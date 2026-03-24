Demolarea tribunei oficiale a stadionului Dinamo intrat în impas (fotomontaj Golazo.ro)
ANAF amână demolarea „Oficialei” Creditorii ASC FC Dinamo n-au aprobat dezmembrarea lojilor lui Nicolae Badea » Pretențiile Fiscului

alt-text Publicat: 24.03.2026, ora 13:44
  • Demolarea stadionului Dinamo intră într-un nou blocaj administrativ.
  • Decizia creditorilor din dosarul de faliment al ACS FC Dinamo București, entitate cunoscută ca „Dinamo Badea”, amână intervențiile asupra Tribunei Oficiale.

Demolarea Tribunei Oficiale a vechiului stadion Dinamo a intrat într-un impas major din cauza situației juridice a acelor loji, care aparțin ACS FC Dinamo București și nu pot fi desființate încă.

„Cine nu îi aplaudă e împotriva lor” Legenda lui Dinamo îi răspunde dur lui Andrei Nicolescu: „Să aducă jucători buni, nu nonvalori care iau bani”
Citește și
„Cine nu îi aplaudă e împotriva lor” Legenda lui Dinamo îi răspunde dur lui Andrei Nicolescu: „Să aducă jucători buni, nu nonvalori care iau bani”
Citește mai mult
„Cine nu îi aplaudă e împotriva lor” Legenda lui Dinamo îi răspunde dur lui Andrei Nicolescu: „Să aducă jucători buni, nu nonvalori care iau bani”

Demolarea lojilor lui Nicolae Badea se mai amână

Cele două extensii ale Tribunei Oficiale, denumite în acte Lojă A și Lojă B, nu aparțin statului sau Clubului Sportiv Dinamo București, ci se află în patrimoniul grupării „Dinamo Badea”, intrată în faliment.

În acest context, demolarea celor două structuri metalice nu poate avea loc fără acordul creditorilor. Lichidatorul judiciar Phoenix Omega IPURL a convocat Adunarea Generală a Creditorilor la data de 19 martie 2026. Cu următoarea ordine de zi:

  • 1. Aprobarea demontării, ridicării și transportării în vederea depozitării la o altă locație, a extinderilor Tribunei Oficiale a fostului Stadion DINAMO București - respectiv Lojă A și Lojă B – edificate pe structură metalică, amplasate în incinta imobilului aflat în proprietatea Statului Român și administrat de Clubul Sportiv DINAMO București;
  • 2. Avansarea sumelor necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate de efectuarea operațiunilor de demontare, ridicare și transportare în vederea depozitării celor două structuri aflate în patrimoniul debitoarei, la o altă locație, în condiții de siguranță și conservare corespunzătoare a bunurilor;
  • 3. Aprobarea/respingerea propunerii lichidatorului judiciar de casare a Tribunei Oficiale a fostului Stadion DINAMO București - respectiv Lojă A și Lojă B, aflate în patrimoniul debitoarei;
  • 4. Aprobarea valorificării ca și deșeu de fier a bunurilor mobile casate la punctul 3, respectiv a componentelor metalice rezultate din dezmembrarea celor două loji, la cel mai bun preț oferit ca urmare a selecției de oferte organizată de lichidatorul judiciar.

Dinamo, statusul lucrarilor 13 martie 26 FOTO FB Noul Stadion Dinamo (1).jpg Dinamo, statusul lucrarilor 13 martie 26 FOTO FB Noul Stadion Dinamo (2).jpg Dinamo, statusul lucrarilor 13 martie 26 FOTO FB Noul Stadion Dinamo (3).jpg Dinamo, statusul lucrarilor 13 martie 26 FOTO FB Noul Stadion Dinamo (4).jpg Dinamo, statusul lucrarilor 13 martie 26 FOTO FB Noul Stadion Dinamo (5).jpg
Primăria Sectorului 1: „Suntem de acord, dar nu plătim”

Ședința era considerată momentul-cheie care ar fi trebuit să clarifice situația și să permită continuarea demolării, însă creditorii au decis amânarea tuturor hotărârilor importante. Astfel, lucrările la Tribuna Oficială rămân în așteptare.

La ședința Adunării creditorilor din 19 martie au participat doi creditori bugetari, DGRFP București și Sectorul 1 al Municipiului București, fiecare cu poziții diferite în privința intervenției asupra lojilor de la Tribuna Oficială.

