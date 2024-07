Portugalia a câștigat ultimul meci de verificare înaintea Euro, 3-0 cu Irlanda.

Golurile au fost marcate de Ronaldo, de două ori, și Joao Felix

Cristiano Ronaldo spune că primul gol din meciul cu Irlanda de nord este unul dintre cele mai frumoase înscrise cu piciorul stâng

Atacantul portughez Cristiano Ronaldo (39 de ani) a declarat, după victoria din partida amicală contra Irlandei, că nu mai are mulți ani din activitatea de fotbalist, așa că se bucură de fiecare moment petrecut pe teren, informează abola.pt.

Ronaldo: „Respect deciziile antrenorului dacă joc sau nu”

„Sunt îndrăgostit de fotbal. Fiecare meci este special, te simți mândru când vezi pe Portugalia la Euro… este un vis, ca atunci când aveam 20 de ani. Încerc să mă bucur.

Știu că nu mai am mulți ani din carieră. După 35 de ani, să joc an de an este o recompensă. Cel mai important lucru este să fiu dedicat”, a spus Ronaldo, conform A Bola.

Ronaldo: „Fără înfrângeri nu poți învăța”

Cristiano Ronaldo a afirmat că primul gol marcat în partida de verificare contra Irlandei, cel cu stângul, este unul dintre cele mai frumoase înscrise cu acest picior:

„Unul dintre cele mai frumoase goluri? Trebuie să analizez, dar cu piciorul stâng ar trebui să fie acolo, în vârf. Cel mai important lucru este că echipa a arătat bine, am fost sincronizați.

Obiectivul acestui meci a fost acela de a câștiga încredere. Indiferent de cine a jucat, a făcut-o bine și sunt foarte bucuros de rezultat”, a menționat Ronaldo.

Cristiano Ronaldo a precizat că, în ciuda faptului că s-a antrenat la marginea terenului în partida amicală contra Croației (scor 1-2), știa că nu va evolua niciun minut.

„Succesul poate fi obținut prin critici, este normal. Portughezii așteaptă multe de la noi, nu avem nicio marjă de eroare. Având în vedere generația pe care o avem, talentul pe care îl avem… este normal să își dorească să câștige echipa. O înfrângere este ceva rău tot timpul, dar din ele înveți. Fără înfrângeri nu înveți. Tot timpul vom merge cu brațele deschise și pieptul înainte la Euro”/.

Pentru mine, să joc la echipa națională este o pasiune, o dragoste. Orice meci este special, un Campionat European este special. Va fi al șaselea, ceea ce este un record. Că am jucat în 2004, când mi-am făcut debutul, sau că joc acum, sentimentul este întotdeauna unul de mândrie și pasiune. Nu poate fi nimic mai bun de atât Cristiano Ronaldo, internațional portughez

Întrebat dacă Portugalia poate repeta succesul din 2016, când s-a impus în finala contra Franței, Ronaldo a răspuns: „Acesta trebuie să fie gândul nostru, să fim pozitivi și să o luăm pas cu pas. Nu costă nimic să visezi, iar această echipă are talentul necesar astfel încât să viseze. Nimic nu poate fi obținut fără muncă, va trebui să muncim și să luptăm.”

Ronaldo, pregătit să stea și pe bancă la Euro-2024

Atacantul portughez susține că este pregătit pentru turneul final și a precizat că va accepta orice decizie a antrenorului în privința sa.

„Sunt pregătit. Sunt un profesionist 100%. Asta este viața mea. Mă dedic 100%, nu 80 sau 90%. Sunt pregătit să îmi ajut țara și echipa. Dragostea mea pentru Portugalia este pe vecie. Iar acum este despre respectarea deciziilor. Să joc sau să nu joc.

Cei care au jucat, au făcut-o bine. Trebuie să profităm de această generație și să obținem un rezultat frumos la Campionatul European ”, a mai spus Ronaldo.