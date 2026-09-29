Mai mulți bani pentru stadionul Dinamo Anunțul făcut de primar: „Miercuri voi propune Consiliului Local” +19 foto
Superliga

Mai mulți bani pentru stadionul Dinamo Anunțul făcut de primar: „Miercuri voi propune Consiliului Local”

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 29.09.2026, ora 21:11
alt-text Actualizat: 29.09.2026, ora 21:16
  • Rareș Hopincă (42 de ani), primarul sectorului 2, a dezvăluit următorul pas după ce CNI a anunțat că lucrările la noul stadion Dinamo se vor relua.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Fanii dinamoviști au primit luni o veste importantă: lucrările intrate în stand-by din „Ștefan cel Mare” se vor relua după ce constructorul a identificat problemele care duseseră la blocaj. Acestea vor reîncepe pe 1 octombrie.

Explozia lui Zidane FOTO: Cum a reacționat selecționerul Franței după cursa senzațională a lui Olise: „Mi-am spus: «O să înscrie!»”
Citește și
Explozia lui Zidane FOTO: Cum a reacționat selecționerul Franței după cursa senzațională a lui Olise: „Mi-am spus: «O să înscrie!»”
Citește mai mult
Explozia lui Zidane FOTO: Cum a reacționat selecționerul Franței după cursa senzațională a lui Olise: „Mi-am spus: «O să înscrie!»”

Mai mulți bani pentru stadionul Dinamo! Anunțul făcut de primar: „Miercuri voi propune Consiliului Local”

Marți, edilul sectorului 2 a postat un mesaj lung pe contul său de Instagram în care a dezvăluit că miercuri urmează să suplimenteze suma de bani care va fi suportată de primărie

„Sectorul 2 își respectă angajamentul. Dinamo merge mai departe.

Anul trecut, Sectorul 2 și-a asumat o contribuție majoră pentru noul Complex Sportiv Dinamo. Cofinanțarea noastră a asigurat condițiile necesare pentru începerea lucrărilor.

Acum, după blocajele apărute în etapa de proiectare, facem încă un pas pentru continuarea investiției.

Mâine voi propune Consiliului Local suplimentarea contribuției Sectorului 2 cu 4,2 milioane de lei, necesari pentru lucrările suplimentare identificate și pentru continuarea proiectului. Astfel, contribuția comunității noastre se ridică la aproape 130 de milioane de lei.

Dar parteneriatul dintre Sectorul 2 și Dinamo înseamnă mult mai mult decât un stadion.

Înseamnă deschiderea către comunitate a unui parc sportiv de aproape 20 de hectare în centrul orașului, cu spații pentru sport de masă, alergare, recreere sporturi de echipă și timp liber de calitate, pentru toate vârstele.

Înseamnă acces gratuit pentru copiii din Sectorul 2 la competițiile organizate de CS Dinamo, programe de inițiere în sport și activități dedicate elevilor din școlile noastre, dar și sport de performanță pentru câteva mii de elevi.

Sectorul 2 a făcut posibil proiectul noii arene multifuncționale Dinamo, iar Dinamo se deschide Sectorului 2. Pentru mine, aceasta este miza acestui parteneriat. Investiția pe care Sectorul 2 o face acum se va întoarce către zeci de generații din comunitatea noastră.

Un stadion nou. Un parc sportiv redat comunității. Mii de copii care fac sport.

Sectorul 2 a fost acolo când proiectul trebuia pornit. Suntem aici și acum, când trebuie dus mai departe”, a fost mesajul postat de Rareș Hopincă.

Stadion Dinamo - macheta. FOTO FB Beyond visual arts Gmbh
Stadion Dinamo - macheta. FOTO FB Beyond visual arts Gmbh

Galerie foto (19 imagini)

Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2
+19 Foto
labels.photo-gallery

Cum va arăta noul stadion Dinamo: va costa aproape 200 de milioane de euro

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1 - și va avea 26.217 de locuri, cu dotări ultramoderne, omologată de UEFA, care va deservi și drept complex sportiv.

Ar trebui să fie gata în 2029.

Stadionul va fi dotat cu:

  • spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori
  • o boxă generoasă pentru presă
  • spații pentru spectatorii cu dizabilități
  • spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant
  • propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri
  • tribune acoperite integral.
Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2
Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2

Galerie foto (19 imagini)

Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2
+19 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Reacția Kremlinului după ce s-a aflat că a amenințat NATO cu folosirea armelor nucleare
Reacția Kremlinului după ce s-a aflat că a amenințat NATO cu folosirea armelor nucleare
Reacția Kremlinului după ce s-a aflat că a amenințat NATO cu folosirea armelor nucleare
dinamo bucuresti dinamo stadion dinamo rares hopinca primaria sectorului 2
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:37
„Era aproape orb” Moment de panică al suedezului care vine la București în Liga Națiunilor. A fugit de pe teren la vestiare contra Poloniei
„Era aproape orb” Moment de panică al suedezului care vine la București în Liga Națiunilor. A fugit de pe teren la vestiare contra Poloniei
16:00
Proces pentru bani publici Se dezleagă schema facturilor stornate de la Hermannstadt. Fitness la firma unui partener de afaceri al unui acționar
Proces pentru bani publici Se dezleagă  schema facturilor stornate de la Hermannstadt. Fitness la firma unui partener de afaceri al unui acționar
15:08
„Trebuie să supraviețuim” Șumudică anunță alte plecări de la CFR Cluj » Ce spune despre nou-veniți: „Dacă l-aș fi luat pe Cubarsi...”
„Trebuie să supraviețuim” Șumudică anunță alte plecări de la  CFR Cluj » Ce spune despre nou-veniți: „Dacă l-aș fi luat pe Cubarsi...”
14:41
Pregătiți-vă de baraje-șoc cu Feroe sau Luxemburg! România riscă să ajungă la cel mai jos nivel: duel cu naționale din lumea a treia, în martie 2027, pentru supraviețuire
Pregătiți-vă de baraje-șoc cu Feroe sau Luxemburg! România riscă să ajungă la cel mai jos nivel: duel cu naționale din lumea a treia, în martie 2027, pentru supraviețuire
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu
Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi
De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?
Regele e autogol

