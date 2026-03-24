ANAF amână demolarea „Oficialei” Creditorii ASC FC Dinamo n-au aprobat dezmembrarea lojilor lui Nicolae Badea » Pretențiile Fiscului

Demolarea stadionului Dinamo intră într-un nou blocaj administrativ.

Decizia creditorilor din dosarul de faliment al ACS FC Dinamo București, entitate cunoscută ca „Dinamo Badea”, amână intervențiile asupra Tribunei Oficiale.

Demolarea Tribunei Oficiale a vechiului stadion Dinamo a intrat într-un impas major din cauza situației juridice a acelor loji, care aparțin ACS FC Dinamo București și nu pot fi desființate încă.

Demolarea lojilor lui Nicolae Badea se mai amână

Cele două extensii ale Tribunei Oficiale, denumite în acte Lojă A și Lojă B, nu aparțin statului sau Clubului Sportiv Dinamo București, ci se află în patrimoniul grupării „Dinamo Badea”, intrată în faliment.

În acest context, demolarea celor două structuri metalice nu poate avea loc fără acordul creditorilor. Lichidatorul judiciar Phoenix Omega IPURL a convocat Adunarea Generală a Creditorilor la data de 19 martie 2026. Cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea demontării, ridicării și transportării în vederea depozitării la o altă locație, a extinderilor Tribunei Oficiale a fostului Stadion DINAMO București - respectiv Lojă A și Lojă B – edificate pe structură metalică, amplasate în incinta imobilului aflat în proprietatea Statului Român și administrat de Clubul Sportiv DINAMO București;

2. Avansarea sumelor necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate de efectuarea operațiunilor de demontare, ridicare și transportare în vederea depozitării celor două structuri aflate în patrimoniul debitoarei, la o altă locație, în condiții de siguranță și conservare corespunzătoare a bunurilor;

3. Aprobarea/respingerea propunerii lichidatorului judiciar de casare a Tribunei Oficiale a fostului Stadion DINAMO București - respectiv Lojă A și Lojă B, aflate în patrimoniul debitoarei;

4. Aprobarea valorificării ca și deșeu de fier a bunurilor mobile casate la punctul 3, respectiv a componentelor metalice rezultate din dezmembrarea celor două loji, la cel mai bun preț oferit ca urmare a selecției de oferte organizată de lichidatorul judiciar.

Primăria Sectorului 1: „Suntem de acord, dar nu plătim”

Ședința era considerată momentul-cheie care ar fi trebuit să clarifice situația și să permită continuarea demolării, însă creditorii au decis amânarea tuturor hotărârilor importante. Astfel, lucrările la Tribuna Oficială rămân în așteptare.

La ședința Adunării creditorilor din 19 martie au participat doi creditori bugetari, DGRFP București și Sectorul 1 al Municipiului București, fiecare cu poziții diferite în privința intervenției asupra lojilor de la Tribuna Oficială.

Reprezentanții Sectorului 1 și-au exprimat acordul pentru demontarea, casarea și valorificarea structurilor, însă au precizat că nu pot acoperi costurile operațiunii, invocând lipsa fondurilor bugetare.

Fiscul blochează demolarea și cere evaluări de rentabilitate

În schimb, ANAF, prin DGRFP București, a cerut amânarea tuturor deciziilor importante și întocmirea de către lichidator a unei analize privind oportunitatea și rentabilitatea intervenției. Instituția a transmis că, în lipsa unei astfel de evaluări, nu poate susține măsurile propuse.

În aceste condiții, creditorii nu au aprobat nici finanțarea lucrărilor și au decis amânarea celorlalte puncte de pe ordinea de zi, blocând practic orice intervenție asupra lojilor de la Tribuna Oficială.

3.523.269 de lei este creanța cu care este înscrisă DGRFP București la masa credală a ASC FC Dinamo. Primăria Sectorului 1 figurează cu o datorie de 828 de lei

Ce a decis Adunarea Generală a Creditorilor ASC FC Dinamo

Hotărârile Adunării Generale a Creditorilor

Asociației Club Sportiv „Fotbal Club Dinamo București”:

Se prorogă discutarea chestiunii înscrise la punctul 1 al ordinii de zi, respectiv aprobarea demontării, ridicării și

transportării, în vederea depozitării la o altă locație, a extinderilor Tribunei Oficiale a fostului Stadion Dinamo București

– respectiv Loja A și Loja B, edificate pe structură metalică, amplasate în incinta imobilului aflat în proprietatea Statului Român și administrat de Clubul Sportiv Dinamo București, pentru o dată ulterioară; Se respinge solicitarea privind avansarea sumelor necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate de efectuarea operațiunilor de demontare, ridicare și transportare, în vederea depozitării celor două structuri aflate în patrimoniul debitoarei, la o altă locație, în condiții de siguranță și conservare corespunzătoare; Se prorogă discutarea chestiunii înscrise la punctul 3 al ordinii de zi, respectiv aprobarea propunerii lichidatorului judiciar de casare a Tribunei Oficiale a fostului Stadion Dinamo București – respectiv Loja A și Loja B, aflate în patrimoniul debitoarei, pentru o dată ulterioară; Se prorogă discutarea chestiunii înscrise la punctul 4 al ordinii de zi, respectiv aprobarea valorificării ca deșeu de fier a bunurilor mobile ce ar urma a fi casate potrivit punctului 3, respectiv a componentelor metalice rezultate din dezmembrarea celor două loje, la cel mai bun preț rezultat în urma procedurii de selecție de oferte organizată de lichidatorul judiciar.

GOLAZO.ro a solicitat un punct de vedere oficial Clubului Sportiv Dinamo privind situația juridică a lojilor și impactul acesteia asupra demolării Tribunei Oficiale. Răspunsul instituției va fi publicat imediat ce va fi primit.

Facilitățile noului stadion „Dinamo”, de 117 milioane de euro și 25.000 de locuri

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1. Ea va avea dotări ultramoderne, fiind la cele mai înalte standarde UEFA.

Ar trebui să fie gata în 2029.

Stadionul va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

