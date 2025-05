Ronnie O'Sullivan, anunț categoric Decizia radicală luată de englez după  eliminarea de la Campionatul Mondial de snooker: „Nu știu cum se va termina totul”

Ronnie O'Sullivan (49 de ani), septuplu campion mondial la snooker, a anunțat că va pleca din Anglia.

Anunțul vine la doar o zi după ce acesta a fost eliminat de la Campionatul Mondial, fiind învins de Zhao Xintong (28 de ani).

Ronnie O'Sullivan a luat decizia de a se muta în Emiratele Arabe Unite, după ce, de câteva luni, locuința sa din Essex a fost scoasă la vânzare.

După ce a fost eliminat de la Campionatul Mondial de snooker, legendarul sportiv a anunțat că va părăsi Regatul Unit.

De asemenea, casa în care acesta locuia a fost pusă la vânzare acum câteva luni, semn că intențiile acestuia de a părăsi Regatul sunt unele de durată.

7 Campionate Mondiale a cucerit Ronnie O'Sullivan de-a lungul carierei sale

„Cred că o să mă mut de anul acesta din UK. Ca să fiu sincer, nu ştiu cum se va termina totul. Vreau să încep o viaţă nouă în altă parte. Voi încerca să mai joc snooker, dar nu ştiu ce îmi rezervă viitorul, sincer.

Dacă mă gândesc la retragere? Nu spun nimic de genul acesta încă, am spus-o de destule ori în trecut. Tot ce comunic acum e că părăsesc Regatul. Sunt lucruri mai importante în viaţă decât să joci snooker”, a declarat O'Sullivan, citat de thesun.co.uk.

Ronnie O'Sullivan, după eliminarea de la Mondial: „Sunt confuz”

După ce a fost învins de Zhao Xintong, O'Sullivan a declarat că nu trece printr-o perioadă buna, așteptându-se la un insucces.

„Am simțit că am ratat multe lovituri. Am fost slab timp de patru ani. Am avut destul de multe astfel de rezultate. Au fost multe meciuri în care a trebuit să lupt pentru joc.

Nu puteam simți unde este brațul meu din spate. Nu știu cum să corectez asta, ceea ce este îngrijorător. Uneori îmi vine o idee și știu ce trebuie să fac și nu sunt departe. Dar de fapt sunt atât de departe încât nu știu de unde să încep. Asta e partea îngrijorătoare.

Cred că am pierdut sclipirea și sunt atât de confuz. Este o adevărată luptă. Nu am multe aspecte pozitive de învățat din experiența mea din ultimii ani. Nu știu încotro să mă îndrept după asta.

Eu sunt un jucător ofensiv, agresiv, dar când lovești așa cu tacul nu poți fi, pentru că sunt pur și simplu prea multe greșeli. Nu te lasă să forțezi jocul. Sunt la cel mai scăzut nivel de încredere pe care l-am avut vreodată”, a mai adăugat O'Sullivan.