Radu Naum: Regele e autogol

Radu Naum: Regele e autogol
Ce va face Burleanu

Cătălin Tolontan: Ce va face Burleanu

Cătălin Tolontan: Ce va face Burleanu
Nu înțeleg ce vrea Hagi

Cătălin Țepelin: Nu înțeleg ce vrea Hagi

Cătălin Țepelin: Nu înțeleg ce vrea Hagi
Până când îi suntem datori lui Hagi?

Cristian Geambașu: Până când îi suntem datori lui Hagi?

Cristian Geambașu: Până când îi suntem datori lui Hagi?
Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!

Dan Udrea: Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!

Dan Udrea: Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!
Neașteptatul lot al lui Hagi

Silviu Tudor Samuilă: Neașteptatul lot al lui Hagi

Silviu Tudor Samuilă: Neașteptatul lot al lui Hagi
Ceva surprinzător și îngrijorător: România s-a săturat de România!

Dan Udrea: Ceva surprinzător și îngrijorător: România s-a săturat de România!

Dan Udrea: Ceva surprinzător și îngrijorător: România <span>s-a</span> săturat de România!
De ce minte Mbappe?

Cristian Geambașu: De ce minte Mbappe?

Cristian Geambașu: De ce minte Mbappe?
De ce avem nevoie

Cătălin Tolontan: De ce avem nevoie

Cătălin Tolontan: De ce avem nevoie
Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!

Dan Udrea: Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!

Dan Udrea: Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!
Ianis și Hagi

Radu Naum: Ianis și Hagi

Radu Naum: Ianis și Hagi
Pohta lui Hagi tatăl

Cristian Geambașu: Pohta lui Hagi tatăl

Cristian Geambașu: Pohta lui Hagi tatăl
Vreți să n-aveți chef de meciul cu Suedia?

Dan Udrea: Vreți să n-aveți chef de meciul cu Suedia?

Dan Udrea: Vreți să <span>n-aveți</span> chef de meciul cu Suedia?
Cartonașul negru

Cătălin Tolontan: Cartonașul negru

Cătălin Tolontan: Cartonașul negru
Școala veche a lui Armstrong

Silviu Tudor Samuilă: Școala veche a lui Armstrong

Silviu Tudor Samuilă: Școala veche a lui Armstrong
Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1

Dan Udrea: Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1

Dan Udrea: Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1
Consiliul Local Dinamo

Ioana Mihalcea: Consiliul Local Dinamo

Ioana Mihalcea: Consiliul Local Dinamo
Top stiri
„Ce-ai făcut?!” VIDEO. Leclerc a divulgat secretul Ferrari la interviu! Reacția stupefiată a ofițerului de presă a devenit virală
Formula 1
28.09
„Ce-ai făcut?!” VIDEO. Leclerc a divulgat secretul Ferrari la interviu! Reacția stupefiată a ofițerului de presă a devenit virală
Citește mai mult
„Ce-ai făcut?!” VIDEO. Leclerc a divulgat secretul Ferrari la interviu! Reacția stupefiată a ofițerului de presă a devenit virală
Decizia luată de Cîrstea  Ce a transmis Sorana despre accidentare, înainte de turneul de la Beijing 
Tenis
28.09
Decizia luată de Cîrstea Ce a transmis Sorana despre accidentare, înainte de turneul de la Beijing
Citește mai mult
Decizia luată de Cîrstea  Ce a transmis Sorana despre accidentare, înainte de turneul de la Beijing 
Liga Națiunilor Italia a făcut spectacol în Turcia. Victorie la limită pentru Franța + Suedia, maximum de puncte în grupa României
Liga Națiunilor
28.09
Liga Națiunilor Italia a făcut spectacol în Turcia. Victorie la limită pentru Franța + Suedia, maximum de puncte în grupa României
Citește mai mult
Liga Națiunilor Italia a făcut spectacol în Turcia. Victorie la limită pentru Franța + Suedia, maximum de puncte în grupa României
FOTO | PMB anunță "Marea de Verde" din intersecția de la Marriott, cu multe valuri de carpeni, arbuști și flori nemuritoare. Adică se amenajează spațiul verde pe 13 Septembrie
B365
29.09
FOTO | PMB anunță "Marea de Verde" din intersecția de la Marriott, cu multe valuri de carpeni, arbuști și flori nemuritoare. Adică se amenajează spațiul verde pe 13 Septembrie
Citește mai mult
FOTO | PMB anunță "Marea de Verde" din intersecția de la Marriott, cu multe valuri de carpeni, arbuști și flori nemuritoare. Adică se amenajează spațiul verde pe 13 Septembrie

Echipe/Competiții

fcsb 37 CFR Cluj 2 dinamo bucuresti 6 rapid 11 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share