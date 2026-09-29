Rareș Hopincă (42 de ani), primarul sectorului 2, a dezvăluit următorul pas după ce CNI a anunțat că lucrările la noul stadion Dinamo se vor relua.

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Fanii dinamoviști au primit luni o veste importantă: lucrările intrate în stand-by din „Ștefan cel Mare” se vor relua după ce constructorul a identificat problemele care duseseră la blocaj. Acestea vor reîncepe pe 1 octombrie.

Mai mulți bani pentru stadionul Dinamo! Anunțul făcut de primar: „Miercuri voi propune Consiliului Local”

Marți, edilul sectorului 2 a postat un mesaj lung pe contul său de Instagram în care a dezvăluit că miercuri urmează să suplimenteze suma de bani care va fi suportată de primărie

„Sectorul 2 își respectă angajamentul. Dinamo merge mai departe.

Anul trecut, Sectorul 2 și-a asumat o contribuție majoră pentru noul Complex Sportiv Dinamo. Cofinanțarea noastră a asigurat condițiile necesare pentru începerea lucrărilor.

Acum, după blocajele apărute în etapa de proiectare, facem încă un pas pentru continuarea investiției.

Mâine voi propune Consiliului Local suplimentarea contribuției Sectorului 2 cu 4,2 milioane de lei, necesari pentru lucrările suplimentare identificate și pentru continuarea proiectului. Astfel, contribuția comunității noastre se ridică la aproape 130 de milioane de lei.

Dar parteneriatul dintre Sectorul 2 și Dinamo înseamnă mult mai mult decât un stadion.

Înseamnă deschiderea către comunitate a unui parc sportiv de aproape 20 de hectare în centrul orașului, cu spații pentru sport de masă, alergare, recreere sporturi de echipă și timp liber de calitate, pentru toate vârstele.

Înseamnă acces gratuit pentru copiii din Sectorul 2 la competițiile organizate de CS Dinamo, programe de inițiere în sport și activități dedicate elevilor din școlile noastre, dar și sport de performanță pentru câteva mii de elevi.

Sectorul 2 a făcut posibil proiectul noii arene multifuncționale Dinamo, iar Dinamo se deschide Sectorului 2. Pentru mine, aceasta este miza acestui parteneriat. Investiția pe care Sectorul 2 o face acum se va întoarce către zeci de generații din comunitatea noastră.

Un stadion nou. Un parc sportiv redat comunității. Mii de copii care fac sport.

Sectorul 2 a fost acolo când proiectul trebuia pornit. Suntem aici și acum, când trebuie dus mai departe”, a fost mesajul postat de Rareș Hopincă.

Cum va arăta noul stadion Dinamo: va costa aproape 200 de milioane de euro

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1 - și va avea 26.217 de locuri, cu dotări ultramoderne, omologată de UEFA, care va deservi și drept complex sportiv.

Ar trebui să fie gata în 2029.

Stadionul va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

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