Reîncep lucrările la stadionul Dinamo CNI a făcut anunțul mult așteptat de fanii „câinilor”

Compania Națională de Investiții (CNI) a anunțat că lucrările la noul stadion Dinamo urmează să fie reluate cu 1 octombrie.

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Arena e în stand-by de mai multe luni, după ce constructorul a identificat probleme care au necesitat suplimentarea finanțării.

CNI a anunțat reluarea lucrărilor la noul stadion Dinamo

„DINAMO, SE DĂ STARTUL! Vești importante pentru suporterii dinamoviști: proiectul noului Complex Sportiv Dinamo intră într-o nouă etapă.

Compania Națională de Investiții, împreună cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, fac un pas decisiv pentru realizarea unuia dintre cele mai așteptate proiecte de infrastructură sportivă din România.

Lucrările pe șantierul din Șoseaua Ștefan cel Mare vor începe pe 1 octombrie.

După finalizarea adaptărilor tehnice necesare privind soluția de fundare și corelarea lucrărilor pentru arena multifuncțională cu lucrările de utilități din zonă, proiectul intră în etapa de execuție efectivă a infrastructurii.

Ce urmează pe șantier? Finalizarea fazei a II-a de demolare a structurilor vechi rămase pe amplasament. Intrarea utilajelor grele pentru realizarea săpăturilor adânci și a piloților forați.

Începerea lucrărilor de infrastructură, cu o soluție mixtă de fundare: indirectă, pe piloți, în zona arenei, și directă, în zona construcțiilor perimetrale. Monitorizarea strictă a parametrilor tehnico-economici aprobați.

Noua arenă multifuncțională va avea 26.217 de locuri și va reuni, într-un complex modern, terenul de fotbal, săli de antrenament pentru disciplinele de performanță ale CS Dinamo, spații de cazare, muzeul clubului și zone administrative.

Șoseaua Ștefan cel Mare reintră în ritmul lucrărilor, cu finanțarea asigurată prin MDLPA. Pentru suporteri. Pentru sportul de performanță. Pentru viitorul Clubului Dinamo. Dinamo merge înainte”, a transmis Compania Națională de Investiții, pe Facebook.

Cum va arăta noul stadion Dinamo: va costa aproape 200 de milioane de euro

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1 - și va avea 26.217 de locuri, cu dotări ultramoderne, omologată de UEFA, care va deservi și drept complex sportiv.

Ar trebui să fie gata în 2029.

Stadionul va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

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