultrașii lui Lechia Gdansk au mai folosit exact aceeași formulare într-o coregrafie în care generalul era înfățișat în flăcări.

Pe 13 decembrie 1981, Jaruzelski a anunțat instaurarea legii marțiale, urmată de interzicerea grevelor și a manifestațiilor și de internarea a mii de persoane.

Mesajul împotriva lui Tusk apăruse și în Polonia

Același „Tusk, trădător al națiunii” fusese afișat și la meciul dintre Radomiak Radom și Slask Wroclaw, după ce apăruse și în sectorul fanilor lui Lechia Gdansk, la partida cu Stilon Gorzow.

Bannerele de la București au venit pe fondul unui conflict politic între guvernul proeuropean condus de Donald Tusk și președintele conservator Karol Nawrocki.

Disputa privind numirea judecătorilor la Tribunalul Constituțional s-a agravat la începutul lunii noiembrie. După suspendarea șefului instanței, susținătorii acestuia s-au adunat în fața tribunalului.

Tusk a acuzat Rusia că încearcă să exploateze conflictul pentru a alimenta instabilitatea din Polonia.

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