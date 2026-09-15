Noul stadion Dinamo Ce spune CNI despre reluarea lucrărilor la noua arenă, oprite din iunie: „Atunci vor continua” +19 foto
Noul stadion Dinamo
Superliga

Noul stadion Dinamo Ce spune CNI despre reluarea lucrărilor la noua arenă, oprite din iunie: „Atunci vor continua”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 15.09.2026, ora 23:28
alt-text Actualizat: 15.09.2026, ora 23:28
  • Compania Națională de Investiții (CNI) a oferit noi detalii despre stadiul lucrărilor pentru noul stadion Dinamo.
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Lucrările de la noua arenă din „Ștefan cel Mare” s-au oprit la mijlocul lui iunie, la patru luni de la începerea oficială a demolării.

Ulterior, Bog'Art, firma responsabilă de lucrări, a solicitat majorarea valorii investiției cu cel puțin 80 de milioane de lei (15,2 milioane de euro) pentru a continua proiectul.

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Precizările făcute de CNI despre stadiul lucrărilor la stadionul Dinamo

În contextul în care lucrările la noua arenă a „câinilor” s-au oprit de aproape trei luni, CNI a fost solicitată să ofere detalii suplimentare despre momentul când se vor relua demolările.

„Proiectul Tehnic aferent Pachetului I – Infrastructură a fost predat de către Antreprenor (n.r. Bog’Art), soluțiile tehnice propuse având la pază și respectând concluziile studiilor și investigațiilor suplimentare realizate în această etapă”, se arată în prima parte a mesajului transmis de CNI către ProSport.

„În prezent, având în vedere modificările intervenite la nivelul soluțiilor tehnice față de prevederile Ofertei inițiale, sunt organizate consultări între toate părțile implicate, în vederea analizării și optimizării soluțiilor propuse atât din punct de vedere tehnic, cât și din perspectiva impactului financiar pe care acestea îl pot genera”, a continuat CNI.

Compania Națională de Investiții a explicat și dacă au existat modificări privind valoarea investiției în urma proiectării tehnice:

„Întrucât procesul de analiză a documentației tehnice nu este, la această dată, finalizat, nu poate fi stabilit cu certitudine impactul financiar al acestuia. Orice eventuală aprobare a impactului financiar se va realiza cu respectarea prevederilor contractuale și a cadrului lagal aplicabil în domeniul achizițiilor publice”.

După emiterea ordinului de începere, vor continua lucrările de desființare aferente FAZEI II, urmând, totodată, să fie demarate lucrările Pachetului I – Infrastructură. Compania Națională de Investiții

Cum va arăta noul stadion Dinamo: va costa aproape 200 de milioane de euro

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1 - și va avea 26.217 de locuri, cu dotări ultramoderne, omologată de UEFA, care va deservi și drept complex sportiv.

Ar trebui să fie gata în 2029.

Stadionul va fi dotat cu:

  • spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori
  • o boxă generoasă pentru presă
  • spații pentru spectatorii cu dizabilități
  • spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant
  • propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri
  • tribune acoperite integral.
Stadion Dinamo - macheta. FOTO FB CS Dinamo Bucuresti
Stadion Dinamo - macheta. FOTO FB CS Dinamo Bucuresti

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Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2
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