„Prea mult respect” Antrenorul lui Shkendija recunoaște superioritatea celor de la FCSB, dar e optimist: „Putem obține un rezultat istoric”

Shkendija - FCSB 1-0. Jeton Bekjiri (42 de ani), antrenorul macedonenilor, este mulţumit de rezultat, dar o vede pe campioana României favorită la calificare.

Tehnicianul celor de la Shkendija spune că echipa sa va lupta și în retur pentru o calificare-surpriză.

Shkendija - FCSB 1-0 . Jeton Bekjiri: „Putem obține un rezultat istoric”

„Sunt mulțumit de modul în care au jucat băieții – au fost implicați, disciplinați și s-au dăruit total. Pe alocuri, poate am arătat prea mult respect adversarului și am comis două greșeli care ne-ar fi putut costa.

Per ansamblu, sunt mulțumit de atitudine, mai ales că am întâlnit o echipă valoroasă. Totuși, trebuie să fim conștienți că e doar prima manșă, iar FCSB rămâne favorită.

E important să rămânem cu picioarele pe pământ. Ne așteaptă o analiză detaliată și un meci dificil la București, unde va trebui să dăm totul.

Cu siguranță va fi un meci interesant în deplasare, iar noi nu ne asumăm postura de favoriți. Sper doar să avem o energie bună, iar dacă vom reuși să valorificăm ocaziile pe care le avem, putem obține un rezultat cu adevărat istoric”, a declarat Jeton Bekjiri, conform gol.mk.

Adamu Alhassan a fost eroul serii pentru macedoneni, marcând unicul gol al partidei în minutul 65.

În minutul 70, Qaka a văzut cartonașul roșu pentru o intrare cu talpa la Ștefănescu.

În minutul 79, Florin Tănase avea să restabilească egalitatea, însă nu pe tabelă, ci la numărul de jucători de pe teren, după o intrarea imprudentă, cu scopul de a opri un contraatac.

