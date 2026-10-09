Veste bună pentru stadionul Dinamo. Cele două loji ale lui Nicolae Badea (78 de ani), care blocau demolarea tribunei oficiale a vechii arene din Ștefan cel Mare, urmează în sfârșit să fie dezmembrate.

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Surse GOLAZO.ro susțin că Asociației Club Sportiv „Fotbal Club Dinamo București”, aflată în faliment, a ajuns la un acord cu CS Dinamo pentru ca operațiunea să fie realizată de firma care demolează stadionul.

Nicolae Badea și CS Dinamo au ajuns la un acord pentru dezmembrarea lojilor de la stadionul Dinamo

Cele două structuri metalice vor fi depozitate într-un loc stabilit de comun acord, până când vor fi vândute la fier vechi.

Soluția a fost necesară deoarece asociația lui Nicolae Badea nu dispune de banii necesari pentru dezmembrare și transport, operațiune evaluată la 10.000 de euro plus TVA.

„CS Dinamo ajută Asociația Club Sportiv Fotbal Club Dinamo București, dar se ajută și pe ei pentru a continua lucrările la noul stadion”, au declarat surse pentru GOLAZO.ro.

De ce au ajuns lojile să blocheze demolarea

Cele două structuri, denumite în acte Loja A și Loja B, sunt extensii metalice ale tribunei oficiale, construite în 2006, perioadă în care Nicolae Badea era finanțator și președinte la clubul Dinamo din Liga 1.

Lojile nu aparțin statului român sau Clubului Sportiv Dinamo, ci se află în patrimoniul Asociației Club Sportiv „Fotbal Club Dinamo București”, entitate intrată în faliment.

Din acest motiv, acestea nu puteau fi pur și simplu demolate de firma care lucrează la vechea arenă. Situația bunurilor trebuia clarificată în cadrul procedurii de faliment, inclusiv în privința demontării, depozitării și valorificării componentelor metalice.

Costul operațiunii, de 10.000 de euro plus TVA, a devenit o problemă suplimentară pentru asociația lui Nicolae Badea, care nu dispune de fondurile necesare pentru a plăti lucrările și transportul.

ANAF a amânat decizia creditorilor

GOLAZO.ro a relatat că, la ședința Adunării Generale a Creditorilor ACSFC Dinamo București din 19 martie 2026, dezmembrarea lojilor nu a fost aprobată.

Primăria Sectorului 1, unul dintre creditorii bugetari, și-a exprimat acordul pentru demontarea și valorificarea structurilor, dar a precizat că nu poate suporta cheltuielile.

În schimb, ANAF, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București, a cerut amânarea deciziei și o analiză a oportunității și rentabilității operațiunii.

În consecință, creditorii au amânat hotărârile privind demontarea și casarea lojilor și au respins solicitarea de avansare a sumelor necesare pentru lucrări.

DGRFP București figurează în tabelul creditorilor Asociației Club Sportiv „Fotbal Club Dinamo București” cu o creanță de 3.523.269 de lei.

Lucrările la stadionul Dinamo au fost reluate la 1 octombrie

Problema lojilor lui Nicolae Badea nu este singurul obstacol întâmpinat de proiectul noii arene din Ștefan cel Mare.

Construcția stadionului s-a aflat în stand-by mai multe luni, după ce constructorul a identificat probleme care au impus suplimentarea finanțării.

Lucrările au fost reluate la 1 octombrie. „Ce urmează pe șantier? Finalizarea fazei a II-a de demolare a structurilor vechi rămase pe amplasament. Intrarea utilajelor grele pentru realizarea săpăturilor adânci și a piloților forați.

Începerea lucrărilor de infrastructură, cu o soluție mixtă de fundare: indirectă, pe piloți, în zona arenei, și directă, în zona construcțiilor perimetrale. Monitorizarea strictă a parametrilor tehnico-economici aprobați”, a anunțat CNI la finalul lunii septembrie.

Noul stadion Dinamo ar trebui să fie gata în 2029

Noua arenă din Ștefan cel Mare este un proiect estimat la aproximativ 117 milioane de euro, cu o capacitate de peste 25.000 de locuri.

Stadionul va putea fi utilizat și de echipa de fotbal Dinamo din Liga 1, iar finalizarea este prevăzută pentru 2029.

Facilitățile noului stadion „Dinamo”

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va avea 26.217 de locuri și dotări ultramoderne, fiind la cele mai înalte standarde UEFA.

Stadionul va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

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