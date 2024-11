Jake Paul, chemat în ring  Românul Ronald Gavril îi aruncă mănușa celui care l-a răpus pe Mike Tyson: „Hai să stabilim categoria”

Ronald Gavril (38 ani) îl provoacă la luptă pe Jake Paul (27 ani), YouTuber-ul care l-a învins pe Mike Tyson în meciului anului din Las Vegas

Pugilistul român i-a transmis influencer-ului „să nu mai lupte cu bătrâni”

Ronald Gavril are „școala” Floyd Mayweather

Pugilistul Ronaldo Gavril, românul cu 24 de victorii (19 prin KO) din cele 27 de partide disputate la profesioniști, se gândește la un duel cu Jake Paul, YouTuber-ul care l-a făcut pe celebrul Mike Tyson să urce în ring la 58 de ani.

Gavril, dublu campion al României la semimijlocie (2009 și 2010) locuiește de mai mulți ani în Las Vegas, unde s-a antrenat chiar și cu celebrul campion Floyd Mayweather.

„Mi-aș fi dorit o luptă cu el. E momentul să nu mai boxeze cu bătrâni. Cu Mike Tyson, cu Silva (n.red. – Anderson Silva, fost luptător MMA). E momentul să lupte cu boxeri.

Ok, am înțeles, e vorba de Tyson, dar am spus de la început că va fi dificil pentru Mike, are o vârstă. Am zis că o să piardă (n.r. Mike Tyson), mulți nu credeau, dar iată că s-a adeverit.

Nu se știe niciodată. (n.r. despre o luptă cu Jake Paul). Orice e posibil.

Dacă vine cu o greutate de peste o sută de kilograme, îmi pune probleme. Dar și așa cred că voi face față. Trebuie să stabilim o categorie”, a declarat Ronald Gavril pentru prosport.ro.

O luptă cu Jake Paul ar reprezenta o rețetă financiară senzațională pentru românul aflat sub contract cu agenția Mayweather Promotions.

60.000.000 $ a fost premiul pus în joc în lupta anului, Jake Paul-Mike Tyson, învingătorul a primit 40.000.000 $

Jake Paul și Mike Tyson, suspendați 24 de zile

Paul și Tyson au primit suspendări de 24 de zile pentru că regulamentul Departamentului de autorizare și reglementare din Texas (TDLR) impune o odihnă de 3 zile pentru fiecare rundă luptată, iar cei doi au petrecut 8 runde (de câte 2 minute) în ring .

Aceste reguli sunt în vigoare pentru a proteja siguranța luptătorilor.

Katie Taylor și Amanda Serrano, al căror meci a avut loc înainte de Paul vs. Tyson, vor servi o suspendare de 45 de zile.

„ Descalificarea medicală a unui luptător este pentru propria sa siguranță și poate fi făcută la recomandarea medicului examinator sau a TDLR.

Un luptător care nu este de acord cu o descalificare medicală, o suspendare medicală sau o perioadă de odihnă stabilită la discreția unui medic din ring sau cu o descalificare sau suspendare stabilită de departament poate solicita o audiere pentru a demonstra că este apt”, se arată în regulament, potrivit usatoday.com.

Probabil că „Iron Mike” nu se gândea să revină oricum prea curând în ring, însă Paul se pregătește deja de o nouă luptă și l-a provocat pe Conor McGregor.

Printre posibilii adversari ai YouTuberului se mai numără Julio Cesar Chavez Jr. (38 de ani), Tommy Fury (25 de ani) și Canelo Alvarez (34 de ani), scrie Forbes.