Reprezentanții Sectorului 1 și-au exprimat acordul pentru demontarea, casarea și valorificarea structurilor, însă au precizat că nu pot acoperi costurile operațiunii, invocând lipsa fondurilor bugetare.

Fiscul blochează demolarea și cere evaluări de rentabilitate

În schimb, ANAF, prin DGRFP București, a cerut amânarea tuturor deciziilor importante și întocmirea de către lichidator a unei analize privind oportunitatea și rentabilitatea intervenției. Instituția a transmis că, în lipsa unei astfel de evaluări, nu poate susține măsurile propuse.

În aceste condiții, creditorii nu au aprobat nici finanțarea lucrărilor și au decis amânarea celorlalte puncte de pe ordinea de zi, blocând practic orice intervenție asupra lojilor de la Tribuna Oficială.

3.523.269 de lei
este creanța cu care este înscrisă DGRFP București la masa credală a ASC FC Dinamo. Primăria Sectorului 1 figurează cu o datorie de 828 de lei

Ce a decis Adunarea Generală a Creditorilor ASC FC Dinamo

Hotărârile Adunării Generale a Creditorilor
Asociației Club Sportiv „Fotbal Club Dinamo București”:

  1. Se prorogă discutarea chestiunii înscrise la punctul 1 al ordinii de zi, respectiv aprobarea demontării, ridicării și
    transportării, în vederea depozitării la o altă locație, a extinderilor Tribunei Oficiale a fostului Stadion Dinamo București
    – respectiv Loja A și Loja B, edificate pe structură metalică, amplasate în incinta imobilului aflat în proprietatea Statului Român și administrat de Clubul Sportiv Dinamo București, pentru o dată ulterioară;
  2. Se respinge solicitarea privind avansarea sumelor necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate de efectuarea operațiunilor de demontare, ridicare și transportare, în vederea depozitării celor două structuri aflate în patrimoniul debitoarei, la o altă locație, în condiții de siguranță și conservare corespunzătoare;
  3. Se prorogă discutarea chestiunii înscrise la punctul 3 al ordinii de zi, respectiv aprobarea propunerii lichidatorului judiciar de casare a Tribunei Oficiale a fostului Stadion Dinamo București – respectiv Loja A și Loja B, aflate în patrimoniul debitoarei, pentru o dată ulterioară;
  4. Se prorogă discutarea chestiunii înscrise la punctul 4 al ordinii de zi, respectiv aprobarea valorificării ca deșeu de fier a bunurilor mobile ce ar urma a fi casate potrivit punctului 3, respectiv a componentelor metalice rezultate din dezmembrarea celor două loje, la cel mai bun preț rezultat în urma procedurii de selecție de oferte organizată de lichidatorul judiciar.

GOLAZO.ro a solicitat un punct de vedere oficial Clubului Sportiv Dinamo privind situația juridică a lojilor și impactul acesteia asupra demolării Tribunei Oficiale. Răspunsul instituției va fi publicat imediat ce va fi primit.

La stadionul Dinamo se demonteaza nocturna. FOTO CS Dinamo (1).jpg La stadionul Dinamo se demonteaza nocturna. FOTO CS Dinamo (2).jpg La stadionul Dinamo se demonteaza nocturna. FOTO CS Dinamo (3).jpg La stadionul Dinamo se demonteaza nocturna. FOTO CS Dinamo (4).jpg La stadionul Dinamo se demonteaza nocturna. FOTO CS Dinamo (5).jpg
Facilitățile noului stadion „Dinamo”, de 117 milioane de euro și 25.000 de locuri

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1. Ea va avea dotări ultramoderne, fiind la cele mai înalte standarde UEFA.

Ar trebui să fie gata în 2029.

Stadionul va fi dotat cu:

  • spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori
  • o boxă generoasă pentru presă
  • spații pentru spectatorii cu dizabilități
  • spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant
  • propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri
  • tribune acoperite integral.

Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2
Citește și

Cine arbitrează Turcia - România  „Central” de top la  barajul pentru CM 2026 » A arbitrat finala EURO 2024. „Tricolorii” n-au pierdut niciodată cu el la centru!
Nationala
12:17
Cine arbitrează Turcia - România „Central” de top la barajul pentru CM 2026 » A arbitrat finala EURO 2024. „Tricolorii” n-au pierdut niciodată cu el la centru!
Citește mai mult
Cine arbitrează Turcia - România  „Central” de top la  barajul pentru CM 2026 » A arbitrat finala EURO 2024. „Tricolorii” n-au pierdut niciodată cu el la centru!
Cine transmite Turcia - România Pe ce post TV se vede meciul „tricolorilor” din barajul pentru CM 2026
Nationala
11:06
Cine transmite Turcia - România Pe ce post TV se vede meciul „tricolorilor” din barajul pentru CM 2026
Citește mai mult
Cine transmite Turcia - România Pe ce post TV se vede meciul „tricolorilor” din barajul pentru CM 2026

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Iranul a lansat noi valuri de rachete către Israel: Negocierile de care vorbește Trump sunt „fake news”
Iranul a lansat noi valuri de rachete către Israel: Negocierile de care vorbește Trump sunt „fake news”
Iranul a lansat noi valuri de rachete către Israel: Negocierile de care vorbește Trump sunt „fake news”
Știrile zilei din sport
Erdogan vine la meci! Condiții excepționale joi seară, la Istanbul. Președintele Turciei asistă la semifinala barajului
Nationala
17:23
Erdogan vine la meci! Condiții excepționale joi seară, la Istanbul. Președintele Turciei asistă la semifinala barajului
Citește mai mult
Erdogan vine la meci! Condiții excepționale joi seară, la Istanbul. Președintele Turciei asistă la semifinala barajului
Nu te supăra, frate! VIDEO.  Jocul preferat de „tricolori”  în cantonament » L-au jucat și în avion, spre Istanbul
Nationala
17:59
Nu te supăra, frate! VIDEO. Jocul preferat de „tricolori” în cantonament » L-au jucat și în avion, spre Istanbul
Citește mai mult
Nu te supăra, frate! VIDEO.  Jocul preferat de „tricolori”  în cantonament » L-au jucat și în avion, spre Istanbul
„Avem valoarea de a domina” VIDEO Mircea Lucescu și Radu Drăgușin au prefațat duelul Turcia - România: „Atmosfera ostilă nu ne va încurca”
Nationala
18:12
„Avem valoarea de a domina” VIDEO Mircea Lucescu și Radu Drăgușin au prefațat duelul Turcia - România: „Atmosfera ostilă nu ne va încurca”
Citește mai mult
„Avem valoarea de a domina” VIDEO Mircea Lucescu și Radu Drăgușin au prefațat duelul Turcia - România: „Atmosfera ostilă nu ne va încurca”
Mircea Lucescu a decis decarul Selecționerul României a ales între  Nicolae Stanciu și Ianis Hagi » Ce se va întâmpla la meciul cu Turcia
Nationala
14:36
Mircea Lucescu a decis decarul Selecționerul României a ales între Nicolae Stanciu și Ianis Hagi » Ce se va întâmpla la meciul cu Turcia
Citește mai mult
Mircea Lucescu a decis decarul Selecționerul României a ales între  Nicolae Stanciu și Ianis Hagi » Ce se va întâmpla la meciul cu Turcia
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:41
Radu e bine! Detaliul observat de GOLAZO.ro la antrenamentul oficial: ce a făcut Lucescu imediat după ce a intrat pe teren
Radu e bine! Detaliul observat de GOLAZO.ro la antrenamentul oficial: ce a făcut Lucescu imediat după ce a intrat pe teren
18:57
„Aș fi vrut 35% români pe stadion” Lucescu, supărat la conferință: voia mai multe bilete pentru fanii „tricolori” + alt motiv de enervare
„Aș fi vrut 35% români pe stadion” Lucescu, supărat la conferință: voia mai multe bilete pentru fanii „tricolori” + alt motiv de enervare
19:13
„Pe hârtie pare mai ușor” Hakan Calhanoglu despre barajul cu „tricolorii” și cum a făcut să devină viral „Made in Romania”
„Pe hârtie pare mai ușor” Hakan Calhanoglu despre barajul cu „tricolorii” și cum a făcut să devină viral „Made in Romania”
18:12
„Avem valoarea de a domina” VIDEO Mircea Lucescu și Radu Drăgușin au prefațat duelul Turcia - România: „Atmosfera ostilă nu ne va încurca”
„Avem valoarea de a domina” VIDEO Mircea Lucescu și Radu Drăgușin au prefațat duelul Turcia - România: „Atmosfera ostilă nu ne va încurca”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?
Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
