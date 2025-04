Îndrăgostit de România  Lukas Droppa: „E a doua mea casă”. Are și amintiri neplăcute cu Nețoiu: „N-am mai trăit așa ceva”

Lukas Droppa (35 de ani) laudă România, despre care spune că i-a devenit a doua casă.

Droppa a jucat la Pandurii Târgu-Jiu, Gaz Metan Mediaș și FC Voluntari.

Mijlocașul ceh Lukas Droppa a adunat cinci ani și jumătate în România, în două perioade, și s-a îndrăgostit iremediabil de țara noastră.

A ajuns la Pandurii Târgu-Jiu în vara lui 2016, iar un sezon mai târziu se transfera în Rusia, la Tom Tomsk.

În 2019, fotbalistul crescut la academiile celor de la Slovacko și Sparta Praga s-a întors în România. A jucat un an și jumătate la Gaz Metan Mediaș și alți patru ani la FC Voluntari.

Lukas Droppa: „Am simțit România ca a doua mea casă”

În luna februarie, Lukas Droppa a fost dat afară de la FC Voluntari, însă, la 35 de ani, a simțit că mai poate juca.

S-a întors în țara natală și a semnat cu echipa Strani, din al treilea eșalon. O face gratis, deoarece Voluntari îi plătește salariul până la finalul stagiunii. În continuare, are planuri mari.

Lukas Droppa a susținut un interviu în presa locală, în care vorbit la superlativ de România, dar în care a povestit și chinul prin care a trecut la Voluntari, după venirea lui Gigi Nețoiu.

Unde te-ai simțit cel mai bine în străinătate?

Probabil, spre final, la Voluntari. Locuiam în București. Aveam casa noastră într-un complex superb cu piscine. Bucureștiul este un oraș minunat.

Dar mulți oameni au prejudecăți despre România.

Așa este. Când venea cineva la noi, rămânea cu gura căscată când vedea cum e viața acolo. Bucureștiul este ca Praga, doar că de două ori mai mare și cu mai mulți locuitori. Are tot ce ai nevoie. La două ore de mare, la două ore de munți superbi. Când aveam timp în weekenduri, mergeam cu familia în excursii. Ne-a plăcut mult acolo. Am simțit România ca a doua mea casă. Copiii mergeau la grădiniță și la școală acolo. Cea mică știe română.

Finalul la Voluntari nu a fost prea frumos, nu?

A fost urât. În decembrie a venit noul proprietar (n.r. - Gigi Nețoiu), iar ce s-a întâmplat apoi nu am mai trăit în toată cariera mea. Nici măcar nu cunoștea numele jucătorilor și, de la o zi la alta, concedia câte cinci jucători. Eu am fost printre primii. Este genul old boss (n.r- șef vechi) cum erau acum 20-30 de ani. În trecut, a fost implicat în politică. A stat și la închisoare. Acum este stăpân absolut . Fostul președinte a preferat să plece, pentru că nu mai suporta să vadă ce se întâmplă. Noul președinte m-a sunat mai târziu și și-a cerut scuze în numele clubului. Mi-a spus că le pare rău, dar nu aveau ce să facă. Și că ușa clubului îmi va rămâne mereu deschisă

Te-a enervat modul în care s-au purtat cu tine după patru ani?

Mi s-a întâmplat, de fapt, ceea ce era mai bine pentru mine. Oricum voiam să plec după un sezon. Trebuie să mă plătească până la vară. Am trei luni de liniște în care mă pot dedica doar familie și echipei Strani, și pot reflecta la viitor.

Lukas Droppa vrea să devină agent sau scouter

Lukas Droppa a evoluat în șase țări - Polonia, România, Rusia, Turcia, Slovacia și Kazahstan - și ar vrea să profite în viitorul apropiat de prieteniile pe care și le-a creat.

„Este una dintre direcțiile care m-ar interesa foarte mult și chiar mi-ar plăcea. Când am jucat în străinătate, am învățat repede limba peste tot. Am trăit în șase țări, vorbesc cinci limbi.

Când am fost în Rusia și venea vreun străin care nu știa limba, îl ajutam cu documentele, telefonul, cu tot ce avea nevoie.

Am o mulțime de contacte în cluburi. Chiar și în timpul carierei, mulți antrenori și scouteri mi-au scris, m-au întrebat de jucători. Știu că mă pricep. Eram zilnic pe Transfermarkt. Știu cine a jucat unde. Am ochi pentru jucători. Am fost deja contactat de mai mulți președinți sau scouteri din diferite țări ca să-i ajut să găsească jucători”, le-a povestit Droppa cehilor.

Cifrele lui Lukas Droppa (mijlocaș în fața apărării) în România:

la Pandurii: 24 de meciuri, o pasă de gol

la Gaz Metan: 38 de meciuri

la Voluntari: 91 de meciuri, 5 goluri și 4 pase decisive

